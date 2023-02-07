https://ria.ru/20230207/vzryv-1850372939.html

В Ефремове взрыв газа разрушил семь квартир

В Ефремове взрыв газа разрушил семь квартир - РИА Новости, 08.02.2023

В Ефремове взрыв газа разрушил семь квартир

Семь квартир полностью разрушены при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Ефремове Тульской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-07T18:17

2023-02-07T18:17

2023-02-08T08:44

взрыв газа в жилом доме в ефремове

происшествия

тульская область

россия

ефремов

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Семь квартир полностью разрушены при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Ефремове Тульской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Разрушены полностью семь квартир", - сказал собеседник агентства. По его словам, спасатели пока разбирают завалы без применения тяжелой техники.

https://ria.ru/20230207/gaz-1850368635.html

тульская область

россия

ефремов

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

взрыв газа в жилом доме в ефремове , происшествия, тульская область, россия, ефремов