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Столетие авиации России: под гнетом санкций с расправленными крыльями - РИА Новости, 09.02.2023
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Столетие авиации России: под гнетом санкций с расправленными крыльями
Столетие авиации России: под гнетом санкций с расправленными крыльями - РИА Новости, 09.02.2023
Столетие авиации России: под гнетом санкций с расправленными крыльями
Российская гражданская авиация отмечает столетие — долгий, трудный и такой яркий путь, который начался в далеком 1923 году в СССР постановлением об организации... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T01:03
2023-02-09T01:18
россия
экономика
ссср
технологии
олег пантелеев
международная организация гражданской авиации
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
"авиапорт"
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российская гражданская авиация отмечает столетие — долгий, трудный и такой яркий путь, который начался в далеком 1923 году в СССР постановлением об организации Совета по гражданской авиации при Главвоздухфлоте. О том, что на сегодняшний день представляет из себя отрасль, как она функционирует в условиях глобальных санкций Запада с запретами полетов и трудностями поставок запчастей, — в материале РИА Новости. Разрешите запуск Первые 50 лет для отрасли оказались периодом становления, считает исполнительный директор российского информационно-аналитического агентства, специализирующегося на бизнес-информации об авиационной отрасли, "АвиаПорт" Олег Пантелеев. По его словам, "за это время авиация смогла в значительной мере отказаться от использования иностранной авиатехники, развила маршрутную сеть перевозок и соорудила соответствующую инфраструктуру — аэродромную, радиотехнического оборудования, ремонтных предприятий, учебных заведений". Итогом этой работы, говорит эксперт, стало вступление СССР в ICAO (Международная организация гражданской авиации) с признанием той роли, "которую наша авиация играла в мировом масштабе". "В этот период, очевидно, важнейшим испытанием стал период 1941-1945 годов, когда гражданская авиация была полностью перестроена на решение оборонных задач", — подчеркнул специалист. Разрешите предварительный "Вторые 50 лет — это почти 20 лет роста, когда советский "Аэрофлот" стал крупнейшей авиакомпанией в мире и поставил рекорд — 137, затем 139 миллионов пассажиров в год. Затем драматические 90-е годы, когда перевозки обрушились. И только с 2000 года началось восстановление отрасли темпами, превосходящими среднемировые", — рассказал Пантелеев. Сейчас, считает он, Россия должна отчасти повторить путь, который отрасль прошла в 1920-е годы — избавиться от зависимости от поставок из других стран, переосмыслить многие вопросы. По его словам, "цель, которая стоит перед нами — достичь такого уровня, когда Западу станет очевидной бесперспективность дальнейшей политики изоляции". "Мы должны показать, что можем самостоятельно создавать авиатехнику, IT-продукты, высокотехнологичное оборудование, и что отказ от сотрудничества с Россией только лишь лишает Запад доступа на большой рынок, но не делает нашу страну слабее. Вернуться за стол переговоров с Западом мы можем только при наличии сильной позиции, с которой нельзя будет не считаться", — пояснил Пантелеев. Разрешите исполнительный На сегодняшний день в России 115 авиакомпаний, осуществляющих коммерческие перевозки, сообщили РИА Новости в Росавиации. Кроме того, почти 200 перевозчиков могут осуществлять авиационные работы и более 70 работают в сфере авиации общего назначения. В Государственный реестр аэродромов и вертодромов гражданской авиации России включено 225 аэродромов и 5 вертодромов гражданской авиации, из них 80 аэропортов открыты для выполнения международных полетов. Также в России используется около 2430 посадочных площадок. В 2022 году пассажиропоток российских авиакомпаний составил 95 миллионов человек против 111 миллионов годом ранее. В 2023 году Минтранс ожидает этот показатель на уровне более 101 миллиона человек. "Несмотря на санкции, российские авиакомпании и аэропорты продолжают поступательное развитие, наращивают объемы внутрироссийских авиаперевозок, расширяют географию полетов, осуществляют переход на российское программное обеспечение, совершенствуют качество обслуживание пассажиров", — заявили в Росавиации. Взлет разрешаю Еще через 100 лет, считает Пантелеев, полеты на большие расстояния будут занимать гораздо меньше времени, так как будут освоены гиперзвуковые полеты, а перемещения внутри агломераций станут проще, так как беспилотные летательные аппараты будут выполнять задачи аэротакси. "Думаю, что и через 50 лет технологии позволят решить большинство задач, которые мы сегодня ставим перед собой. Другое дело, что могут появиться новые задачи, о которых мы сегодня даже не имеем представления. Так что, если человечеству по-прежнему надо будет перемещаться в пространстве, авиация будет позволять это делать быстрее, комфортнее и дешевле", — заключил эксперт.
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россия, экономика, ссср, технологии, олег пантелеев, международная организация гражданской авиации, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), "авиапорт"
Россия, Экономика, СССР, Технологии, Олег Пантелеев, Международная организация гражданской авиации, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), "Авиапорт"
01:03 09.02.2023 (обновлено: 01:18 09.02.2023)
 
