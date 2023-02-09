https://ria.ru/20230209/aviaotrasl-1850966517.html
Путин поставил цель перед российской авиаотраслью
Путин поставил цель перед российской авиаотраслью - РИА Новости, 09.02.2023
Путин поставил цель перед российской авиаотраслью
Цель России - сделать свою авиаотрасль конкурентоспособной и гибко реагирующей на вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T19:56
2023-02-09T19:56
2023-02-09T19:59
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Цель России - сделать свою авиаотрасль конкурентоспособной и гибко реагирующей на вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин. Он выразил уверенность в том, что работники отрасли приложат максимум усилий для эффективного решения стоящих перед авиацией задач. "Все мы хорошо понимаем, что стабильное развитие отрасли - это прежде всего добросовестный слаженный труд пилотов, инженеров, диспетчеров, бортпроводников и многих и многих других специалистов", - подчеркнул президент. Он поблагодарил работников гражданской авиации за их труд и за то, что во внештатных ситуациях они действуют уверенно и чётко. Особо президент поблагодарил ветеранов отрасли, которые честно и ответственно работали на благо родины. "Ещё раз поздравляю всех вас с юбилеем", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230127/ms-21-1847774648.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
19:56 09.02.2023 (обновлено: 19:59 09.02.2023)
Путин поставил цель перед российской авиаотраслью
Путин: российской авиаотрасли нужно быть конкурентоспособной и гибко реагирующей на вызовы
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Цель России - сделать свою авиаотрасль конкурентоспособной и гибко реагирующей на вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наша цель - сделать отрасль конкурентоспособной, современной, гибко реагирующей на запросы времени и на задачи развития нашей страны", - сказал Путин на торжественном концерте по случаю 100-летия отечественной гражданской авиации в Большом Кремлевском дворце.
Он выразил уверенность в том, что работники отрасли приложат максимум усилий для эффективного решения стоящих перед авиацией задач.
"Все мы хорошо понимаем, что стабильное развитие отрасли - это прежде всего добросовестный слаженный труд пилотов, инженеров, диспетчеров, бортпроводников и многих и многих других специалистов", - подчеркнул президент.
Он поблагодарил работников гражданской авиации за их труд и за то, что во внештатных ситуациях они действуют уверенно и чётко. Особо президент поблагодарил ветеранов отрасли, которые честно и ответственно работали на благо родины.
"Ещё раз поздравляю всех вас с юбилеем", - сказал Путин.