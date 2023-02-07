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В Херсонской области обнаружили украинский арсенал со снарядами для танков

В Херсонской области обнаружили украинский арсенал со снарядами для танков - РИА Новости, 07.02.2023

В Херсонской области обнаружили украинский арсенал со снарядами для танков

Склад с более чем 100 ящиками танковых снарядов, принадлежавших одной из украинских войсковых частей, был обнаружен в Каланчакском районе Херсонской области,... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T11:38

2023-02-07T11:38

2023-02-07T12:02

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

вооруженные силы украины

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Склад с более чем 100 ящиками танковых снарядов, принадлежавших одной из украинских войсковых частей, был обнаружен в Каланчакском районе Херсонской области, сообщило ГУМВД региона."Спрятанный склад с более чем 100 ящиками танковых снарядов и документацией, подтверждающей принадлежность боеприпасов к одной из воинских частей ВСУ, обнаружили полицейские", - говорится в сообщении.Полицейские обследовали местность в Каланчакском районе Херсонской области и обнаружили 147 комплектов танковых снарядов. Склад находился в лесу, рядом с населенным пунктом Николаевка, об этом полиции сообщил местный житель. По предварительным данным, арсенал ранее принадлежал одной из войсковых частей Украины и был вывезен с ее территории после начала спецоперации.Полицейские вместе с бойцами спецназа МВД "Гром" и сотрудниками Росгвардии передали боеприпасы представителям министерства обороны России.

https://ria.ru/20230130/skhron-1848416935.html

https://ria.ru/20230122/oruzhie-1846560774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Крупный арсенал украинских военных в Херсонской области Крупный арсенал украинских военных в Херсонской области 2023-02-07T11:38 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, херсонская область , вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина, россия