https://ria.ru/20230209/aeroport-1850945446.html
Путин открыл модернизированный аэропорт "Новый Уренгой"
Путин открыл модернизированный аэропорт "Новый Уренгой" - РИА Новости, 09.02.2023
Путин открыл модернизированный аэропорт "Новый Уренгой"
Президент РФ Владимир Путин открыл по видеосвязи модернизированный аэропорт "Новый Уренгой". РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T18:21
2023-02-09T18:21
2023-02-09T18:31
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НОВЫЙ УРЕНГОЙ, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин открыл по видеосвязи модернизированный аэропорт "Новый Уренгой".Церемония открытия объектов гражданской авиации проходит в день столетия российской гражданской авиации. Президент принял в ней участие по видеосвязи. В церемонии также участвовали глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, министр транспорта РФ Виталий Савельев."Я со своей стороны хочу поздравить и поблагодарить всех, кто принимал участие в реализации проектов, о которых мы сейчас говорили", - сказал Путин."Хочу еще раз всех поблагодарить за труд и желаю всем работникам отрасли успехов", - заключил президент.
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18:21 09.02.2023 (обновлено: 18:31 09.02.2023)
Путин открыл модернизированный аэропорт "Новый Уренгой"
Путин по видеосвязи открыл модернизированный аэропорт "Новый Уренгой"