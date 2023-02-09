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В Минске не видят причин для приостановки Польшей оформления в Бобровниках - РИА Новости, 09.02.2023
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В Минске не видят причин для приостановки Польшей оформления в Бобровниках
В Минске не видят причин для приостановки Польшей оформления в Бобровниках - РИА Новости, 09.02.2023
В Минске не видят причин для приостановки Польшей оформления в Бобровниках
Минск не видит объективных причин для приостановки Польшей оформления в пограничном пункте "Бобровники", опасается коллапса в пунктах пропуска на... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T17:28
2023-02-09T17:45
в мире
минск
польша
белоруссия
мариуш каминьский
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МИНСК, 9 фев – РИА Новости. Минск не видит объективных причин для приостановки Польшей оформления в пограничном пункте "Бобровники", опасается коллапса в пунктах пропуска на белорусско-польской границе из-за этого решения Варшавы, заявил РИА Новости официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский распорядился приостановить движение с 10 февраля на польско-белорусском пункте пропуска "Бобровники" в "интересах государственной безопасности". В свою очередь белорусский Госпогранкомитет сообщил, что польское погранведомство проинформировало белорусскую сторону о том, что с 10 февраля с 12.00 (14.00 мск) польский пункт пропуска "Бобровники" официально приостанавливает оформление транспортных средств и лиц, следующих через государственную границу, на неопредленное время."Польская сторона в одностороннем порядке прекращает работу в пункте пропуска "Бобровники" с 14 часов 10 февраля. Объективных причин для принятия такого решения белорусская сторона не видит, так как угрозы с территории Беларуси нет", - сказал Бычковский.Он обратил внимание, что "с учетом закрытия (польского – ред.) пункта пропуска "Бобровники", на польском направлении из шести пунктов пропуска останется только два: один для грузового транспорта – "Кукурыки", и один для легковго – "Тересполь"."Нагрузка на оставшиеся маршруты существенно увеличится, что негативно скажется на обстановке в приграничье и может привести к коллапсу в пунктах пропуска. В результате действий польских властей пострадают грузоперевозчики, рядовые граждане и жители приграничья по обе стороны границы", - подчеркнул Бычковский.
https://ria.ru/20230209/zakharova-1850833213.html
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в мире, минск, польша, белоруссия, мариуш каминьский
В мире, Минск, Польша, Белоруссия, Мариуш Каминьский
17:28 09.02.2023 (обновлено: 17:45 09.02.2023)
 
В Минске не видят причин для приостановки Польшей оформления в Бобровниках

В Минске заявили, что приостановка оформления через Бобровники приведет к коллапсу

© Фото : @Straz_Graniczna/TwitterПольский пограничник на границе с Белоруссией
Польский пограничник на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Фото : @Straz_Graniczna/Twitter
Польский пограничник на границе с Белоруссией. Архивное фото
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МИНСК, 9 фев – РИА Новости. Минск не видит объективных причин для приостановки Польшей оформления в пограничном пункте "Бобровники", опасается коллапса в пунктах пропуска на белорусско-польской границе из-за этого решения Варшавы, заявил РИА Новости официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.
Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский распорядился приостановить движение с 10 февраля на польско-белорусском пункте пропуска "Бобровники" в "интересах государственной безопасности". В свою очередь белорусский Госпогранкомитет сообщил, что польское погранведомство проинформировало белорусскую сторону о том, что с 10 февраля с 12.00 (14.00 мск) польский пункт пропуска "Бобровники" официально приостанавливает оформление транспортных средств и лиц, следующих через государственную границу, на неопредленное время.
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"Польская сторона в одностороннем порядке прекращает работу в пункте пропуска "Бобровники" с 14 часов 10 февраля. Объективных причин для принятия такого решения белорусская сторона не видит, так как угрозы с территории Беларуси нет", - сказал Бычковский.
Он обратил внимание, что "с учетом закрытия (польского – ред.) пункта пропуска "Бобровники", на польском направлении из шести пунктов пропуска останется только два: один для грузового транспорта – "Кукурыки", и один для легковго – "Тересполь".
"Нагрузка на оставшиеся маршруты существенно увеличится, что негативно скажется на обстановке в приграничье и может привести к коллапсу в пунктах пропуска. В результате действий польских властей пострадают грузоперевозчики, рядовые граждане и жители приграничья по обе стороны границы", - подчеркнул Бычковский.
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