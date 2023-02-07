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Появились подробности ЧП на складе в Вологде, где погиб человек - РИА Новости, 07.02.2023
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Появились подробности ЧП на складе в Вологде, где погиб человек
Появились подробности ЧП на складе в Вологде, где погиб человек - РИА Новости, 07.02.2023
Появились подробности ЧП на складе в Вологде, где погиб человек
При обрушении кирпичного склада для хранения реагентов, которое произошло в понедельник в Вологде, пострадали двое рабочих Вологдагортеплосети, ещё один -... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:31
2023-02-07T14:22
происшествия
вологда
вологодская область
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. При обрушении кирпичного склада для хранения реагентов, которое произошло в понедельник в Вологде, пострадали двое рабочих Вологдагортеплосети, ещё один - погиб, причины нахождения людей на складе выясняются, сообщили в пресс-службе СУСК по Вологодской области. Следствием установлено, что здание, используемое как склад, предназначалось для хранения реагентов. Накануне внутри него трое работников предприятия-поставщика тепловой энергии в городе Вологда, проводили работы, "основание и порядок которых в настоящее время выясняются". Ранее сообщалось о возбуждении по факту обрушения здания, уголовного дела по ч. 2 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении работ) УК РФ.
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происшествия, вологда, вологодская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Вологда, Вологодская область, Следственный комитет России (СК РФ)
13:31 07.02.2023 (обновлено: 14:22 07.02.2023)
 
Появились подробности ЧП на складе в Вологде, где погиб человек

СК: два человека пострадали и один погиб при обрушении склада реагентов в Вологде

© Фото : СУСК РФ по Вологодской областиОбрушение конструкции кирпичного складского здания на улице Можайского в Вологде
Обрушение конструкции кирпичного складского здания на улице Можайского в Вологде - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Фото : СУСК РФ по Вологодской области
Обрушение конструкции кирпичного складского здания на улице Можайского в Вологде
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. При обрушении кирпичного склада для хранения реагентов, которое произошло в понедельник в Вологде, пострадали двое рабочих Вологдагортеплосети, ещё один - погиб, причины нахождения людей на складе выясняются, сообщили в пресс-службе СУСК по Вологодской области.
"В результате нарушения правил безопасности при выполнении работ произошел процесс, повлекший обрушение здания, повлекший травмирование 53-летнего мастера и 59-летнего электромеханика, а также гибель 46-летнего слесаря", - говорятся в сообщении СК.
Следствием установлено, что здание, используемое как склад, предназначалось для хранения реагентов. Накануне внутри него трое работников предприятия-поставщика тепловой энергии в городе Вологда, проводили работы, "основание и порядок которых в настоящее время выясняются".
Ранее сообщалось о возбуждении по факту обрушения здания, уголовного дела по ч. 2 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении работ) УК РФ.
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ПроисшествияВологдаВологодская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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