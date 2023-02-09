https://ria.ru/20230209/bayden-1850952467.html
Байден заявил, что еще не решил, когда поедет в Польшу
Байден заявил, что еще не решил, когда поедет в Польшу - РИА Новости, 09.02.2023
Байден заявил, что еще не решил, когда поедет в Польшу
Президент США Джо Байден заявил в четверг, что еще не принял решения по поводу того, когда отправится в Польшу. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T18:48
2023-02-09T18:48
2023-02-09T18:48
в мире
сша
польша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в четверг, что еще не принял решения по поводу того, когда отправится в Польшу. "Я еще не принял решение относительно того, когда я поеду в Польшу, или даже то, поеду ли я туда точно", - сказал Байден, отвечая на вопрос о возможных сроках такой поездки в беседе с журналистами из пула Белого дома. Между тем, на текущей неделе Белый дом заявил, что не исключает возможную поездку Байдена на Украину в обозримом будущем, однако Вашингтону пока нечего объявить на этот счет.
https://ria.ru/20230209/polsha-1850779265.html
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в мире, сша, польша, джо байден
В мире, США, Польша, Джо Байден
Байден заявил, что еще не решил, когда поедет в Польшу
Байден заявил, что еще не решил, когда поедет в Польшу и поедет ли туда вообще