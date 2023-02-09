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Путин открыл модернизированный аэропорт "Новый Уренгой" - РИА Новости, 09.02.2023
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Туризм
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Путин открыл модернизированный аэропорт "Новый Уренгой"
Путин открыл модернизированный аэропорт "Новый Уренгой" - РИА Новости, 09.02.2023
Путин открыл модернизированный аэропорт "Новый Уренгой"
Президент РФ Владимир Путин открыл по видеосвязи модернизированный аэропорт "Новый Уренгой". РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T18:21
2023-02-09T18:31
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НОВЫЙ УРЕНГОЙ, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин открыл по видеосвязи модернизированный аэропорт "Новый Уренгой".Церемония открытия объектов гражданской авиации проходит в день столетия российской гражданской авиации. Президент принял в ней участие по видеосвязи. В церемонии также участвовали глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, министр транспорта РФ Виталий Савельев."Я со своей стороны хочу поздравить и поблагодарить всех, кто принимал участие в реализации проектов, о которых мы сейчас говорили", - сказал Путин."Хочу еще раз всех поблагодарить за труд и желаю всем работникам отрасли успехов", - заключил президент.
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владимир путин, туризм, новости - туризм, россия, новосибирск, дмитрий артюхов, новосибирская область, андрей травников, толмачево (аэропорт)
Туризм, Владимир Путин, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Новосибирск, Дмитрий Артюхов, Новосибирская область, Андрей Травников, Толмачево (аэропорт)
18:21 09.02.2023 (обновлено: 18:31 09.02.2023)
 
Путин открыл модернизированный аэропорт "Новый Уренгой"

Путин по видеосвязи открыл модернизированный аэропорт "Новый Уренгой"

CC BY-SA 4.0 / пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа / Тестирование нового терминала в аэропорту Нового Уренгоя
Тестирование нового терминала в аэропорту Нового Уренгоя - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
CC BY-SA 4.0 / пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа /
Тестирование нового терминала в аэропорту Нового Уренгоя. Архивное фото
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НОВЫЙ УРЕНГОЙ, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин открыл по видеосвязи модернизированный аэропорт "Новый Уренгой".
Церемония открытия объектов гражданской авиации проходит в день столетия российской гражданской авиации. Президент принял в ней участие по видеосвязи. В церемонии также участвовали глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, министр транспорта РФ Виталий Савельев.
"Я со своей стороны хочу поздравить и поблагодарить всех, кто принимал участие в реализации проектов, о которых мы сейчас говорили", - сказал Путин.
"Хочу еще раз всех поблагодарить за труд и желаю всем работникам отрасли успехов", - заключил президент.
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