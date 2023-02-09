https://ria.ru/20230209/bayden-1850952467.html

Байден заявил, что еще не решил, когда поедет в Польшу

Байден заявил, что еще не решил, когда поедет в Польшу - РИА Новости, 09.02.2023

Байден заявил, что еще не решил, когда поедет в Польшу

Президент США Джо Байден заявил в четверг, что еще не принял решения по поводу того, когда отправится в Польшу. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T18:48

2023-02-09T18:48

2023-02-09T18:48

в мире

сша

польша

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847530736_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4596987288287b40099e8fda9c7060cf.jpg

ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в четверг, что еще не принял решения по поводу того, когда отправится в Польшу. "Я еще не принял решение относительно того, когда я поеду в Польшу, или даже то, поеду ли я туда точно", - сказал Байден, отвечая на вопрос о возможных сроках такой поездки в беседе с журналистами из пула Белого дома. Между тем, на текущей неделе Белый дом заявил, что не исключает возможную поездку Байдена на Украину в обозримом будущем, однако Вашингтону пока нечего объявить на этот счет.

https://ria.ru/20230209/polsha-1850779265.html

сша

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, польша, джо байден