https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850252230.html
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 3432
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 3432 - РИА Новости, 07.02.2023
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 3432
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3432, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD). РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T12:54
2023-02-07T12:54
2023-02-07T13:07
турция
в мире
сильное землетрясение в турции и сирии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1850092717_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_5e9a2fcd576972233d6f3ce0d2679a30.jpg
АНКАРА, 7 фев — РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3432, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD)."По состоянию на 12:10 (совпадает с мск) дня в результате землетрясений погибли 3432 человека и 21 103 человека получили ранения", — сообщило ведомство.
https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849957693.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1850092717_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b1e9d915d2911be73f2abc24c6ef2480.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, в мире, сильное землетрясение в турции и сирии
Турция, В мире, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
12:54 07.02.2023 (обновлено: 13:07 07.02.2023)
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 3432
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 3432, пострадали 21 103 человека