Столетие авиации России: под гнетом санкций с расправленными крыльями

Российская гражданская авиация отмечает столетие

© РИА Новости / Дмитрий Козлов / Перейти в медиабанкПервый советский реактивный межконтинентальный пассажирский самолёт Ил-62. Самолет Ил-62 компании "Аэрофлот" в аэропорту "Внуково"
Первый советский реактивный межконтинентальный пассажирский самолёт Ил-62. Самолет Ил-62 компании Аэрофлот в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Дмитрий Козлов
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Первый советский реактивный межконтинентальный пассажирский самолёт Ил-62. Самолет Ил-62 компании "Аэрофлот" в аэропорту "Внуково". Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российская гражданская авиация отмечает столетие — долгий, трудный и такой яркий путь, который начался в далеком 1923 году в СССР постановлением об организации Совета по гражданской авиации при Главвоздухфлоте. О том, что на сегодняшний день представляет из себя отрасль, как она функционирует в условиях глобальных санкций Запада с запретами полетов и трудностями поставок запчастей, — в материале РИА Новости.

Разрешите запуск

Первые 50 лет для отрасли оказались периодом становления, считает исполнительный директор российского информационно-аналитического агентства, специализирующегося на бизнес-информации об авиационной отрасли, "АвиаПорт" Олег Пантелеев. По его словам, "за это время авиация смогла в значительной мере отказаться от использования иностранной авиатехники, развила маршрутную сеть перевозок и соорудила соответствующую инфраструктуру — аэродромную, радиотехнического оборудования, ремонтных предприятий, учебных заведений".
Итогом этой работы, говорит эксперт, стало вступление СССР в ICAO (Международная организация гражданской авиации) с признанием той роли, "которую наша авиация играла в мировом масштабе".
"В этот период, очевидно, важнейшим испытанием стал период 1941-1945 годов, когда гражданская авиация была полностью перестроена на решение оборонных задач", — подчеркнул специалист.
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Разрешите предварительный

"Вторые 50 лет — это почти 20 лет роста, когда советский "Аэрофлот" стал крупнейшей авиакомпанией в мире и поставил рекорд — 137, затем 139 миллионов пассажиров в год. Затем драматические 90-е годы, когда перевозки обрушились. И только с 2000 года началось восстановление отрасли темпами, превосходящими среднемировые", — рассказал Пантелеев.
Сейчас, считает он, Россия должна отчасти повторить путь, который отрасль прошла в 1920-е годы — избавиться от зависимости от поставок из других стран, переосмыслить многие вопросы.

"Гражданская авиация — изначально глобальная отрасль, так как ее задача заключается в том, чтобы связывать людей. Соответственно, главный вызов — как продолжить выполнять это предназначение отрасли в условиях, когда Запад воздвигает новый "железный занавес", — отметил специалист.

По его словам, "цель, которая стоит перед нами — достичь такого уровня, когда Западу станет очевидной бесперспективность дальнейшей политики изоляции".
"Мы должны показать, что можем самостоятельно создавать авиатехнику, IT-продукты, высокотехнологичное оборудование, и что отказ от сотрудничества с Россией только лишь лишает Запад доступа на большой рынок, но не делает нашу страну слабее. Вернуться за стол переговоров с Западом мы можем только при наличии сильной позиции, с которой нельзя будет не считаться", — пояснил Пантелеев.
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Разрешите исполнительный

На сегодняшний день в России 115 авиакомпаний, осуществляющих коммерческие перевозки, сообщили РИА Новости в Росавиации. Кроме того, почти 200 перевозчиков могут осуществлять авиационные работы и более 70 работают в сфере авиации общего назначения. В Государственный реестр аэродромов и вертодромов гражданской авиации России включено 225 аэродромов и 5 вертодромов гражданской авиации, из них 80 аэропортов открыты для выполнения международных полетов. Также в России используется около 2430 посадочных площадок.
В 2022 году пассажиропоток российских авиакомпаний составил 95 миллионов человек против 111 миллионов годом ранее. В 2023 году Минтранс ожидает этот показатель на уровне более 101 миллиона человек.
"Несмотря на санкции, российские авиакомпании и аэропорты продолжают поступательное развитие, наращивают объемы внутрироссийских авиаперевозок, расширяют географию полетов, осуществляют переход на российское программное обеспечение, совершенствуют качество обслуживание пассажиров", — заявили в Росавиации.
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Взлет разрешаю

Еще через 100 лет, считает Пантелеев, полеты на большие расстояния будут занимать гораздо меньше времени, так как будут освоены гиперзвуковые полеты, а перемещения внутри агломераций станут проще, так как беспилотные летательные аппараты будут выполнять задачи аэротакси.
"Думаю, что и через 50 лет технологии позволят решить большинство задач, которые мы сегодня ставим перед собой. Другое дело, что могут появиться новые задачи, о которых мы сегодня даже не имеем представления. Так что, если человечеству по-прежнему надо будет перемещаться в пространстве, авиация будет позволять это делать быстрее, комфортнее и дешевле", — заключил эксперт.
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РоссияЭкономикаСССРТехнологииОлег ПантелеевМеждународная организация гражданской авиацииФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)"Авиапорт"
 
 
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