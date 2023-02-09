https://ria.ru/20230209/balenciaga-1850756480.html

После скандала с БДСМ Balenciaga стал партнером организации по защите детей

После скандала с БДСМ Balenciaga стал партнером организации по защите детей - РИА Новости, 09.02.2023

После скандала с БДСМ Balenciaga стал партнером организации по защите детей

Balenciaga стал партнером Национального детского альянса, сообщается на странице бренда в соцсети. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T11:27

2023-02-09T11:27

2023-02-09T11:28

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Balenciaga стал партнером Национального детского альянса, сообщается на странице бренда в соцсети. Программа рассчитана на три года и предусматривает несколько направлений. В том числе обучение (train) порядка двух тысяч специалистов по ментальному здоровью, поддерживающих детей, переживших насилие. До 55 тысяч пострадавших смогут получить квалифицированную помощь.Фешен-компания тоже пройдет обучение по вопросам защиты детей и обеспечению их безопасности. Еще одна из целей сотрудничества — повышение осведомленности в обществе о проблемах жестокого обращения с несовершеннолетними. Партнерство было заключено после скандальной рекламной кампании. В 2022 Balenciaga представил серию фото, на которых были дети и БДСМ-атрибутика.

https://ria.ru/20221128/balenciaga-1834725539.html

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

balenciaga, новости культуры, мода, бренды