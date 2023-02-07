https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850295194.html

Мать звезды турецких сериалов оказалась под завалами после землетрясения

Мать звезды турецких сериалов оказалась под завалами после землетрясения - РИА Новости, 07.02.2023

Мать звезды турецких сериалов оказалась под завалами после землетрясения

Мать звезды турецких сериалов "Светлячок" и "Постучись в мою дверь" Чагры Чытанака оказалась под завалами после землетрясения, пишет The Siasat Daily со ссылкой РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T15:44

2023-02-07T15:44

2023-02-07T15:45

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землетрясение

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Мать звезды турецких сериалов "Светлячок" и "Постучись в мою дверь" Чагры Чытанака оказалась под завалами после землетрясения, пишет The Siasat Daily со ссылкой на социальные сети актера. "Разрушенное здание в городе Антакья – место, где я родился и вырос. И моя мама была там!" – написал Чагры.Он отметил, что постройка была высокой и густонаселенной и попросил помощи у властей. О том, что ее тетя и бабушка могут быть под завалами, также написала в соцсети актриса Мелиса Аслы Памук ("Черная любовь", "Новая жизнь"). Она указала адрес и попросила очевидцев рассказать, известно ли что-то о ее родных. Выяснилось, что их спасли. В понедельник, 6 февраля, в Турции произошло землетрясение, которое, по словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. В стране объявлен семидневный общенациональный траур.Стихийное бедствие затронуло также сирийские провинции Алеппо, Латакию, Хаму и Тартус. Также оно ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии, небольшие толчки зафиксировали в Сочи.

https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850278007.html

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Елена Громова

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Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, турция, землетрясение, сильное землетрясение в турции и сирии