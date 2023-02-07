https://ria.ru/20230207/znamenitosti-1850042614.html

Асмус и Колокольников попали в рейтинг самых сексуальных актрис и актеров

Асмус и Колокольников попали в рейтинг самых сексуальных актрис и актеров - РИА Новости, 07.02.2023

Асмус и Колокольников попали в рейтинг самых сексуальных актрис и актеров

Журнал "Кинорепортер" составил список самых сексуальных российских актеров и актрис. Рейтинг представлен на сайте издания. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T00:35

2023-02-07T00:35

2023-02-07T00:35

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новости культуры

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юрий колокольников

кристина асмус

елена лядова

максим матвеев

александр петров (актер)

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Журнал "Кинорепортер" составил список самых сексуальных российских актеров и актрис. Рейтинг представлен на сайте издания. В десятке самых сексуальных актрис Елена Лядова ("Неличная жизнь", "Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного"), Лена Тронина ("Аврора", "Триггер", "Замерзшие"), Александра Урсуляк ("Amore More"), Ирина Старшенбаум ("Надвое"), Кристина Асмус ("Булки", "Люся"), Лукерья Ильяшенко ("Одержимая", "Химера", "Замерзшие"), Елена Ербакова ("Сердце пармы"), Пелагея Невзорова ("Два холма"), Стася Милославская ("Пансион"), Ингрид Олеринская ("Молодой человек"). В топе актеров оказались Максим Матвеев ("Триггер", "Союз спасения. Время гнева"), Павел Чинарев ("Зверобой", "Мажор в Сочи"), Юрий Колокольников ("Конец света"), Александр Петров ("Надвое"), Никита Кологривый ("Два холма"), Петр Федоров ("Русалки"), Иван Янковский ("Чемпион мира"), Иван Босильчич ("Казанова в России. Тайная миссия"), Аскар Ильясов ("Нулевой пациент"), Олег Гаас ("Тень. Взять Гордея").

https://ria.ru/20230127/krasota-1847817195.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, юрий колокольников, кристина асмус, елена лядова, максим матвеев, александр петров (актер), петр федоров