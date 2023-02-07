https://ria.ru/20230207/znamenitosti-1850042614.html
Асмус и Колокольников попали в рейтинг самых сексуальных актрис и актеров
Асмус и Колокольников попали в рейтинг самых сексуальных актрис и актеров - РИА Новости, 07.02.2023
Асмус и Колокольников попали в рейтинг самых сексуальных актрис и актеров
Журнал "Кинорепортер" составил список самых сексуальных российских актеров и актрис. Рейтинг представлен на сайте издания. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T00:35
2023-02-07T00:35
2023-02-07T00:35
культура
новости культуры
знаменитости
юрий колокольников
кристина асмус
елена лядова
максим матвеев
александр петров (актер)
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Журнал "Кинорепортер" составил список самых сексуальных российских актеров и актрис. Рейтинг представлен на сайте издания. В десятке самых сексуальных актрис Елена Лядова ("Неличная жизнь", "Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного"), Лена Тронина ("Аврора", "Триггер", "Замерзшие"), Александра Урсуляк ("Amore More"), Ирина Старшенбаум ("Надвое"), Кристина Асмус ("Булки", "Люся"), Лукерья Ильяшенко ("Одержимая", "Химера", "Замерзшие"), Елена Ербакова ("Сердце пармы"), Пелагея Невзорова ("Два холма"), Стася Милославская ("Пансион"), Ингрид Олеринская ("Молодой человек"). В топе актеров оказались Максим Матвеев ("Триггер", "Союз спасения. Время гнева"), Павел Чинарев ("Зверобой", "Мажор в Сочи"), Юрий Колокольников ("Конец света"), Александр Петров ("Надвое"), Никита Кологривый ("Два холма"), Петр Федоров ("Русалки"), Иван Янковский ("Чемпион мира"), Иван Босильчич ("Казанова в России. Тайная миссия"), Аскар Ильясов ("Нулевой пациент"), Олег Гаас ("Тень. Взять Гордея").
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, юрий колокольников, кристина асмус, елена лядова, максим матвеев, александр петров (актер), петр федоров
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Юрий Колокольников, Кристина Асмус, Елена Лядова, Максим Матвеев, Александр Петров (актер), Петр Федоров
Асмус и Колокольников попали в рейтинг самых сексуальных актрис и актеров
Асмус и Колокольников попали в топ сексуальных актрис и актеров по версии "Кинорепортера"
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости.
Журнал "Кинорепортер" составил список самых сексуальных российских актеров и актрис. Рейтинг представлен
на сайте издания.
"Сексуальность – это не обязательно обнаженное тело. Прежде всего это харизма, мощная энергия, которая буквально льется с экрана. Безусловно, в нашем кинематографе очень много достойных актеров, и каждый из них хорош по-своему, поэтому в нашем топе нет ранжирования", — объясняет концепцию главред "Кинорепортера" Мария Лемешева.
В десятке самых сексуальных актрис Елена Лядова ("Неличная жизнь", "Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного"), Лена Тронина ("Аврора", "Триггер", "Замерзшие"), Александра Урсуляк ("Amore More"), Ирина Старшенбаум ("Надвое"), Кристина Асмус ("Булки", "Люся"), Лукерья Ильяшенко ("Одержимая", "Химера", "Замерзшие"), Елена Ербакова ("Сердце пармы"), Пелагея Невзорова ("Два холма"), Стася Милославская ("Пансион"), Ингрид Олеринская ("Молодой человек").
В топе актеров оказались Максим Матвеев ("Триггер", "Союз спасения. Время гнева"), Павел Чинарев ("Зверобой", "Мажор в Сочи"), Юрий Колокольников ("Конец света"), Александр Петров ("Надвое"), Никита Кологривый ("Два холма"), Петр Федоров ("Русалки"), Иван Янковский ("Чемпион мира"), Иван Босильчич ("Казанова в России. Тайная миссия"), Аскар Ильясов ("Нулевой пациент"), Олег Гаас ("Тень. Взять Гордея").