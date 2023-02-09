https://ria.ru/20230209/alzhira-1850755460.html

В Алжире заявили, что очень ждут туристов из России

В Алжире заявили, что очень ждут туристов из России - РИА Новости, 09.02.2023

В Алжире заявили, что очень ждут туристов из России

Российских туристов ждут в Алжире и надеются на увеличение турпотока из РФ после запуска новых прямых рейсов и упрощения правил получения визы для иностранцев,... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T12:23

2023-02-09T12:23

2023-02-09T12:23

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АЛЖИР, 9 фев - РИА Новости. Российских туристов ждут в Алжире и надеются на увеличение турпотока из РФ после запуска новых прямых рейсов и упрощения правил получения визы для иностранцев, рассказали РИА Новости представители местных турфирм. "Мы много работали над увеличением турпотока, и это дало хорошие результаты. Сейчас в Алжир едут туристы из США, Испании, Италии, Португалии и других стран. Россияне также начали выбирать Алжир для отдыха, однако их мало", – комментирует ситуацию коммерческий директор турагентства Epictours Васим Алляш. Он напомнил, что посол Алжира в Москве Смаил Бенамара в начале февраля объявил об увеличении числа прямых рейсов в Россию до четырех в неделю с марта этого года. С августа между РФ и Алжиром осуществляется два рейса в неделю. "Мы возим туристов в красивейшие места Алжира – от крепости Касба в исторической части столицы до памятников римской эпохи в провинции Типаза, на восток страны, где они посещают город Константина с его подвесными мостами и исторический город Тимгад", – рассказывает Алляш. По словам собеседника агентства, большинство туристов из России стремятся попасть на юг страны ради кемпинга в пустыне. Эту информацию подтверждает и Амина, владелица одного из туристических агентств на западе Алжира.

https://ria.ru/20221203/alzhir-1836052808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туристы, новости - туризм, туризм, алжир (республика), куда можно лететь