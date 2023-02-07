Рейтинг@Mail.ru
Асмус и Колокольников попали в рейтинг самых сексуальных актрис и актеров - РИА Новости, 07.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230207/znamenitosti-1850042614.html
Асмус и Колокольников попали в рейтинг самых сексуальных актрис и актеров
Асмус и Колокольников попали в рейтинг самых сексуальных актрис и актеров - РИА Новости, 07.02.2023
Асмус и Колокольников попали в рейтинг самых сексуальных актрис и актеров
Журнал "Кинорепортер" составил список самых сексуальных российских актеров и актрис. Рейтинг представлен на сайте издания. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T00:35
2023-02-07T00:35
культура
новости культуры
знаменитости
юрий колокольников
кристина асмус
елена лядова
максим матвеев
александр петров (актер)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1850041746_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_fdc5df3a5b7b4542e32f7ea287efd2a4.jpg
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Журнал "Кинорепортер" составил список самых сексуальных российских актеров и актрис. Рейтинг представлен на сайте издания. В десятке самых сексуальных актрис Елена Лядова ("Неличная жизнь", "Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного"), Лена Тронина ("Аврора", "Триггер", "Замерзшие"), Александра Урсуляк ("Amore More"), Ирина Старшенбаум ("Надвое"), Кристина Асмус ("Булки", "Люся"), Лукерья Ильяшенко ("Одержимая", "Химера", "Замерзшие"), Елена Ербакова ("Сердце пармы"), Пелагея Невзорова ("Два холма"), Стася Милославская ("Пансион"), Ингрид Олеринская ("Молодой человек"). В топе актеров оказались Максим Матвеев ("Триггер", "Союз спасения. Время гнева"), Павел Чинарев ("Зверобой", "Мажор в Сочи"), Юрий Колокольников ("Конец света"), Александр Петров ("Надвое"), Никита Кологривый ("Два холма"), Петр Федоров ("Русалки"), Иван Янковский ("Чемпион мира"), Иван Босильчич ("Казанова в России. Тайная миссия"), Аскар Ильясов ("Нулевой пациент"), Олег Гаас ("Тень. Взять Гордея").
https://ria.ru/20230127/krasota-1847817195.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1850041746_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_a3d36c4d98ac75ba0dc2b558576869cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, знаменитости, юрий колокольников, кристина асмус, елена лядова, максим матвеев, александр петров (актер), петр федоров
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Юрий Колокольников, Кристина Асмус, Елена Лядова, Максим Матвеев, Александр Петров (актер), Петр Федоров
00:35 07.02.2023
 
Асмус и Колокольников попали в рейтинг самых сексуальных актрис и актеров

Асмус и Колокольников попали в топ сексуальных актрис и актеров по версии "Кинорепортера"

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЮрий Колокольников и Кристина Асмус
Юрий Колокольников и Кристина Асмус - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Журнал "Кинорепортер" составил список самых сексуальных российских актеров и актрис. Рейтинг представлен на сайте издания.
"Сексуальность – это не обязательно обнаженное тело. Прежде всего это харизма, мощная энергия, которая буквально льется с экрана. Безусловно, в нашем кинематографе очень много достойных актеров, и каждый из них хорош по-своему, поэтому в нашем топе нет ранжирования", — объясняет концепцию главред "Кинорепортера" Мария Лемешева.
В десятке самых сексуальных актрис Елена Лядова ("Неличная жизнь", "Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного"), Лена Тронина ("Аврора", "Триггер", "Замерзшие"), Александра Урсуляк ("Amore More"), Ирина Старшенбаум ("Надвое"), Кристина Асмус ("Булки", "Люся"), Лукерья Ильяшенко ("Одержимая", "Химера", "Замерзшие"), Елена Ербакова ("Сердце пармы"), Пелагея Невзорова ("Два холма"), Стася Милославская ("Пансион"), Ингрид Олеринская ("Молодой человек").
В топе актеров оказались Максим Матвеев ("Триггер", "Союз спасения. Время гнева"), Павел Чинарев ("Зверобой", "Мажор в Сочи"), Юрий Колокольников ("Конец света"), Александр Петров ("Надвое"), Никита Кологривый ("Два холма"), Петр Федоров ("Русалки"), Иван Янковский ("Чемпион мира"), Иван Босильчич ("Казанова в России. Тайная миссия"), Аскар Ильясов ("Нулевой пациент"), Олег Гаас ("Тень. Взять Гордея").
Английский актер Реге-Жан Пейдж - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 18:11Культура
Пластический хирург составил рейтинг самых красивых мужчин
 
КультураНовости культурыЗнаменитостиЮрий КолокольниковКристина АсмусЕлена ЛядоваМаксим МатвеевАлександр Петров (актер)Петр Федоров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала