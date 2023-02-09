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Палата представителей США осудила пролет китайского аэростата - РИА Новости, 09.02.2023
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Палата представителей США осудила пролет китайского аэростата
Палата представителей США осудила пролет китайского аэростата - РИА Новости, 09.02.2023
Палата представителей США осудила пролет китайского аэростата
Палата представителей конгресса США одобрила проект резолюции, осуждающей недавний пролет принадлежащего КНР аэростата над территорией страны, свидетельствуют... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T19:23
2023-02-09T19:38
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Палата представителей конгресса США одобрила проект резолюции, осуждающей недавний пролет принадлежащего КНР аэростата над территорией страны, свидетельствуют результаты голосования.В поддержку данной инициативы высказались 419 членов палаты, ни один не проголосовал против.Документ содержит осуждение приписываемых КНР попыток "обмануть международное сообщество" посредством ложных, с точки зрения Вашингтона, заявлений о гражданском характере активности китайского аэростата. Помимо этого, резолюция содержит требование к администрации президента США Джо Байдена принять "незамедлительные и решительные" меры, нацеленные на то, чтобы не допустить попыток сбора разведданных над американской территорией иностранными воздушными аппаратами."Вместо того, чтобы предпринять решительные действия до того, как подконтрольный Коммунистической партии Китая аэростат вторгнется в наше небо, президент Байден выждал несколько дней и позволил ему пересечь почти всю континентальную часть нашей страны. Это неприемлемо. Китаю нельзя позволить отправлять платформы для наблюдения над территорией США, а также позволять им барражировать вблизи наших самых секретных военных баз", - заявил по данному поводу лидер республиканского большинства в палате Стив Скализ.Американские военные на прошлой неделе сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек Канаду и сухопутную часть США. В Вашингтоне утверждают, что шар занимался шпионажем, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде.
https://ria.ru/20230209/kitay-1850869783.html
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сша
вашингтон (штат)
китай
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в мире, сша, вашингтон (штат), китай, джо байден, стив скализ
В мире, США, Вашингтон (штат), Китай, Джо Байден, Стив Скализ
19:23 09.02.2023 (обновлено: 19:38 09.02.2023)
 
Палата представителей США осудила пролет китайского аэростата

Палата представителей США одобрила резолюцию, осуждающую пролет китайского аэростата

Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Палата представителей конгресса США одобрила проект резолюции, осуждающей недавний пролет принадлежащего КНР аэростата над территорией страны, свидетельствуют результаты голосования.
В поддержку данной инициативы высказались 419 членов палаты, ни один не проголосовал против.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
Вчера, 15:16
В Китае заявили, что США не создали нужных условий для переговоров
Документ содержит осуждение приписываемых КНР попыток "обмануть международное сообщество" посредством ложных, с точки зрения Вашингтона, заявлений о гражданском характере активности китайского аэростата. Помимо этого, резолюция содержит требование к администрации президента США Джо Байдена принять "незамедлительные и решительные" меры, нацеленные на то, чтобы не допустить попыток сбора разведданных над американской территорией иностранными воздушными аппаратами.
"Вместо того, чтобы предпринять решительные действия до того, как подконтрольный Коммунистической партии Китая аэростат вторгнется в наше небо, президент Байден выждал несколько дней и позволил ему пересечь почти всю континентальную часть нашей страны. Это неприемлемо. Китаю нельзя позволить отправлять платформы для наблюдения над территорией США, а также позволять им барражировать вблизи наших самых секретных военных баз", - заявил по данному поводу лидер республиканского большинства в палате Стив Скализ.
Американские военные на прошлой неделе сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек Канаду и сухопутную часть США. В Вашингтоне утверждают, что шар занимался шпионажем, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
Вчера, 01:44
Байден оценил отношения между США и КНР после инцидента с аэростатом
 
В миреСШАВашингтон (штат)КитайДжо БайденСтив Скализ
 
 
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