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В Алжире заявили, что очень ждут туристов из России - РИА Новости, 09.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230209/alzhira-1850755460.html
В Алжире заявили, что очень ждут туристов из России
В Алжире заявили, что очень ждут туристов из России - РИА Новости, 09.02.2023
В Алжире заявили, что очень ждут туристов из России
Российских туристов ждут в Алжире и надеются на увеличение турпотока из РФ после запуска новых прямых рейсов и упрощения правил получения визы для иностранцев,... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T12:23
2023-02-09T12:23
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АЛЖИР, 9 фев - РИА Новости. Российских туристов ждут в Алжире и надеются на увеличение турпотока из РФ после запуска новых прямых рейсов и упрощения правил получения визы для иностранцев, рассказали РИА Новости представители местных турфирм. "Мы много работали над увеличением турпотока, и это дало хорошие результаты. Сейчас в Алжир едут туристы из США, Испании, Италии, Португалии и других стран. Россияне также начали выбирать Алжир для отдыха, однако их мало", – комментирует ситуацию коммерческий директор турагентства Epictours Васим Алляш. Он напомнил, что посол Алжира в Москве Смаил Бенамара в начале февраля объявил об увеличении числа прямых рейсов в Россию до четырех в неделю с марта этого года. С августа между РФ и Алжиром осуществляется два рейса в неделю. "Мы возим туристов в красивейшие места Алжира – от крепости Касба в исторической части столицы до памятников римской эпохи в провинции Типаза, на восток страны, где они посещают город Константина с его подвесными мостами и исторический город Тимгад", – рассказывает Алляш. По словам собеседника агентства, большинство туристов из России стремятся попасть на юг страны ради кемпинга в пустыне. Эту информацию подтверждает и Амина, владелица одного из туристических агентств на западе Алжира.
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туристы, новости - туризм, туризм, алжир (республика), куда можно лететь
Туризм, туристы, Новости - Туризм, Туризм, Алжир (республика), куда можно лететь
12:23 09.02.2023
 
В Алжире заявили, что очень ждут туристов из России

В Алжире ждут туристов из России после запуска новых рейсов и упрощения визовых правил

© AP Photo / Remy de la MauviniereОфис авиакомпании Air Algerie, Алжир
Офис авиакомпании Air Algerie, Алжир - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Remy de la Mauviniere
Читать ria.ru в
АЛЖИР, 9 фев - РИА Новости. Российских туристов ждут в Алжире и надеются на увеличение турпотока из РФ после запуска новых прямых рейсов и упрощения правил получения визы для иностранцев, рассказали РИА Новости представители местных турфирм.
"Мы много работали над увеличением турпотока, и это дало хорошие результаты. Сейчас в Алжир едут туристы из США, Испании, Италии, Португалии и других стран. Россияне также начали выбирать Алжир для отдыха, однако их мало", – комментирует ситуацию коммерческий директор турагентства Epictours Васим Алляш.
Он напомнил, что посол Алжира в Москве Смаил Бенамара в начале февраля объявил об увеличении числа прямых рейсов в Россию до четырех в неделю с марта этого года. С августа между РФ и Алжиром осуществляется два рейса в неделю.
"Мы возим туристов в красивейшие места Алжира – от крепости Касба в исторической части столицы до памятников римской эпохи в провинции Типаза, на восток страны, где они посещают город Константина с его подвесными мостами и исторический город Тимгад", – рассказывает Алляш.
По словам собеседника агентства, большинство туристов из России стремятся попасть на юг страны ради кемпинга в пустыне. Эту информацию подтверждает и Амина, владелица одного из туристических агентств на западе Алжира.
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
3 декабря 2022, 07:26Туризм
В Алжире заявили о намерении увеличить число прямых рейсов в Россию
 
ТуризмтуристыНовости - ТуризмТуризмАлжир (республика)куда можно лететь
 
 
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