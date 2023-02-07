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Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 3432 - РИА Новости, 07.02.2023
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Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 3432
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 3432 - РИА Новости, 07.02.2023
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 3432
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3432, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD). РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T12:54
2023-02-07T13:07
турция
в мире
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 7 фев — РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3432, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD)."По состоянию на 12:10 (совпадает с мск) дня в результате землетрясений погибли 3432 человека и 21 103 человека получили ранения", — сообщило ведомство.
https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849957693.html
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турция, в мире, сильное землетрясение в турции и сирии
Турция, В мире, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
12:54 07.02.2023 (обновлено: 13:07 07.02.2023)
 
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 3432

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 3432, пострадали 21 103 человека

© Sputnik / Сертач Каяр / Перейти в медиабанкСпасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр
Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Sputnik / Сертач Каяр
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Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр
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АНКАРА, 7 фев — РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3432, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).
"По состоянию на 12:10 (совпадает с мск) дня в результате землетрясений погибли 3432 человека и 21 103 человека получили ранения", — сообщило ведомство.
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