Овчинский: технологию 3D-печати огнеупорных материалов разработали в Москве
© Фото : пресс-служба ДИПП Московский научно-технический центр "Бакор"
© Фото : пресс-служба ДИПП
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Московский научно-технический центр "Бакор" разработал и запатентовал новую технологию 3D-печати огнеупорных материалов, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Он отметил, что многие предприятия в Москве сегодня используют в производстве собственные разработки. Это помогает заводам не только наращивать объемы выпуска высокотехнологичной продукции, но и адаптировать изделия под запросы заказчиков.
"Московский научно-технический центр "Бакор" в этом году получил очередной патент на собственную технологию 3D-печати крупноформатных зернистых огнеупорных материалов. Разработка позволит выпускать любые форматы и габариты изделий, а также снизить удельные затраты и время на производство", – сообщил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Отмечается, что новая технология может быть использована в цветной и черной металлургии, машиностроении, двигателестроении, атомной и химической промышленности и других.
© Фото : пресс-служба ДИПП Московский научно-технический центр "Бакор"
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Московский научно-технический центр "Бакор"
© Фото : пресс-служба ДИПП
© Фото : пресс-служба ДИПП Московский научно-технический центр "Бакор"
2 из 9
Московский научно-технический центр "Бакор"
© Фото : пресс-служба ДИПП
© Фото : пресс-служба ДИПП Московский научно-технический центр "Бакор"
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Московский научно-технический центр "Бакор"
© Фото : пресс-служба ДИПП
© Фото : пресс-служба ДИПП Московский научно-технический центр "Бакор"
4 из 9
Московский научно-технический центр "Бакор"
© Фото : пресс-служба ДИПП
© Фото : пресс-служба ДИПП Московский научно-технический центр "Бакор"
5 из 9
Московский научно-технический центр "Бакор"
© Фото : пресс-служба ДИПП
© Фото : пресс-служба ДИПП Московский научно-технический центр "Бакор"
6 из 9
Московский научно-технический центр "Бакор"
© Фото : пресс-служба ДИПП
© Фото : пресс-служба ДИПП Московский научно-технический центр "Бакор"
7 из 9
Московский научно-технический центр "Бакор"
© Фото : пресс-служба ДИПП
© Фото : пресс-служба ДИПП Московский научно-технический центр "Бакор"
8 из 9
Московский научно-технический центр "Бакор"
© Фото : пресс-служба ДИПП
© Фото : пресс-служба ДИПП Московский научно-технический центр "Бакор"
9 из 9
Московский научно-технический центр "Бакор"
© Фото : пресс-служба ДИПП
1 из 9
Московский научно-технический центр "Бакор"
© Фото : пресс-служба ДИПП
2 из 9
Московский научно-технический центр "Бакор"
© Фото : пресс-служба ДИПП
3 из 9
Московский научно-технический центр "Бакор"
© Фото : пресс-служба ДИПП
4 из 9
Московский научно-технический центр "Бакор"
© Фото : пресс-служба ДИПП
5 из 9
Московский научно-технический центр "Бакор"
© Фото : пресс-служба ДИПП
6 из 9
Московский научно-технический центр "Бакор"
© Фото : пресс-служба ДИПП
7 из 9
Московский научно-технический центр "Бакор"
© Фото : пресс-служба ДИПП
8 из 9
Московский научно-технический центр "Бакор"
© Фото : пресс-служба ДИПП
9 из 9
Московский научно-технический центр "Бакор"
© Фото : пресс-служба ДИПП
"Разработанный способ производства огнеупорных материалов с помощью 3D-печати подразумевает создание печатной композиции, состоящей из пористых гранул и специальной суспензии. При формовании изделия влага под действием капиллярного эффекта уходит в пористые гранулы, и масса теряет подвижность. Тем самым обеспечивается плотное сцепление печатных слоев, равномерность структуры и прочность полуфабриката", – отметил генеральный директор НТЦ "Бакор" Борис Красный.
НТЦ "Бакор" специализируется на выпуске керамических огнеупорных материалов, используемых для высокотемпературных промышленных печей и других тепловых агрегатов (реакторы, турбины, ракетные двигатели). В 2020 году компания получила статус промкомплекса, который дает существенную экономию на городских налогах.