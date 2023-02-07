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Губернатор Дюмин выехал на место взрыва газа в пятиэтажке в Ефремове

Губернатор Дюмин выехал на место взрыва газа в пятиэтажке в Ефремове - РИА Новости, 08.02.2023

Губернатор Дюмин выехал на место взрыва газа в пятиэтажке в Ефремове

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выехал на место взрыва газа в пятиэтажке в Ефремове, сообщили РИА Новости в областном правительстве. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-07T18:13

2023-02-07T18:13

2023-02-08T08:44

происшествия

жилье

тульская область

алексей дюмин

взрыв газа в жилом доме в ефремове

ефремов

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выехал на место взрыва газа в пятиэтажке в Ефремове, сообщили РИА Новости в областном правительстве. "Губернатор выехал на место", - сообщила представитель правительства региона. По данным областной прокуратуры, вечером во вторник произошел взрыв в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме №2 по улице Химиков в Ефремове, обрушился первый подъезд. Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения. Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, по предварительным данным, пять человек погибли, четверо пострадали.

https://ria.ru/20221119/gaz-1832695253.html

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