https://ria.ru/20230207/voyska-1850382387.html

Американцы выступили против отправки войск на Украину, показал опрос

Американцы выступили против отправки войск на Украину, показал опрос - РИА Новости, 07.02.2023

Американцы выступили против отправки войск на Украину, показал опрос

Подавляющее большинство американцев выступают за сохранение экономических санкций против России и продолжение помощи Украине, но без отправки войск США в зону... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T18:45

2023-02-07T18:45

2023-02-07T18:45

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сша

джо байден

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769508284_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8b766a3b93886e2546ba1e580ffd031c.jpg

ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Подавляющее большинство американцев выступают за сохранение экономических санкций против России и продолжение помощи Украине, но без отправки войск США в зону конфликта, свидетельствует опрос, проведенный телеканалом CBS. Несмотря на то что администрация Джо Байдена действует в русле запросов электората, 47% респондентов полагают, что президент своей политикой подрывает уважение к США на мировой арене, и только 32% придерживаются противоположного мнения. За продолжение санкционного давления на Россию высказались 74% опрошенных, за гуманитарную помощь Украине – 69%, за поставки оружия – 61%. Идея участия американских войск в конфликте на востоке Европы остается непопулярной, пользуясь поддержкой лишь у 28% респондентов. То, как Байден справляется с вызовами со стороны Китая, одобряют 39% американцев, не одобряют остальные 61%. Опрос проводился в преддверии ежегодного выступления Байдена перед конгрессом. Среди тем речи американцев больше всего интересует "экономика и инфляция", иммиграция, преступность и образование, следует из опроса. Опрос проводился 1-4 февраля среди 2030 совершеннолетних американцев, погрешность исследования его авторы оценили в три процентных пункта. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230207/ukraina-1850152324.html

https://ria.ru/20230203/vzryv-1849315743.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, джо байден, владимир путин