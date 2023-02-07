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ВТБ предоставил льготные инвесткредиты бизнесу на 31,4 млрд рублей - РИА Новости, 07.02.2023
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ВТБ предоставил льготные инвесткредиты бизнесу на 31,4 млрд рублей
ВТБ предоставил льготные инвесткредиты бизнесу на 31,4 млрд рублей - РИА Новости, 07.02.2023
ВТБ предоставил льготные инвесткредиты бизнесу на 31,4 млрд рублей
ВТБ заключил более 280 кредитных соглашений с клиентами на сумму 31,4 миллиарда рублей по программе льготного инвесткредитования малого и среднего бизнеса,... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T14:58
2023-02-07T14:58
новости компаний - экономика
россия
втб
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. ВТБ заключил более 280 кредитных соглашений с клиентами на сумму 31,4 миллиарда рублей по программе льготного инвесткредитования малого и среднего бизнеса, сообщает банк.Программа реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", льготные условия кредитования обеспечены за счет совмещения программ Минэкономразвития "1764", ПСК Банка России и Корпорации МСП. Предприятия могут получить средства на инвестиционные цели по ставке 2,5-4% годовых.Как отметили в ВТБ, основную часть заемных средств привлекли производственные предприятия – на них приходится около 56% от объема заключенных соглашений. Еще 32% средств выделен транспортному и складскому бизнесу. Остальной объем одобрен компаниям гостиничного бизнеса."В прошлом году правительство запустило широкий комплекс мер поддержки малого и среднего бизнеса. Исторически низкая ставка по инвесткредитам обеспечила предпринимателей доступными средствами для перестройки производственных процессов, увеличения мощностей, проектов импортозамещения. ВТБ активно работает с клиентами в рамках программы во всех регионах России и лидирует по числу заключенных договоров с долей более 60%", − приводятся в сообщении комментарий руководителя департамента регионального корпоративного бизнеса – старшего вице-президента ВТБ Руслана Еременко.Как сообщили во вторник в Минэкономразвития, в 2023 году малый и средний бизнес продолжит получать льготные кредиты на инвестиционные цели под 2,5 и 4% годовых по программе. При этом объем программы льготного инвесткредитования на 2023 год увеличен вдвое по сравнению с прошлым годом и составит 100 миллиардов рублей. Также расширен перечень отраслей, предприятия которых могут воспользоваться кредитами."Ранее программа была направлена на поддержку трех отраслей: обрабатывающего производства, транспортировки и хранения и гостиниц. Теперь добавлены еще приоритетные отрасли для совмещения программ льготного кредитования – это профессиональная, научная и техническая деятельность - ОКВЭДы 72 и 74, а также деятельность в области архитектуры и инженерно-технических испытаний - ОКВЭД 71, исключение для подкода, связанного с застройщиками", — приводится на сайте Минэкономразвития комментарий замглавы ведомства Татьяны Илюшниковой.
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новости компаний - экономика, россия, втб
Новости компаний - Экономика, Россия, ВТБ
14:58 07.02.2023
 

ВТБ предоставил льготные инвесткредиты бизнесу на 31,4 млрд рублей

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Отделение банка "ВТБ"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. ВТБ заключил более 280 кредитных соглашений с клиентами на сумму 31,4 миллиарда рублей по программе льготного инвесткредитования малого и среднего бизнеса, сообщает банк.
Программа реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", льготные условия кредитования обеспечены за счет совмещения программ Минэкономразвития "1764", ПСК Банка России и Корпорации МСП. Предприятия могут получить средства на инвестиционные цели по ставке 2,5-4% годовых.
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Как отметили в ВТБ, основную часть заемных средств привлекли производственные предприятия – на них приходится около 56% от объема заключенных соглашений. Еще 32% средств выделен транспортному и складскому бизнесу. Остальной объем одобрен компаниям гостиничного бизнеса.
"В прошлом году правительство запустило широкий комплекс мер поддержки малого и среднего бизнеса. Исторически низкая ставка по инвесткредитам обеспечила предпринимателей доступными средствами для перестройки производственных процессов, увеличения мощностей, проектов импортозамещения. ВТБ активно работает с клиентами в рамках программы во всех регионах России и лидирует по числу заключенных договоров с долей более 60%", − приводятся в сообщении комментарий руководителя департамента регионального корпоративного бизнеса – старшего вице-президента ВТБ Руслана Еременко.
Как сообщили во вторник в Минэкономразвития, в 2023 году малый и средний бизнес продолжит получать льготные кредиты на инвестиционные цели под 2,5 и 4% годовых по программе. При этом объем программы льготного инвесткредитования на 2023 год увеличен вдвое по сравнению с прошлым годом и составит 100 миллиардов рублей. Также расширен перечень отраслей, предприятия которых могут воспользоваться кредитами.
"Ранее программа была направлена на поддержку трех отраслей: обрабатывающего производства, транспортировки и хранения и гостиниц. Теперь добавлены еще приоритетные отрасли для совмещения программ льготного кредитования – это профессиональная, научная и техническая деятельность - ОКВЭДы 72 и 74, а также деятельность в области архитектуры и инженерно-технических испытаний - ОКВЭД 71, исключение для подкода, связанного с застройщиками", — приводится на сайте Минэкономразвития комментарий замглавы ведомства Татьяны Илюшниковой.
 
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