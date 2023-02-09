https://ria.ru/20230209/asi-1850884826.html
АСИ запустило в новых регионах службу соцкоординатора
АСИ запустило в новых регионах службу соцкоординатора - РИА Новости, 09.02.2023
АСИ запустило в новых регионах службу соцкоординатора
Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустило в новых регионах РФ службу соцкоординатора, на горячую линию за помощью, в том числе медицинской, может... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T15:58
2023-02-09T15:58
2023-02-09T15:58
общество
россия
светлана чупшева
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустило в новых регионах РФ службу соцкоординатора, на горячую линию за помощью, в том числе медицинской, может обратиться любой житель, сообщила гендиректор агентства Светлана Чупшева. В четверг президент России Владимир Путин проводит заседание набсовета АСИ. "В новых регионах мы запустили службу социального координатора. Это горячая линия, на которую могут обратиться жители с вопросами о реабилитации, медицинской и социальной помощи", – сказала Чупшева на заседании набсовета.
https://ria.ru/20230209/podderzhka-1850865368.html
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общество, россия, светлана чупшева, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), херсонская область , запорожская область, донецкая народная республика, луганская народная республика
Общество, Россия, Светлана Чупшева, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Херсонская область , Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
АСИ запустило в новых регионах службу соцкоординатора
Гендиректор АСИ Чупшева сообщила о запуске в новых регионах службы соцкоординатора