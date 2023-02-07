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В Ефремове взрыв газа разрушил семь квартир - РИА Новости, 08.02.2023
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В Ефремове взрыв газа разрушил семь квартир
В Ефремове взрыв газа разрушил семь квартир - РИА Новости, 08.02.2023
В Ефремове взрыв газа разрушил семь квартир
Семь квартир полностью разрушены при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Ефремове Тульской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-07T18:17
2023-02-08T08:44
взрыв газа в жилом доме в ефремове
происшествия
тульская область
россия
ефремов
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Семь квартир полностью разрушены при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Ефремове Тульской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Разрушены полностью семь квартир", - сказал собеседник агентства. По его словам, спасатели пока разбирают завалы без применения тяжелой техники.
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тульская область
россия
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взрыв газа в жилом доме в ефремове , происшествия, тульская область, россия, ефремов
Взрыв газа в жилом доме в Ефремове , Происшествия, Тульская область, Россия, Ефремов
18:17 07.02.2023 (обновлено: 08:44 08.02.2023)
 
В Ефремове взрыв газа разрушил семь квартир

Взрыв газа разрушил семь квартир в пятиэтажном жилом доме в Ефремове Тульской области

© Фото очевидцаМесто обрушения части дома в городе Ефремов
Место обрушения части дома в городе Ефремов
© Фото очевидца
Место обрушения части дома в городе Ефремов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Семь квартир полностью разрушены при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Ефремове Тульской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Разрушены полностью семь квартир", - сказал собеседник агентства.
По его словам, спасатели пока разбирают завалы без применения тяжелой техники.
Место обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
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Взрыв газа в жилом доме в ЕфремовеПроисшествияТульская областьРоссияЕфремов
 
 
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