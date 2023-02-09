ВСУ заминировали все дороги и лесополосы на границе с Белоруссией
Washington Post: ВСУ заминировали все дороги и лесополосы на границе с Белоруссией
© Фото : Государственная пограничная служба УкраиныСпециальная пограничная операция на границе Украины с Белоруссией
Специальная пограничная операция на границе Украины с Белоруссией. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Украинские войска заминировали каждую дорогу и лесную полосу на границе с Белоруссией, пишет в четверг американская газета Washington Post.
"Мы заминировали каждую дорого и каждую лесную полосу", - приводит издание слова полковника Евгения Силкина, отвечающего за стратегические коммуникации при украинском командовании объединенными войсками. Он добавил, что также была заминирована большая часть границы между Украиной, Белоруссией и РФ. "В ближайшее время мы не собираемся дружить с РФ или Белоруссией", - добавил Силкин.
Ранее белорусские пограничники сообщали, что украинские военные начали строительство на общей границе железобетонного забора, поверх которого в два ряда установлена колючая проволока типа "егоза". Высота заграждения, возведенного на украинской стороне на удалении 10-15 метров от государственной границы Белоруссии, составляет 3-4 метра, однако в заграждении имеются бреши размером порядка двух-трех пролетов. Пояснялось, что забор находится на приграничной украинской территории вблизи населенного пункта Дольск, участок также оборудован рвом и смотровыми вышками. Начальник оперативно-аналитического управления госпогранкомитета Белоруссии Дмитрий Любкин назвал возведение забора на границе дорогим и бесполезным мероприятием. Американский телеканал NBC также сообщал, что украинские войска усиливают фортификационные сооружения на границе с Белоруссией.
Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев вынужден перебрасывать часть войск с линии соприкосновения на границу с Белоруссией.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в декабре 2022 года указывала, что развертывание совместной региональной группировки войск России и Белоруссии, о чем договорились президенты двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин, является ответом на наращивание сил НАТО в Польше и Прибалтике. При этом заявления украинской стороны о якобы создании Россией в Белоруссии группировки для атаки с белорусского направления официальный представитель МИД РФ сочла попыткой выпросить у Запада больше денег и оружия.