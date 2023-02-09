https://ria.ru/20230209/aviatsiya-1850950282.html

Путин призвал обеспечить развитие авиаотрасли

Путин призвал обеспечить развитие авиаотрасли - РИА Новости, 09.02.2023

Путин призвал обеспечить развитие авиаотрасли

Россия должна не довольствоваться сохранением авиаотрасли, а обеспечивать ее развитие, и оно будет обеспечено, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T18:40

2023-02-09T18:40

2023-02-09T19:00

владимир путин

россия

экономика

авиация

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия должна не довольствоваться сохранением авиаотрасли, а обеспечивать ее развитие, и оно будет обеспечено, заявил президент РФ Владимир Путин."В условиях, в которых мы живем, мы просто вынуждены, чтобы не просто сохранить отрасль - мы не можем руководствоваться такими малыми задачами, как сохранение чего-то. Мы должны обеспечить развитие. И оно будет обеспечено", - сказал Путин на встрече с представителями авиационной отрасли."И поддерживать будем (авиаотрасль - ред.), разумеется... По-другому сейчас просто невозможно. Так будем делать", - добавил президент и отметил, что Россия обязательно выйдет на международные рынки с отечественными воздушными судами.

https://ria.ru/20230111/aeroflot-1844151175.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, экономика, авиация