https://ria.ru/20230209/asi-1850884826.html

АСИ запустило в новых регионах службу соцкоординатора

АСИ запустило в новых регионах службу соцкоординатора - РИА Новости, 09.02.2023

АСИ запустило в новых регионах службу соцкоординатора

Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустило в новых регионах РФ службу соцкоординатора, на горячую линию за помощью, в том числе медицинской, может... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T15:58

2023-02-09T15:58

2023-02-09T15:58

общество

россия

светлана чупшева

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустило в новых регионах РФ службу соцкоординатора, на горячую линию за помощью, в том числе медицинской, может обратиться любой житель, сообщила гендиректор агентства Светлана Чупшева. В четверг президент России Владимир Путин проводит заседание набсовета АСИ. "В новых регионах мы запустили службу социального координатора. Это горячая линия, на которую могут обратиться жители с вопросами о реабилитации, медицинской и социальной помощи", – сказала Чупшева на заседании набсовета.

https://ria.ru/20230209/podderzhka-1850865368.html

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общество, россия, светлана чупшева, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), херсонская область , запорожская область, донецкая народная республика, луганская народная республика