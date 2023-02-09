https://ria.ru/20230209/aerostat-1850959646.html

Палата представителей США осудила пролет китайского аэростата

Палата представителей США осудила пролет китайского аэростата - РИА Новости, 09.02.2023

Палата представителей США осудила пролет китайского аэростата

Палата представителей конгресса США одобрила проект резолюции, осуждающей недавний пролет принадлежащего КНР аэростата над территорией страны, свидетельствуют... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T19:23

2023-02-09T19:23

2023-02-09T19:38

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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Палата представителей конгресса США одобрила проект резолюции, осуждающей недавний пролет принадлежащего КНР аэростата над территорией страны, свидетельствуют результаты голосования.В поддержку данной инициативы высказались 419 членов палаты, ни один не проголосовал против.Документ содержит осуждение приписываемых КНР попыток "обмануть международное сообщество" посредством ложных, с точки зрения Вашингтона, заявлений о гражданском характере активности китайского аэростата. Помимо этого, резолюция содержит требование к администрации президента США Джо Байдена принять "незамедлительные и решительные" меры, нацеленные на то, чтобы не допустить попыток сбора разведданных над американской территорией иностранными воздушными аппаратами."Вместо того, чтобы предпринять решительные действия до того, как подконтрольный Коммунистической партии Китая аэростат вторгнется в наше небо, президент Байден выждал несколько дней и позволил ему пересечь почти всю континентальную часть нашей страны. Это неприемлемо. Китаю нельзя позволить отправлять платформы для наблюдения над территорией США, а также позволять им барражировать вблизи наших самых секретных военных баз", - заявил по данному поводу лидер республиканского большинства в палате Стив Скализ.Американские военные на прошлой неделе сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек Канаду и сухопутную часть США. В Вашингтоне утверждают, что шар занимался шпионажем, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде.

https://ria.ru/20230209/kitay-1850869783.html

https://ria.ru/20230209/bayden-1850698146.html

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китай

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в мире, сша, вашингтон (штат), китай, джо байден, стив скализ