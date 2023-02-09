https://ria.ru/20230209/aviatsiya-1850950282.html
Путин призвал обеспечить развитие авиаотрасли
Путин призвал обеспечить развитие авиаотрасли - РИА Новости, 09.02.2023
Путин призвал обеспечить развитие авиаотрасли
Россия должна не довольствоваться сохранением авиаотрасли, а обеспечивать ее развитие, и оно будет обеспечено, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T18:40
2023-02-09T18:40
2023-02-09T19:00
владимир путин
россия
экономика
авиация
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия должна не довольствоваться сохранением авиаотрасли, а обеспечивать ее развитие, и оно будет обеспечено, заявил президент РФ Владимир Путин."В условиях, в которых мы живем, мы просто вынуждены, чтобы не просто сохранить отрасль - мы не можем руководствоваться такими малыми задачами, как сохранение чего-то. Мы должны обеспечить развитие. И оно будет обеспечено", - сказал Путин на встрече с представителями авиационной отрасли."И поддерживать будем (авиаотрасль - ред.), разумеется... По-другому сейчас просто невозможно. Так будем делать", - добавил президент и отметил, что Россия обязательно выйдет на международные рынки с отечественными воздушными судами.
https://ria.ru/20230111/aeroflot-1844151175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, экономика, авиация
Владимир Путин, Россия, Экономика, Авиация
18:40 09.02.2023 (обновлено: 19:00 09.02.2023)
Путин призвал обеспечить развитие авиаотрасли
Путин: Россия должна в текущей обстановке обеспечить развитие авиаотрасли
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия должна не довольствоваться сохранением авиаотрасли, а обеспечивать ее развитие, и оно будет обеспечено, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В условиях, в которых мы живем, мы просто вынуждены, чтобы не просто сохранить отрасль - мы не можем руководствоваться такими малыми задачами, как сохранение чего-то. Мы должны обеспечить развитие. И оно будет обеспечено", - сказал Путин на встрече с представителями авиационной отрасли.
"И поддерживать будем (авиаотрасль - ред.), разумеется... По-другому сейчас просто невозможно. Так будем делать", - добавил президент и отметил, что Россия обязательно выйдет на международные рынки с отечественными воздушными судами.