https://ria.ru/20230209/aeroport-1850945446.html

Путин открыл модернизированный аэропорт "Новый Уренгой"

Путин открыл модернизированный аэропорт "Новый Уренгой" - РИА Новости, 09.02.2023

Путин открыл модернизированный аэропорт "Новый Уренгой"

Президент РФ Владимир Путин открыл по видеосвязи модернизированный аэропорт "Новый Уренгой". РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T18:21

2023-02-09T18:21

2023-02-09T18:31

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НОВЫЙ УРЕНГОЙ, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин открыл по видеосвязи модернизированный аэропорт "Новый Уренгой".Церемония открытия объектов гражданской авиации проходит в день столетия российской гражданской авиации. Президент принял в ней участие по видеосвязи. В церемонии также участвовали глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, министр транспорта РФ Виталий Савельев."Я со своей стороны хочу поздравить и поблагодарить всех, кто принимал участие в реализации проектов, о которых мы сейчас говорили", - сказал Путин."Хочу еще раз всех поблагодарить за труд и желаю всем работникам отрасли успехов", - заключил президент.

https://ria.ru/20230209/aviatsiya-1850541437.html

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