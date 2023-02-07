https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850295194.html
Мать звезды турецких сериалов оказалась под завалами после землетрясения
Мать звезды турецких сериалов оказалась под завалами после землетрясения - РИА Новости, 07.02.2023
Мать звезды турецких сериалов оказалась под завалами после землетрясения
Мать звезды турецких сериалов "Светлячок" и "Постучись в мою дверь" Чагры Чытанака оказалась под завалами после землетрясения, пишет The Siasat Daily со ссылкой РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:44
2023-02-07T15:44
2023-02-07T15:45
культура
новости культуры
кино и сериалы
турция
землетрясение
сильное землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Мать звезды турецких сериалов "Светлячок" и "Постучись в мою дверь" Чагры Чытанака оказалась под завалами после землетрясения, пишет The Siasat Daily со ссылкой на социальные сети актера. "Разрушенное здание в городе Антакья – место, где я родился и вырос. И моя мама была там!" – написал Чагры.Он отметил, что постройка была высокой и густонаселенной и попросил помощи у властей. О том, что ее тетя и бабушка могут быть под завалами, также написала в соцсети актриса Мелиса Аслы Памук ("Черная любовь", "Новая жизнь"). Она указала адрес и попросила очевидцев рассказать, известно ли что-то о ее родных. Выяснилось, что их спасли. В понедельник, 6 февраля, в Турции произошло землетрясение, которое, по словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. В стране объявлен семидневный общенациональный траур.Стихийное бедствие затронуло также сирийские провинции Алеппо, Латакию, Хаму и Тартус. Также оно ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии, небольшие толчки зафиксировали в Сочи.
https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850278007.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, турция, землетрясение, сильное землетрясение в турции и сирии
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Турция, Землетрясение, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
15:44 07.02.2023 (обновлено: 15:45 07.02.2023)
Мать звезды турецких сериалов оказалась под завалами после землетрясения
Мать звезды турецких сериалов Чагры Чытанака оказалась под завалами после землетрясения
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости.
Мать звезды турецких сериалов "Светлячок" и "Постучись в мою дверь" Чагры Чытанака оказалась под завалами после землетрясения, пишет
The Siasat Daily со ссылкой на социальные сети актера.
"Разрушенное здание в городе Антакья – место, где я родился и вырос. И моя мама была там!" – написал Чагры.
Он отметил, что постройка была высокой и густонаселенной и попросил помощи у властей.
О том, что ее тетя и бабушка могут быть под завалами, также написала в соцсети актриса Мелиса Аслы Памук ("Черная любовь", "Новая жизнь"). Она указала адрес и попросила очевидцев рассказать, известно ли что-то о ее родных. Выяснилось, что их спасли.
В понедельник, 6 февраля, в Турции произошло землетрясение, которое, по словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. В стране объявлен семидневный общенациональный траур.
Стихийное бедствие затронуло также сирийские провинции Алеппо, Латакию, Хаму и Тартус. Также оно ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии, небольшие толчки зафиксировали в Сочи.