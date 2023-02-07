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Зеленский встретился с министром обороны ФРГ Писториусом - РИА Новости, 07.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230207/vstrecha-1850425746.html
Зеленский встретился с министром обороны ФРГ Писториусом
Зеленский встретился с министром обороны ФРГ Писториусом - РИА Новости, 07.02.2023
Зеленский встретился с министром обороны ФРГ Писториусом
Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом, прибывшим с визитом в Киев, сообщила пресс-служба Зеленского. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T22:02
2023-02-07T22:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
россия
владимир зеленский
сергей лавров
борис писториус
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом, прибывшим с визитом в Киев, сообщила пресс-служба Зеленского. В сообщении говорится, что Киев расценивает первый заграничный визит нового министра на Украину как знак поддержки и благодарит за решение Германии о начале поставок немецких танков. Ранее Писториус во время неанонсированного визита в Киев заявил о договоренности с несколькими европейскими странами о поставках 20-25 танков Leopard A1 к лету и более 100 - к началу 2024 года. Позднее нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен сообщила, что к поставкам будут причастны Нидерланды и Дания. Правительство ФРГ в конце января заявило, что решило передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, Берлин согласился предоставить разрешение на реэкспорт Киеву немецких танков Leopard 2 тем странам, которые планируют такие поставки из своих запасов. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
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в мире, украина, германия, россия, владимир зеленский, сергей лавров, борис писториус, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Борис Писториус, НАТО
22:02 07.02.2023
 
Зеленский встретился с министром обороны ФРГ Писториусом

Зеленский провел встречу с главой Минобороны ФРГ Писториусом, прибывшим с визитом в Киев

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом, прибывшим с визитом в Киев, сообщила пресс-служба Зеленского.
"Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с недавно назначенным федеральным министром обороны Германии Борисом Писториусом, находящимся на Украине с визитом", - говорится в сообщении пресс-службы Зеленского на его сайте.
В сообщении говорится, что Киев расценивает первый заграничный визит нового министра на Украину как знак поддержки и благодарит за решение Германии о начале поставок немецких танков.
Ранее Писториус во время неанонсированного визита в Киев заявил о договоренности с несколькими европейскими странами о поставках 20-25 танков Leopard A1 к лету и более 100 - к началу 2024 года. Позднее нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен сообщила, что к поставкам будут причастны Нидерланды и Дания.
Правительство ФРГ в конце января заявило, что решило передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, Берлин согласился предоставить разрешение на реэкспорт Киеву немецких танков Leopard 2 тем странам, которые планируют такие поставки из своих запасов.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияРоссияВладимир ЗеленскийСергей ЛавровБорис ПисториусНАТО
 
 
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