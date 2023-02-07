Рейтинг@Mail.ru
Американцы выступили против отправки войск на Украину, показал опрос - РИА Новости, 07.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230207/voyska-1850382387.html
Американцы выступили против отправки войск на Украину, показал опрос
Американцы выступили против отправки войск на Украину, показал опрос - РИА Новости, 07.02.2023
Американцы выступили против отправки войск на Украину, показал опрос
Подавляющее большинство американцев выступают за сохранение экономических санкций против России и продолжение помощи Украине, но без отправки войск США в зону... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T18:45
2023-02-07T18:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
джо байден
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769508284_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8b766a3b93886e2546ba1e580ffd031c.jpg
ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Подавляющее большинство американцев выступают за сохранение экономических санкций против России и продолжение помощи Украине, но без отправки войск США в зону конфликта, свидетельствует опрос, проведенный телеканалом CBS. Несмотря на то что администрация Джо Байдена действует в русле запросов электората, 47% респондентов полагают, что президент своей политикой подрывает уважение к США на мировой арене, и только 32% придерживаются противоположного мнения. За продолжение санкционного давления на Россию высказались 74% опрошенных, за гуманитарную помощь Украине – 69%, за поставки оружия – 61%. Идея участия американских войск в конфликте на востоке Европы остается непопулярной, пользуясь поддержкой лишь у 28% респондентов. То, как Байден справляется с вызовами со стороны Китая, одобряют 39% американцев, не одобряют остальные 61%. Опрос проводился в преддверии ежегодного выступления Байдена перед конгрессом. Среди тем речи американцев больше всего интересует "экономика и инфляция", иммиграция, преступность и образование, следует из опроса. Опрос проводился 1-4 февраля среди 2030 совершеннолетних американцев, погрешность исследования его авторы оценили в три процентных пункта. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230207/ukraina-1850152324.html
https://ria.ru/20230203/vzryv-1849315743.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769508284_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_36a1dfef2cf8058235997ea403ac75ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, джо байден, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, Владимир Путин
18:45 07.02.2023
 
Американцы выступили против отправки войск на Украину, показал опрос

Опрос CBS: американцы выступили за оказание помощи Украине, но против отправки войск

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Brennon TaylorАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Brennon Taylor
Американские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Подавляющее большинство американцев выступают за сохранение экономических санкций против России и продолжение помощи Украине, но без отправки войск США в зону конфликта, свидетельствует опрос, проведенный телеканалом CBS.
Несмотря на то что администрация Джо Байдена действует в русле запросов электората, 47% респондентов полагают, что президент своей политикой подрывает уважение к США на мировой арене, и только 32% придерживаются противоположного мнения.
Люди собираются на станции метро во время воздушной сирены в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 08:00
Укуси руку кормящую: на Украине злорадствуют над Турцией
За продолжение санкционного давления на Россию высказались 74% опрошенных, за гуманитарную помощь Украине – 69%, за поставки оружия – 61%. Идея участия американских войск в конфликте на востоке Европы остается непопулярной, пользуясь поддержкой лишь у 28% респондентов.
То, как Байден справляется с вызовами со стороны Китая, одобряют 39% американцев, не одобряют остальные 61%.
Опрос проводился в преддверии ежегодного выступления Байдена перед конгрессом. Среди тем речи американцев больше всего интересует "экономика и инфляция", иммиграция, преступность и образование, следует из опроса.
Опрос проводился 1-4 февраля среди 2030 совершеннолетних американцев, погрешность исследования его авторы оценили в три процентных пункта.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 08:00
В США предложили устроить России "большой взрыв"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДжо БайденВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала