https://ria.ru/20230207/yamal-1850216316.html
Реготделение Комитета семей воинов Отечества открылось на Ямале
Реготделение Комитета семей воинов Отечества открылось на Ямале - РИА Новости, 07.02.2023
Реготделение Комитета семей воинов Отечества открылось на Ямале
Региональное отделение Комитета семей воинов Отечества открылось в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T11:08
2023-02-07T11:08
2023-02-07T11:08
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
салехард
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Региональное отделение Комитета семей воинов Отечества открылось в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба правительства региона."Региональное отделение объединит матерей, жен и сестер бойцов, участвующих в специальной военной операции. Комитет семей воинов Отечества будет помогать военнослужащим, ветеранам боевых действий и их семьям совместно со штабом "Мы вместе". Ямальское отделение возглавила мать военнослужащего, инициатор создания и активный участник общественной организации Салехарда "Совет семей военнослужащих" Любовь Таскаева. Ее единственный сын сейчас служит в составе батальона "Ямал", - говорится в сообщении.Любовь работает заместителем директора по учебно-воспитательной работе в начальном звене школы N3 Салехарда. Все свободное время посвящает организации работы пункта гуманитарной помощи военнослужащим, который действует в окружной столице. За четыре месяца в зону СВО активисты четырежды отправляли посылки со всем необходимым. Также организовано несколько волонтерских выездов на Донбасс и в зону соприкосновения."С открытием регионального отделения мы масштабируем нашу работу на весь округ. Штабы уже созданы во всех муниципалитетах Ямала. В них включены представители всех семей наших защитников. Просьбы поступают разные – от помощи в быту до отправки адресной посылки на фронт. Наша задача сделать так, чтобы ребята не волновались за свои семьи, а родственники знали, что их поддержат в любой ситуации", – приводятся в сообщении слова Таскаевой.С активисткой встретился заместитель губернатора ЯНАО Сергей Климентьев. На встрече обсудили организацию работы комитета, договорились поддерживать контакты и совместно решать возникающие вопросы.
https://ria.ru/20230203/nadbavki-1849557246.html
ямал
салехард
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямал, салехард
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Салехард
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Региональное отделение Комитета семей воинов Отечества открылось в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба правительства региона.
"Региональное отделение объединит матерей, жен и сестер бойцов, участвующих в специальной военной операции. Комитет семей воинов Отечества будет помогать военнослужащим, ветеранам боевых действий и их семьям совместно со штабом "Мы вместе". Ямальское отделение возглавила мать военнослужащего, инициатор создания и активный участник общественной организации Салехарда
"Совет семей военнослужащих" Любовь Таскаева. Ее единственный сын сейчас служит в составе батальона "Ямал", - говорится в сообщении.
Любовь работает заместителем директора по учебно-воспитательной работе в начальном звене школы N3 Салехарда. Все свободное время посвящает организации работы пункта гуманитарной помощи военнослужащим, который действует в окружной столице. За четыре месяца в зону СВО активисты четырежды отправляли посылки со всем необходимым. Также организовано несколько волонтерских выездов на Донбасс
и в зону соприкосновения.
"С открытием регионального отделения мы масштабируем нашу работу на весь округ. Штабы уже созданы во всех муниципалитетах Ямала. В них включены представители всех семей наших защитников. Просьбы поступают разные – от помощи в быту до отправки адресной посылки на фронт. Наша задача сделать так, чтобы ребята не волновались за свои семьи, а родственники знали, что их поддержат в любой ситуации", – приводятся в сообщении слова Таскаевой.
С активисткой встретился заместитель губернатора ЯНАО Сергей Климентьев. На встрече обсудили организацию работы комитета, договорились поддерживать контакты и совместно решать возникающие вопросы.
"Мы всегда готовы помочь и помогаем всем неравнодушным ямальцам реализовать их инициативы, направленные на поддержку наших бойцов и их семей. Такие организации, как Комитет семей воинов Отечества, сейчас крайне необходимы в первую очередь для родных, которые ждут ребят. Это и помощь в быту, и юридические вопросы, и психологическая поддержка. Вместе всегда легче преодолеть сложные моменты, и ямальцы это в очередной раз доказывают", - цитирует Климентьева пресс-служба.