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Губернатор Дюмин выехал на место взрыва газа в пятиэтажке в Ефремове - РИА Новости, 08.02.2023
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Губернатор Дюмин выехал на место взрыва газа в пятиэтажке в Ефремове
Губернатор Дюмин выехал на место взрыва газа в пятиэтажке в Ефремове - РИА Новости, 08.02.2023
Губернатор Дюмин выехал на место взрыва газа в пятиэтажке в Ефремове
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выехал на место взрыва газа в пятиэтажке в Ефремове, сообщили РИА Новости в областном правительстве. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-07T18:13
2023-02-08T08:44
происшествия
жилье
тульская область
алексей дюмин
взрыв газа в жилом доме в ефремове
ефремов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выехал на место взрыва газа в пятиэтажке в Ефремове, сообщили РИА Новости в областном правительстве. "Губернатор выехал на место", - сообщила представитель правительства региона. По данным областной прокуратуры, вечером во вторник произошел взрыв в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме №2 по улице Химиков в Ефремове, обрушился первый подъезд. Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения. Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, по предварительным данным, пять человек погибли, четверо пострадали.
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тульская область
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происшествия, жилье, тульская область, алексей дюмин, взрыв газа в жилом доме в ефремове , ефремов
Происшествия, Жилье, Тульская область, Алексей Дюмин, Взрыв газа в жилом доме в Ефремове , Ефремов
18:13 07.02.2023 (обновлено: 08:44 08.02.2023)
 
Губернатор Дюмин выехал на место взрыва газа в пятиэтажке в Ефремове

Губернатор Тульской области Дюмин выехал на место взрыва газа в пятиэтажке в Ефремове

© МЧС России/TelegramМесто обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
Место обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
© МЧС России/Telegram
Место обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выехал на место взрыва газа в пятиэтажке в Ефремове, сообщили РИА Новости в областном правительстве.
"Губернатор выехал на место", - сообщила представитель правительства региона.
По данным областной прокуратуры, вечером во вторник произошел взрыв в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме №2 по улице Химиков в Ефремове, обрушился первый подъезд. Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения.
Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, по предварительным данным, пять человек погибли, четверо пострадали.
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ПроисшествияЖильеТульская областьАлексей ДюминВзрыв газа в жилом доме в ЕфремовеЕфремов
 
 
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