В Алжире заявили, что очень ждут туристов из России
В Алжире ждут туристов из России после запуска новых рейсов и упрощения визовых правил
© AP Photo / Remy de la MauviniereОфис авиакомпании Air Algerie, Алжир
© AP Photo / Remy de la Mauviniere
АЛЖИР, 9 фев - РИА Новости. Российских туристов ждут в Алжире и надеются на увеличение турпотока из РФ после запуска новых прямых рейсов и упрощения правил получения визы для иностранцев, рассказали РИА Новости представители местных турфирм.
"Мы много работали над увеличением турпотока, и это дало хорошие результаты. Сейчас в Алжир едут туристы из США, Испании, Италии, Португалии и других стран. Россияне также начали выбирать Алжир для отдыха, однако их мало", – комментирует ситуацию коммерческий директор турагентства Epictours Васим Алляш.
Он напомнил, что посол Алжира в Москве Смаил Бенамара в начале февраля объявил об увеличении числа прямых рейсов в Россию до четырех в неделю с марта этого года. С августа между РФ и Алжиром осуществляется два рейса в неделю.
"Мы возим туристов в красивейшие места Алжира – от крепости Касба в исторической части столицы до памятников римской эпохи в провинции Типаза, на восток страны, где они посещают город Константина с его подвесными мостами и исторический город Тимгад", – рассказывает Алляш.
По словам собеседника агентства, большинство туристов из России стремятся попасть на юг страны ради кемпинга в пустыне. Эту информацию подтверждает и Амина, владелица одного из туристических агентств на западе Алжира.
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