https://ria.ru/20230207/vzryv-1850372939.html
В Ефремове взрыв газа разрушил семь квартир
В Ефремове взрыв газа разрушил семь квартир - РИА Новости, 08.02.2023
В Ефремове взрыв газа разрушил семь квартир
Семь квартир полностью разрушены при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Ефремове Тульской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-07T18:17
2023-02-07T18:17
2023-02-08T08:44
взрыв газа в жилом доме в ефремове
происшествия
тульская область
россия
ефремов
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Семь квартир полностью разрушены при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Ефремове Тульской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Разрушены полностью семь квартир", - сказал собеседник агентства. По его словам, спасатели пока разбирают завалы без применения тяжелой техники.
https://ria.ru/20230207/gaz-1850368635.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв газа в жилом доме в ефремове , происшествия, тульская область, россия, ефремов
Взрыв газа в жилом доме в Ефремове , Происшествия, Тульская область, Россия, Ефремов
18:17 07.02.2023 (обновлено: 08:44 08.02.2023)
В Ефремове взрыв газа разрушил семь квартир
Взрыв газа разрушил семь квартир в пятиэтажном жилом доме в Ефремове Тульской области