19:23 09.02.2023 (обновлено: 19:38 09.02.2023)
Палата представителей США осудила пролет китайского аэростата
Палата представителей США одобрила резолюцию, осуждающую пролет китайского аэростата
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Палата представителей конгресса США одобрила проект резолюции, осуждающей недавний пролет принадлежащего КНР аэростата над территорией страны, свидетельствуют результаты голосования.
В поддержку данной инициативы высказались 419 членов палаты, ни один не проголосовал против.
Документ содержит осуждение приписываемых КНР попыток "обмануть международное сообщество" посредством ложных, с точки зрения Вашингтона, заявлений о гражданском характере активности китайского аэростата. Помимо этого, резолюция содержит требование к администрации президента США Джо Байдена принять "незамедлительные и решительные" меры, нацеленные на то, чтобы не допустить попыток сбора разведданных над американской территорией иностранными воздушными аппаратами.
"Вместо того, чтобы предпринять решительные действия до того, как подконтрольный Коммунистической партии Китая аэростат вторгнется в наше небо, президент Байден выждал несколько дней и позволил ему пересечь почти всю континентальную часть нашей страны. Это неприемлемо. Китаю нельзя позволить отправлять платформы для наблюдения над территорией США, а также позволять им барражировать вблизи наших самых секретных военных баз", - заявил по данному поводу лидер республиканского большинства в палате Стив Скализ.
Американские военные на прошлой неделе сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек Канаду и сухопутную часть США. В Вашингтоне утверждают, что шар занимался шпионажем, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде.