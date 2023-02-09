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После скандала с БДСМ Balenciaga стал партнером организации по защите детей - РИА Новости, 09.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230209/balenciaga-1850756480.html
После скандала с БДСМ Balenciaga стал партнером организации по защите детей
После скандала с БДСМ Balenciaga стал партнером организации по защите детей - РИА Новости, 09.02.2023
После скандала с БДСМ Balenciaga стал партнером организации по защите детей
Balenciaga стал партнером Национального детского альянса, сообщается на странице бренда в соцсети. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T11:27
2023-02-09T11:28
культура
balenciaga
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мода
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Balenciaga стал партнером Национального детского альянса, сообщается на странице бренда в соцсети. Программа рассчитана на три года и предусматривает несколько направлений. В том числе обучение (train) порядка двух тысяч специалистов по ментальному здоровью, поддерживающих детей, переживших насилие. До 55 тысяч пострадавших смогут получить квалифицированную помощь.Фешен-компания тоже пройдет обучение по вопросам защиты детей и обеспечению их безопасности. Еще одна из целей сотрудничества — повышение осведомленности в обществе о проблемах жестокого обращения с несовершеннолетними. Партнерство было заключено после скандальной рекламной кампании. В 2022 Balenciaga представил серию фото, на которых были дети и БДСМ-атрибутика.
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balenciaga, новости культуры, мода, бренды
Культура, Balenciaga, Новости культуры, мода, Бренды
11:27 09.02.2023 (обновлено: 11:28 09.02.2023)
 
После скандала с БДСМ Balenciaga стал партнером организации по защите детей

После скандала с БДСМ Balenciaga стал партнером Национального детского альянса

© AP Photo / Mark LennihanМагазин Balenciaga на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке, США
Магазин Balenciaga на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Mark Lennihan
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Balenciaga стал партнером Национального детского альянса, сообщается на странице бренда в соцсети.
Программа рассчитана на три года и предусматривает несколько направлений. В том числе обучение (train) порядка двух тысяч специалистов по ментальному здоровью, поддерживающих детей, переживших насилие. До 55 тысяч пострадавших смогут получить квалифицированную помощь.
Фешен-компания тоже пройдет обучение по вопросам защиты детей и обеспечению их безопасности. Еще одна из целей сотрудничества — повышение осведомленности в обществе о проблемах жестокого обращения с несовершеннолетними.
Партнерство было заключено после скандальной рекламной кампании. В 2022 Balenciaga представил серию фото, на которых были дети и БДСМ-атрибутика.
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