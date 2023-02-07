https://ria.ru/20230207/zelenskiy-1850410317.html

"Неприятный сюрприз". Французы увидели признак скорого падения Зеленского

"Неприятный сюрприз". Французы увидели признак скорого падения Зеленского - РИА Новости, 07.02.2023

"Неприятный сюрприз". Французы увидели признак скорого падения Зеленского

Читатели французской газеты Le Figaro увидели в предстоящем увольнении министра обороны Украины Алексея Резникова сигнал о скорой отставке Владимира Зеленского. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T20:23

2023-02-07T20:23

2023-02-07T21:44

в мире

украина

владимир зеленский

алексей резников

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro увидели в предстоящем увольнении министра обороны Украины Алексея Резникова сигнал о скорой отставке Владимира Зеленского.В воскресенье глава фракции "Слуга народа" Давил Арахамия заявил, что Резников будет переведен с нынешнего поста на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, его место займет руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов."Зеленский скоро упадет с лестницы. И столкнут его не россияне", — написал пользователь под ником peupeu."Вся их система рушится, как карточный домик, а виной всему — жадность", — отметила Jacqueline Cau."Почему нас заставляют платить украинским ворам-коррупционерам?" — возмутился Alexandre Ducobu."Миллиарды, заграбастанные Украиной благодаря бесконечным просьбам ее президента, еще не потеряны для мира! Когда-нибудь нас ждет неприятный сюрприз", — добавил NGRZ.Украинские СМИ писали, что Минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении на 13,16 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов).Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230207/ukraina-1850391859.html

https://ria.ru/20230207/ssha-1850329667.html

украина

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, владимир зеленский, алексей резников