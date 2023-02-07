https://ria.ru/20230207/zelenskiy-1850368280.html
В Китае описали безысходное положение Зеленского словами о России
В Китае описали безысходное положение Зеленского словами о России - РИА Новости, 07.02.2023
В Китае описали безысходное положение Зеленского словами о России
Президент Украины Владимир Зеленский не получит поддержки среди европейских стран по вопросу членства в ЕС, заявил директор департамента европейских... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T18:03
2023-02-07T18:03
2023-02-07T18:54
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не получит поддержки среди европейских стран по вопросу членства в ЕС, заявил директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзян в интервью Global Times.По его мнению, глава киевского режима воспримет февральский саммит Евросоюза как сцену для политического шоу."Однако Старая Европа, такая как Франция и Германия, вряд ли подыграет ему — из страха перед Россией, не желая терять пространство для маневра", — отметил эксперт.Приглашение Зеленского связано со стремлением задобрить Киев после провала предыдущих переговоров об ускоренном процессе вступления Украины в Евросоюз, резюмировал он.Глава Евросовета Шарль Мишель созвал внеочередной саммит Евросоюза для обсуждения ситуации на Украине и экономических проблем ЕС. Бельгийские СМИ сообщили, что Зеленский примет в нем участие.Этот визит будет вторым выездом политика из страны после начала специальной военной операции. В декабре прошлого года Зеленский посетил США.
https://ria.ru/20230205/sholts-1849827660.html
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в мире, украина, россия, китай, владимир зеленский, шарль мишель, евросоюз, евросовет
В мире, Украина, Россия, Китай, Владимир Зеленский, Шарль Мишель, Евросоюз, Евросовет
18:03 07.02.2023 (обновлено: 18:54 07.02.2023)
В Китае описали безысходное положение Зеленского словами о России
GT: Франция и Германия не поддержат вступление Украины в ЕС из страха перед Россией
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский не получит поддержки среди европейских стран по вопросу членства в ЕС, заявил директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзян в интервью Global Times
.
По его мнению, глава киевского режима воспримет февральский саммит Евросоюза как сцену для политического шоу.
"Однако Старая Европа, такая как Франция и Германия, вряд ли подыграет ему — из страха перед Россией, не желая терять пространство для маневра", — отметил эксперт.
Приглашение Зеленского связано со стремлением задобрить Киев после провала предыдущих переговоров об ускоренном процессе вступления Украины в Евросоюз, резюмировал он.
Глава Евросовета Шарль Мишель созвал внеочередной саммит Евросоюза для обсуждения ситуации на Украине и экономических проблем ЕС. Бельгийские СМИ сообщили, что Зеленский примет в нем участие.
Этот визит будет вторым выездом политика из страны после начала специальной военной операции. В декабре прошлого года Зеленский посетил США.