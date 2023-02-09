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В Евросовете назвали справедливым использование активов России для Украины
В Евросовете назвали справедливым использование активов России для Украины - РИА Новости, 09.02.2023
В Евросовете назвали справедливым использование активов России для Украины
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что считает справедливым использование замороженных активов РФ для нужд восстановления Украины. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T17:26
2023-02-09T17:26
2023-02-09T17:26
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что считает справедливым использование замороженных активов РФ для нужд восстановления Украины. В четверг в Брюсселе проходит специальный саммит стран ЕС, на котором, в числе прочего, обсуждают Украину. На встречу с европейскими лидерами прибыл и Владимир Зеленский. В Еврокомиссии ранее неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных российских активов на нужды по восстановлению Украины, однако пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что это не первый год существующее явление и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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в мире, украина, россия, брюссель, шарль мишель, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, евросовет
В мире, Украина, Россия, Брюссель, Шарль Мишель, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Евросовет
В Евросовете назвали справедливым использование активов России для Украины
Глава Евросовета Мишель назвал справедливым использование активов России для Украины