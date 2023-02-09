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ВСУ заминировали все дороги и лесополосы на границе с Белоруссией - РИА Новости, 09.02.2023
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https://ria.ru/20230209/belorussiya-1850897120.html
ВСУ заминировали все дороги и лесополосы на границе с Белоруссией
ВСУ заминировали все дороги и лесополосы на границе с Белоруссией - РИА Новости, 09.02.2023
ВСУ заминировали все дороги и лесополосы на границе с Белоруссией
Украинские войска заминировали каждую дорогу и лесную полосу на границе с Белоруссией, пишет в четверг американская газета Washington Post. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T16:26
2023-02-09T16:26
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Украинские войска заминировали каждую дорогу и лесную полосу на границе с Белоруссией, пишет в четверг американская газета Washington Post. "Мы заминировали каждую дорого и каждую лесную полосу", - приводит издание слова полковника Евгения Силкина, отвечающего за стратегические коммуникации при украинском командовании объединенными войсками. Он добавил, что также была заминирована большая часть границы между Украиной, Белоруссией и РФ. "В ближайшее время мы не собираемся дружить с РФ или Белоруссией", - добавил Силкин. Ранее белорусские пограничники сообщали, что украинские военные начали строительство на общей границе железобетонного забора, поверх которого в два ряда установлена колючая проволока типа "егоза". Высота заграждения, возведенного на украинской стороне на удалении 10-15 метров от государственной границы Белоруссии, составляет 3-4 метра, однако в заграждении имеются бреши размером порядка двух-трех пролетов. Пояснялось, что забор находится на приграничной украинской территории вблизи населенного пункта Дольск, участок также оборудован рвом и смотровыми вышками. Начальник оперативно-аналитического управления госпогранкомитета Белоруссии Дмитрий Любкин назвал возведение забора на границе дорогим и бесполезным мероприятием. Американский телеканал NBC также сообщал, что украинские войска усиливают фортификационные сооружения на границе с Белоруссией. Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев вынужден перебрасывать часть войск с линии соприкосновения на границу с Белоруссией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в декабре 2022 года указывала, что развертывание совместной региональной группировки войск России и Белоруссии, о чем договорились президенты двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин, является ответом на наращивание сил НАТО в Польше и Прибалтике. При этом заявления украинской стороны о якобы создании Россией в Белоруссии группировки для атаки с белорусского направления официальный представитель МИД РФ сочла попыткой выпросить у Запада больше денег и оружия.
https://ria.ru/20230206/zabor-1850143500.html
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в мире, белоруссия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:26 09.02.2023
 
ВСУ заминировали все дороги и лесополосы на границе с Белоруссией

Washington Post: ВСУ заминировали все дороги и лесополосы на границе с Белоруссией

© Фото : Государственная пограничная служба УкраиныСпециальная пограничная операция на границе Украины с Белоруссией
Специальная пограничная операция на границе Украины с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Фото : Государственная пограничная служба Украины
Специальная пограничная операция на границе Украины с Белоруссией. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Украинские войска заминировали каждую дорогу и лесную полосу на границе с Белоруссией, пишет в четверг американская газета Washington Post.
"Мы заминировали каждую дорого и каждую лесную полосу", - приводит издание слова полковника Евгения Силкина, отвечающего за стратегические коммуникации при украинском командовании объединенными войсками. Он добавил, что также была заминирована большая часть границы между Украиной, Белоруссией и РФ. "В ближайшее время мы не собираемся дружить с РФ или Белоруссией", - добавил Силкин.
Белорусские пограничники - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 20:47
В Белоруссии прокомментировали возведение Киевом забора на границе
Ранее белорусские пограничники сообщали, что украинские военные начали строительство на общей границе железобетонного забора, поверх которого в два ряда установлена колючая проволока типа "егоза". Высота заграждения, возведенного на украинской стороне на удалении 10-15 метров от государственной границы Белоруссии, составляет 3-4 метра, однако в заграждении имеются бреши размером порядка двух-трех пролетов. Пояснялось, что забор находится на приграничной украинской территории вблизи населенного пункта Дольск, участок также оборудован рвом и смотровыми вышками. Начальник оперативно-аналитического управления госпогранкомитета Белоруссии Дмитрий Любкин назвал возведение забора на границе дорогим и бесполезным мероприятием. Американский телеканал NBC также сообщал, что украинские войска усиливают фортификационные сооружения на границе с Белоруссией.
Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев вынужден перебрасывать часть войск с линии соприкосновения на границу с Белоруссией.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в декабре 2022 года указывала, что развертывание совместной региональной группировки войск России и Белоруссии, о чем договорились президенты двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин, является ответом на наращивание сил НАТО в Польше и Прибалтике. При этом заявления украинской стороны о якобы создании Россией в Белоруссии группировки для атаки с белорусского направления официальный представитель МИД РФ сочла попыткой выпросить у Запада больше денег и оружия.
Сотрудник пограничной службы Белоруссии на белорусско-украинской границе. Кадр из видео
28 января, 20:53
Глава Погранкомитета Белоруссии рассказал о ситуации на границе с Украиной
 
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