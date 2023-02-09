https://ria.ru/20230209/aviaotrasl-1850966517.html

Путин поставил цель перед российской авиаотраслью

Путин поставил цель перед российской авиаотраслью - РИА Новости, 09.02.2023

Путин поставил цель перед российской авиаотраслью

Цель России - сделать свою авиаотрасль конкурентоспособной и гибко реагирующей на вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T19:56

2023-02-09T19:56

2023-02-09T19:59

россия

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732157243_0:241:3021:1940_1920x0_80_0_0_3e4e2b0dd5e9dc4fbaaf58c8a8a5f373.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Цель России - сделать свою авиаотрасль конкурентоспособной и гибко реагирующей на вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин. Он выразил уверенность в том, что работники отрасли приложат максимум усилий для эффективного решения стоящих перед авиацией задач. "Все мы хорошо понимаем, что стабильное развитие отрасли - это прежде всего добросовестный слаженный труд пилотов, инженеров, диспетчеров, бортпроводников и многих и многих других специалистов", - подчеркнул президент. Он поблагодарил работников гражданской авиации за их труд и за то, что во внештатных ситуациях они действуют уверенно и чётко. Особо президент поблагодарил ветеранов отрасли, которые честно и ответственно работали на благо родины. "Ещё раз поздравляю всех вас с юбилеем", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230127/ms-21-1847774648.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, политика