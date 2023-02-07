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В Херсонской области обнаружили украинский арсенал со снарядами для танков - РИА Новости, 07.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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В Херсонской области обнаружили украинский арсенал со снарядами для танков
В Херсонской области обнаружили украинский арсенал со снарядами для танков - РИА Новости, 07.02.2023
В Херсонской области обнаружили украинский арсенал со снарядами для танков
Склад с более чем 100 ящиками танковых снарядов, принадлежавших одной из украинских войсковых частей, был обнаружен в Каланчакском районе Херсонской области,... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T11:38
2023-02-07T12:02
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
вооруженные силы украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Склад с более чем 100 ящиками танковых снарядов, принадлежавших одной из украинских войсковых частей, был обнаружен в Каланчакском районе Херсонской области, сообщило ГУМВД региона."Спрятанный склад с более чем 100 ящиками танковых снарядов и документацией, подтверждающей принадлежность боеприпасов к одной из воинских частей ВСУ, обнаружили полицейские", - говорится в сообщении.Полицейские обследовали местность в Каланчакском районе Херсонской области и обнаружили 147 комплектов танковых снарядов. Склад находился в лесу, рядом с населенным пунктом Николаевка, об этом полиции сообщил местный житель. По предварительным данным, арсенал ранее принадлежал одной из войсковых частей Украины и был вывезен с ее территории после начала спецоперации.Полицейские вместе с бойцами спецназа МВД "Гром" и сотрудниками Росгвардии передали боеприпасы представителям министерства обороны России.
https://ria.ru/20230130/skhron-1848416935.html
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херсонская область
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Крупный арсенал украинских военных в Херсонской области
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безопасность, херсонская область , вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Украина, Россия
11:38 07.02.2023 (обновлено: 12:02 07.02.2023)
 
В Херсонской области обнаружили украинский арсенал со снарядами для танков

Более ста ящиков снарядов для украинских танков обнаружила полиция Херсонской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Склад с более чем 100 ящиками танковых снарядов, принадлежавших одной из украинских войсковых частей, был обнаружен в Каланчакском районе Херсонской области, сообщило ГУМВД региона.
"Спрятанный склад с более чем 100 ящиками танковых снарядов и документацией, подтверждающей принадлежность боеприпасов к одной из воинских частей ВСУ, обнаружили полицейские", - говорится в сообщении.
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Полицейские обследовали местность в Каланчакском районе Херсонской области и обнаружили 147 комплектов танковых снарядов. Склад находился в лесу, рядом с населенным пунктом Николаевка, об этом полиции сообщил местный житель. По предварительным данным, арсенал ранее принадлежал одной из войсковых частей Украины и был вывезен с ее территории после начала спецоперации.
Полицейские вместе с бойцами спецназа МВД "Гром" и сотрудниками Росгвардии передали боеприпасы представителям министерства обороны России.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьВооруженные силы УкраиныФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)УкраинаРоссия
 
 
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