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Путин поставил цель перед российской авиаотраслью - РИА Новости, 09.02.2023
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Путин поставил цель перед российской авиаотраслью
Путин поставил цель перед российской авиаотраслью - РИА Новости, 09.02.2023
Путин поставил цель перед российской авиаотраслью
Цель России - сделать свою авиаотрасль конкурентоспособной и гибко реагирующей на вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T19:56
2023-02-09T19:59
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Цель России - сделать свою авиаотрасль конкурентоспособной и гибко реагирующей на вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин. Он выразил уверенность в том, что работники отрасли приложат максимум усилий для эффективного решения стоящих перед авиацией задач. "Все мы хорошо понимаем, что стабильное развитие отрасли - это прежде всего добросовестный слаженный труд пилотов, инженеров, диспетчеров, бортпроводников и многих и многих других специалистов", - подчеркнул президент. Он поблагодарил работников гражданской авиации за их труд и за то, что во внештатных ситуациях они действуют уверенно и чётко. Особо президент поблагодарил ветеранов отрасли, которые честно и ответственно работали на благо родины. "Ещё раз поздравляю всех вас с юбилеем", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
19:56 09.02.2023 (обновлено: 19:59 09.02.2023)
 
Путин поставил цель перед российской авиаотраслью

Путин: российской авиаотрасли нужно быть конкурентоспособной и гибко реагирующей на вызовы

© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Цель России - сделать свою авиаотрасль конкурентоспособной и гибко реагирующей на вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наша цель - сделать отрасль конкурентоспособной, современной, гибко реагирующей на запросы времени и на задачи развития нашей страны", - сказал Путин на торжественном концерте по случаю 100-летия отечественной гражданской авиации в Большом Кремлевском дворце.
Он выразил уверенность в том, что работники отрасли приложат максимум усилий для эффективного решения стоящих перед авиацией задач.
"Все мы хорошо понимаем, что стабильное развитие отрасли - это прежде всего добросовестный слаженный труд пилотов, инженеров, диспетчеров, бортпроводников и многих и многих других специалистов", - подчеркнул президент.
Он поблагодарил работников гражданской авиации за их труд и за то, что во внештатных ситуациях они действуют уверенно и чётко. Особо президент поблагодарил ветеранов отрасли, которые честно и ответственно работали на благо родины.
"Ещё раз поздравляю всех вас с юбилеем", - сказал Путин.
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