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Путин призвал обеспечить развитие авиаотрасли - РИА Новости, 09.02.2023
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Путин призвал обеспечить развитие авиаотрасли
Путин призвал обеспечить развитие авиаотрасли - РИА Новости, 09.02.2023
Путин призвал обеспечить развитие авиаотрасли
Россия должна не довольствоваться сохранением авиаотрасли, а обеспечивать ее развитие, и оно будет обеспечено, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T18:40
2023-02-09T19:00
владимир путин
россия
экономика
авиация
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия должна не довольствоваться сохранением авиаотрасли, а обеспечивать ее развитие, и оно будет обеспечено, заявил президент РФ Владимир Путин."В условиях, в которых мы живем, мы просто вынуждены, чтобы не просто сохранить отрасль - мы не можем руководствоваться такими малыми задачами, как сохранение чего-то. Мы должны обеспечить развитие. И оно будет обеспечено", - сказал Путин на встрече с представителями авиационной отрасли."И поддерживать будем (авиаотрасль - ред.), разумеется... По-другому сейчас просто невозможно. Так будем делать", - добавил президент и отметил, что Россия обязательно выйдет на международные рынки с отечественными воздушными судами.
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владимир путин, россия, экономика, авиация
Владимир Путин, Россия, Экономика, Авиация
18:40 09.02.2023 (обновлено: 19:00 09.02.2023)
 
Путин призвал обеспечить развитие авиаотрасли

Путин: Россия должна в текущей обстановке обеспечить развитие авиаотрасли

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия должна не довольствоваться сохранением авиаотрасли, а обеспечивать ее развитие, и оно будет обеспечено, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В условиях, в которых мы живем, мы просто вынуждены, чтобы не просто сохранить отрасль - мы не можем руководствоваться такими малыми задачами, как сохранение чего-то. Мы должны обеспечить развитие. И оно будет обеспечено", - сказал Путин на встрече с представителями авиационной отрасли.
"И поддерживать будем (авиаотрасль - ред.), разумеется... По-другому сейчас просто невозможно. Так будем делать", - добавил президент и отметил, что Россия обязательно выйдет на международные рынки с отечественными воздушными судами.
Символика Аэрофлота на стойке в аэропорту Пулково - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 15:20
"Аэрофлот" получит 63 отечественных самолета до 2025 года
 
Владимир ПутинРоссияЭкономикаАвиация
 
 
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