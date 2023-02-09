https://ria.ru/20230209/aviatsiya-1850696480.html

Столетие авиации России: под гнетом санкций с расправленными крыльями

Столетие авиации России: под гнетом санкций с расправленными крыльями - РИА Новости, 09.02.2023

Столетие авиации России: под гнетом санкций с расправленными крыльями

Российская гражданская авиация отмечает столетие — долгий, трудный и такой яркий путь, который начался в далеком 1923 году в СССР постановлением об организации... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T01:03

2023-02-09T01:03

2023-02-09T01:18

россия

экономика

ссср

технологии

олег пантелеев

международная организация гражданской авиации

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

"авиапорт"

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российская гражданская авиация отмечает столетие — долгий, трудный и такой яркий путь, который начался в далеком 1923 году в СССР постановлением об организации Совета по гражданской авиации при Главвоздухфлоте. О том, что на сегодняшний день представляет из себя отрасль, как она функционирует в условиях глобальных санкций Запада с запретами полетов и трудностями поставок запчастей, — в материале РИА Новости. Разрешите запуск Первые 50 лет для отрасли оказались периодом становления, считает исполнительный директор российского информационно-аналитического агентства, специализирующегося на бизнес-информации об авиационной отрасли, "АвиаПорт" Олег Пантелеев. По его словам, "за это время авиация смогла в значительной мере отказаться от использования иностранной авиатехники, развила маршрутную сеть перевозок и соорудила соответствующую инфраструктуру — аэродромную, радиотехнического оборудования, ремонтных предприятий, учебных заведений". Итогом этой работы, говорит эксперт, стало вступление СССР в ICAO (Международная организация гражданской авиации) с признанием той роли, "которую наша авиация играла в мировом масштабе". "В этот период, очевидно, важнейшим испытанием стал период 1941-1945 годов, когда гражданская авиация была полностью перестроена на решение оборонных задач", — подчеркнул специалист. Разрешите предварительный "Вторые 50 лет — это почти 20 лет роста, когда советский "Аэрофлот" стал крупнейшей авиакомпанией в мире и поставил рекорд — 137, затем 139 миллионов пассажиров в год. Затем драматические 90-е годы, когда перевозки обрушились. И только с 2000 года началось восстановление отрасли темпами, превосходящими среднемировые", — рассказал Пантелеев. Сейчас, считает он, Россия должна отчасти повторить путь, который отрасль прошла в 1920-е годы — избавиться от зависимости от поставок из других стран, переосмыслить многие вопросы. По его словам, "цель, которая стоит перед нами — достичь такого уровня, когда Западу станет очевидной бесперспективность дальнейшей политики изоляции". "Мы должны показать, что можем самостоятельно создавать авиатехнику, IT-продукты, высокотехнологичное оборудование, и что отказ от сотрудничества с Россией только лишь лишает Запад доступа на большой рынок, но не делает нашу страну слабее. Вернуться за стол переговоров с Западом мы можем только при наличии сильной позиции, с которой нельзя будет не считаться", — пояснил Пантелеев. Разрешите исполнительный На сегодняшний день в России 115 авиакомпаний, осуществляющих коммерческие перевозки, сообщили РИА Новости в Росавиации. Кроме того, почти 200 перевозчиков могут осуществлять авиационные работы и более 70 работают в сфере авиации общего назначения. В Государственный реестр аэродромов и вертодромов гражданской авиации России включено 225 аэродромов и 5 вертодромов гражданской авиации, из них 80 аэропортов открыты для выполнения международных полетов. Также в России используется около 2430 посадочных площадок. В 2022 году пассажиропоток российских авиакомпаний составил 95 миллионов человек против 111 миллионов годом ранее. В 2023 году Минтранс ожидает этот показатель на уровне более 101 миллиона человек. "Несмотря на санкции, российские авиакомпании и аэропорты продолжают поступательное развитие, наращивают объемы внутрироссийских авиаперевозок, расширяют географию полетов, осуществляют переход на российское программное обеспечение, совершенствуют качество обслуживание пассажиров", — заявили в Росавиации. Взлет разрешаю Еще через 100 лет, считает Пантелеев, полеты на большие расстояния будут занимать гораздо меньше времени, так как будут освоены гиперзвуковые полеты, а перемещения внутри агломераций станут проще, так как беспилотные летательные аппараты будут выполнять задачи аэротакси. "Думаю, что и через 50 лет технологии позволят решить большинство задач, которые мы сегодня ставим перед собой. Другое дело, что могут появиться новые задачи, о которых мы сегодня даже не имеем представления. Так что, если человечеству по-прежнему надо будет перемещаться в пространстве, авиация будет позволять это делать быстрее, комфортнее и дешевле", — заключил эксперт.

https://ria.ru/20220225/aeroflot-1774692798.html

https://ria.ru/20230208/ladoga-1850575107.html

https://ria.ru/20230120/dvigateli-1846164866.html

https://ria.ru/20220810/passazhiry-1808327246.html

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россия, экономика, ссср, технологии, олег пантелеев, международная организация гражданской авиации, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), "авиапорт"