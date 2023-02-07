https://ria.ru/20230207/yandex-1850321937.html

"Яндекс" заменил директоров двух подразделений

"Яндекс" заменил директоров двух подразделений - РИА Новости, 07.02.2023

"Яндекс" заменил директоров двух подразделений

Бывший глава фудтех-направления "Яндекса" Дмитрий Масюков назначен на должность руководителя бизнес-группы "Поиска и рекламных технологий", также на должность... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T15:34

2023-02-07T15:34

2023-02-07T17:41

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Бывший глава фудтех-направления "Яндекса" Дмитрий Масюков назначен на должность руководителя бизнес-группы "Поиска и рекламных технологий", также на должность главы "Яндекс Лавки" назначен бывший руководитель операциями сервиса в России и Израиле Вадим Петров, говорится в сообщении компании."Яндекс" объявляет о назначении Дмитрия Масюка на пост директора бизнес-группы "Поиска и рекламных технологий", куда также входят геосервисы, Алиса и умные устройства. Дмитрий Масюк последние годы возглавлял фудтех-направление Яндекса, включая Еду и Лавку. Под его руководством качество этих сервисов существенно улучшилось, они одними из первых в мире смогли стать прибыльными", - говорится в сообщении."Новым главой "Яндекс Лавки" станет Вадим Петров, ранее руководивший операциями и международным бизнесом компании", - добавили в компании. Он развивает "Лавку" с момента ее основания в 2019 году, был одним из первых ее сотрудников. Начинал с роли операционного директора, а в дальнейшем возглавлял "Лавку" в России и в Израиле.По сообщению компании, Петр Попов, возглавлявший бизнес-группу "Поиск и рекламные технологии" с марта 2022 года, вернется на роль технического директора компании.

https://ria.ru/20230131/market-1848592170.html

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технологии, яндекс, экономика, россия