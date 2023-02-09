https://ria.ru/20230209/3d-pechat-1850763953.html

Овчинский: технологию 3D-печати огнеупорных материалов разработали в Москве

Овчинский: технологию 3D-печати огнеупорных материалов разработали в Москве - РИА Новости, 09.02.2023

Овчинский: технологию 3D-печати огнеупорных материалов разработали в Москве

Московский научно-технический центр "Бакор" разработал и запатентовал новую технологию 3D-печати огнеупорных материалов, сообщил руководитель столичного... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T11:21

2023-02-09T11:21

2023-02-09T11:21

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850764149_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b1e2a9deb8cab121536cf58f99a11139.jpg

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Московский научно-технический центр "Бакор" разработал и запатентовал новую технологию 3D-печати огнеупорных материалов, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Он отметил, что многие предприятия в Москве сегодня используют в производстве собственные разработки. Это помогает заводам не только наращивать объемы выпуска высокотехнологичной продукции, но и адаптировать изделия под запросы заказчиков."Московский научно-технический центр "Бакор" в этом году получил очередной патент на собственную технологию 3D-печати крупноформатных зернистых огнеупорных материалов. Разработка позволит выпускать любые форматы и габариты изделий, а также снизить удельные затраты и время на производство", – сообщил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Отмечается, что новая технология может быть использована в цветной и черной металлургии, машиностроении, двигателестроении, атомной и химической промышленности и других."Разработанный способ производства огнеупорных материалов с помощью 3D-печати подразумевает создание печатной композиции, состоящей из пористых гранул и специальной суспензии. При формовании изделия влага под действием капиллярного эффекта уходит в пористые гранулы, и масса теряет подвижность. Тем самым обеспечивается плотное сцепление печатных слоев, равномерность структуры и прочность полуфабриката", – отметил генеральный директор НТЦ "Бакор" Борис Красный.НТЦ "Бакор" специализируется на выпуске керамических огнеупорных материалов, используемых для высокотемпературных промышленных печей и других тепловых агрегатов (реакторы, турбины, ракетные двигатели). В 2020 году компания получила статус промкомплекса, который дает существенную экономию на городских налогах.

https://ria.ru/20230209/prodekspo-1850714673.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский