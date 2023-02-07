https://ria.ru/20230207/yandex-1850321937.html
"Яндекс" заменил директоров двух подразделений
"Яндекс" заменил директоров двух подразделений - РИА Новости, 07.02.2023
"Яндекс" заменил директоров двух подразделений
Бывший глава фудтех-направления "Яндекса" Дмитрий Масюков назначен на должность руководителя бизнес-группы "Поиска и рекламных технологий", также на должность... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:34
2023-02-07T15:34
2023-02-07T17:41
технологии
яндекс
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850346403_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_38649ca30debea696dd59073ef0a0f3b.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Бывший глава фудтех-направления "Яндекса" Дмитрий Масюков назначен на должность руководителя бизнес-группы "Поиска и рекламных технологий", также на должность главы "Яндекс Лавки" назначен бывший руководитель операциями сервиса в России и Израиле Вадим Петров, говорится в сообщении компании."Яндекс" объявляет о назначении Дмитрия Масюка на пост директора бизнес-группы "Поиска и рекламных технологий", куда также входят геосервисы, Алиса и умные устройства. Дмитрий Масюк последние годы возглавлял фудтех-направление Яндекса, включая Еду и Лавку. Под его руководством качество этих сервисов существенно улучшилось, они одними из первых в мире смогли стать прибыльными", - говорится в сообщении."Новым главой "Яндекс Лавки" станет Вадим Петров, ранее руководивший операциями и международным бизнесом компании", - добавили в компании. Он развивает "Лавку" с момента ее основания в 2019 году, был одним из первых ее сотрудников. Начинал с роли операционного директора, а в дальнейшем возглавлял "Лавку" в России и в Израиле.По сообщению компании, Петр Попов, возглавлявший бизнес-группу "Поиск и рекламные технологии" с марта 2022 года, вернется на роль технического директора компании.
https://ria.ru/20230131/market-1848592170.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850346403_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_e2690318356d1a2af1216b04b810f688.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, яндекс, экономика, россия
Технологии, Яндекс, Экономика, Россия
15:34 07.02.2023 (обновлено: 17:41 07.02.2023)
"Яндекс" заменил директоров двух подразделений
"Яндекс" заменил директоров бизнес-группы "Поиск и рекламные технологии" и "Яндекс Лавки"
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости.
Бывший глава фудтех-направления "Яндекса" Дмитрий Масюков назначен на должность руководителя бизнес-группы "Поиска и рекламных технологий", также на должность главы "Яндекс Лавки" назначен бывший руководитель операциями сервиса в России и Израиле Вадим Петров, говорится в сообщении
компании.
"Яндекс" объявляет о назначении Дмитрия Масюка на пост директора бизнес-группы "Поиска и рекламных технологий", куда также входят геосервисы, Алиса и умные устройства. Дмитрий Масюк последние годы возглавлял фудтех-направление Яндекса, включая Еду и Лавку. Под его руководством качество этих сервисов существенно улучшилось, они одними из первых в мире смогли стать прибыльными", - говорится в сообщении.
"Новым главой "Яндекс Лавки" станет Вадим Петров, ранее руководивший операциями и международным бизнесом компании", - добавили в компании. Он развивает "Лавку" с момента ее основания в 2019 году, был одним из первых ее сотрудников. Начинал с роли операционного директора, а в дальнейшем возглавлял "Лавку" в России и в Израиле.
По сообщению компании, Петр Попов, возглавлявший бизнес-группу "Поиск и рекламные технологии" с марта 2022 года, вернется на роль технического директора компании.