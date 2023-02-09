https://ria.ru/20230209/alkogol-1850931265.html

Луценко: Вологодские депутаты обсудят вопрос ужесточения продажи алкоголя

Луценко: Вологодские депутаты обсудят вопрос ужесточения продажи алкоголя - РИА Новости, 09.02.2023

Луценко: Вологодские депутаты обсудят вопрос ужесточения продажи алкоголя

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области рассмотрят вопрос об ужесточении продажи алкоголя в городских округах, сообщил председатель регионального РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T17:42

2023-02-09T17:42

2023-02-09T17:42

вологодская область

андрей луценко

законодательное собрание вологодской области

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814893928_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_0236c483b1210cb81d11dcee47ea649b.jpg

ВОЛОГДА, 9 фев – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области рассмотрят вопрос об ужесточении продажи алкоголя в городских округах, сообщил председатель регионального парламента Андрей Луценко.Как отмечается в письме, направленном УМВД России по городу Вологде в Заксобрание, жители регулярно обращаются в полицию из-за неудобств, связанных с работой объектов общепита на территории многоквартирных домов. Круглосуточно в таких точках осуществляется реализация алкоголя.В 2020 году Заксобрание внесло изменения в областной закон, которыми установлено, что площадь торгового зала точек общепита, торгующих алкоголем в многоквартирных домах, должна быть не менее 80 квадратных метров. В настоящее время региональное УМВД предлагает распространить эту норму и на торгующие алкоголем объекты общественного питания, расположенные на прилегающих к многоквартирным домам территориям. Эту инициативу поддержали представители администрации Вологды и мэрии Череповца, отметили в пресс-службе Заксобрания.По словам Луценко, органам местного самоуправления нужно определить, что именно следует считать прилегающей территорией. Кроме того, необходимо выяснить, как предлагаемые изменения могут отразиться на деятельности добросовестных предпринимателей, будут ли избавлены жители многоквартирных домов от неудобств проблемных общепитов."Чтобы соблюсти интересы граждан и бизнеса, нужно проанализировать возможные риски и их последствия, а затем принять взвешенное решение", - отметил председатель Заксобрания.

https://ria.ru/20230206/lutsenko-1850103812.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей луценко, законодательное собрание вологодской области