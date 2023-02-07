https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850252230.html

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 3432

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 3432 - РИА Новости, 07.02.2023

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 3432

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3432, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD). РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T12:54

2023-02-07T12:54

2023-02-07T13:07

турция

в мире

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 7 фев — РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3432, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD)."По состоянию на 12:10 (совпадает с мск) дня в результате землетрясений погибли 3432 человека и 21 103 человека получили ранения", — сообщило ведомство.

https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849957693.html

турция

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турция, в мире, сильное землетрясение в турции и сирии