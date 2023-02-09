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В Евросовете назвали справедливым использование активов России для Украины - РИА Новости, 09.02.2023
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В Евросовете назвали справедливым использование активов России для Украины
В Евросовете назвали справедливым использование активов России для Украины - РИА Новости, 09.02.2023
В Евросовете назвали справедливым использование активов России для Украины
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что считает справедливым использование замороженных активов РФ для нужд восстановления Украины. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T17:26
2023-02-09T17:26
в мире
украина
россия
брюссель
шарль мишель
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что считает справедливым использование замороженных активов РФ для нужд восстановления Украины. В четверг в Брюсселе проходит специальный саммит стран ЕС, на котором, в числе прочего, обсуждают Украину. На встречу с европейскими лидерами прибыл и Владимир Зеленский. В Еврокомиссии ранее неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных российских активов на нужды по восстановлению Украины, однако пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что это не первый год существующее явление и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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в мире, украина, россия, брюссель, шарль мишель, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, евросовет
В мире, Украина, Россия, Брюссель, Шарль Мишель, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Евросовет
17:26 09.02.2023
 
В Евросовете назвали справедливым использование активов России для Украины

Глава Евросовета Мишель назвал справедливым использование активов России для Украины

© AP Photo / Markus SchreiberДемонстранты с украинским флагом и флагом ЕС в Берлине
Демонстранты с украинским флагом и флагом ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Демонстранты с украинским флагом и флагом ЕС в Берлине. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что считает справедливым использование замороженных активов РФ для нужд восстановления Украины.
В четверг в Брюсселе проходит специальный саммит стран ЕС, на котором, в числе прочего, обсуждают Украину. На встречу с европейскими лидерами прибыл и Владимир Зеленский.
"Мы хотим поступить справедливо с замороженными активами. Было бы справедливо использовать эти активы для восстановления Украины, для законных и справедливых компенсаций Украине", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии и Зеленским.
В Еврокомиссии ранее неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных российских активов на нужды по восстановлению Украины, однако пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что это не первый год существующее явление и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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В миреУкраинаРоссияБрюссельШарль МишельЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииЕвросовет
 
 
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