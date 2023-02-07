https://ria.ru/20230207/vologda-1850266501.html

Появились подробности ЧП на складе в Вологде, где погиб человек

Появились подробности ЧП на складе в Вологде, где погиб человек - РИА Новости, 07.02.2023

Появились подробности ЧП на складе в Вологде, где погиб человек

При обрушении кирпичного склада для хранения реагентов, которое произошло в понедельник в Вологде, пострадали двое рабочих Вологдагортеплосети, ещё один -... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T13:31

2023-02-07T13:31

2023-02-07T14:22

происшествия

вологда

вологодская область

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. При обрушении кирпичного склада для хранения реагентов, которое произошло в понедельник в Вологде, пострадали двое рабочих Вологдагортеплосети, ещё один - погиб, причины нахождения людей на складе выясняются, сообщили в пресс-службе СУСК по Вологодской области. Следствием установлено, что здание, используемое как склад, предназначалось для хранения реагентов. Накануне внутри него трое работников предприятия-поставщика тепловой энергии в городе Вологда, проводили работы, "основание и порядок которых в настоящее время выясняются". Ранее сообщалось о возбуждении по факту обрушения здания, уголовного дела по ч. 2 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении работ) УК РФ.

https://ria.ru/20220819/obrushenie-1810801692.html

вологда

вологодская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, вологда, вологодская область, следственный комитет россии (ск рф)