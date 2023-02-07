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"Неприятный сюрприз". Французы увидели признак скорого падения Зеленского - РИА Новости, 07.02.2023
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"Неприятный сюрприз". Французы увидели признак скорого падения Зеленского
"Неприятный сюрприз". Французы увидели признак скорого падения Зеленского - РИА Новости, 07.02.2023
"Неприятный сюрприз". Французы увидели признак скорого падения Зеленского
Читатели французской газеты Le Figaro увидели в предстоящем увольнении министра обороны Украины Алексея Резникова сигнал о скорой отставке Владимира Зеленского. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T20:23
2023-02-07T21:44
в мире
украина
владимир зеленский
алексей резников
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro увидели в предстоящем увольнении министра обороны Украины Алексея Резникова сигнал о скорой отставке Владимира Зеленского.В воскресенье глава фракции "Слуга народа" Давил Арахамия заявил, что Резников будет переведен с нынешнего поста на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, его место займет руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов."Зеленский скоро упадет с лестницы. И столкнут его не россияне", — написал пользователь под ником peupeu."Вся их система рушится, как карточный домик, а виной всему — жадность", — отметила Jacqueline Cau."Почему нас заставляют платить украинским ворам-коррупционерам?" — возмутился Alexandre Ducobu."Миллиарды, заграбастанные Украиной благодаря бесконечным просьбам ее президента, еще не потеряны для мира! Когда-нибудь нас ждет неприятный сюрприз", — добавил NGRZ.Украинские СМИ писали, что Минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении на 13,16 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов).Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, владимир зеленский, алексей резников
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Алексей Резников
20:23 07.02.2023 (обновлено: 21:44 07.02.2023)
 
"Неприятный сюрприз". Французы увидели признак скорого падения Зеленского

Читатели Le Figaro предрекли скорое падение Зеленского вслед за Резниковым

© AP Photo / Natacha PisarenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro увидели в предстоящем увольнении министра обороны Украины Алексея Резникова сигнал о скорой отставке Владимира Зеленского.
В воскресенье глава фракции "Слуга народа" Давил Арахамия заявил, что Резников будет переведен с нынешнего поста на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, его место займет руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.
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"Зеленский скоро упадет с лестницы. И столкнут его не россияне", — написал пользователь под ником peupeu.
"Вся их система рушится, как карточный домик, а виной всему — жадность", — отметила Jacqueline Cau.
"Коррупция в армии проникла на все уровни", — поделился мнением читатель под именем enreve.
"Почему нас заставляют платить украинским ворам-коррупционерам?" — возмутился Alexandre Ducobu.
"Миллиарды, заграбастанные Украиной благодаря бесконечным просьбам ее президента, еще не потеряны для мира! Когда-нибудь нас ждет неприятный сюрприз", — добавил NGRZ.
Украинские СМИ писали, что Минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении на 13,16 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов).
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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