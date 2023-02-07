Американцы выступили против отправки войск на Украину, показал опрос
Опрос CBS: американцы выступили за оказание помощи Украине, но против отправки войск
Американские военные. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Подавляющее большинство американцев выступают за сохранение экономических санкций против России и продолжение помощи Украине, но без отправки войск США в зону конфликта, свидетельствует опрос, проведенный телеканалом CBS.
Несмотря на то что администрация Джо Байдена действует в русле запросов электората, 47% респондентов полагают, что президент своей политикой подрывает уважение к США на мировой арене, и только 32% придерживаются противоположного мнения.
За продолжение санкционного давления на Россию высказались 74% опрошенных, за гуманитарную помощь Украине – 69%, за поставки оружия – 61%. Идея участия американских войск в конфликте на востоке Европы остается непопулярной, пользуясь поддержкой лишь у 28% респондентов.
То, как Байден справляется с вызовами со стороны Китая, одобряют 39% американцев, не одобряют остальные 61%.
Опрос проводился в преддверии ежегодного выступления Байдена перед конгрессом. Среди тем речи американцев больше всего интересует "экономика и инфляция", иммиграция, преступность и образование, следует из опроса.
Опрос проводился 1-4 февраля среди 2030 совершеннолетних американцев, погрешность исследования его авторы оценили в три процентных пункта.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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