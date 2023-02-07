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Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Венесуэле весной - РИА Новости, 07.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230207/venesuela-1850024747.html
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Венесуэле весной
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Венесуэле весной - РИА Новости, 07.02.2023
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Венесуэле весной
Крупный туроператор продлил полетную программу в Венесуэлу до октября и рассказал, сколько стоит отдых в этой стране, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T05:55
2023-02-07T05:55
туризм
туризм
новости - туризм
венесуэла
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Крупный туроператор продлил полетную программу в Венесуэлу до октября и рассказал, сколько стоит отдых в этой стране, сообщает АТОР.Pegas Touristik пролонгировал до октября предложения в Венесуэлу. Программа выполняется в партнерстве с авиакомпанией Nordwind. Частота рейсов на остров Маргарита на летний сезон остается без изменений — один борт в десять дней.Многие отели по акции раннего бронирования предлагают скидки на весну и лето до 50 процентов. Так, с 5 апреля провести 11 ночей вдвоем в "трешке" с завтраками можно за 186 тысяч рублей. Любителям системы "все включено" придется отдать за путевку не менее 210 тысяч рублей. Доплатив 15 тысяч, можно поселиться в "четверке", а добавив еще четыре тысячи — уже в "пятерке". Во второй половине мая минимальная сумму отдыха увеличится примерно на десять–20 тысяч рублей.Спрос на ближайшие даты, например, на 22 февраля, туроператоры называют "очень активным". Распродано более 80 процентов кресел. Туры стоят от 208 тысяч рублей на двоих. Майские путевки дороже. Поездка с вылетом 26 апреля обойдется как минимум в 269 тысяч рублей на двоих.Зимой туры в Венесуэлу с блочной перевозкой на рейсах авиакомпании Conviasa продавали "Интурист" и Tez Tour. Туроператоры сообщили, что также рассматривают вопрос продления полетной программы на лето.
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туризм, новости - туризм, венесуэла, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Венесуэла, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
05:55 07.02.2023
 
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Венесуэле весной

АТОР: стоимость отдыха в Венесуэле весной начинается от 186 тысяч рублей

CC0 / Wilfredor / Серфер на пляже Эль Яке на острове Маргарита
Серфер на пляже Эль Яке на острове Маргарита - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
CC0 / Wilfredor /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Крупный туроператор продлил полетную программу в Венесуэлу до октября и рассказал, сколько стоит отдых в этой стране, сообщает АТОР.
Pegas Touristik пролонгировал до октября предложения в Венесуэлу. Программа выполняется в партнерстве с авиакомпанией Nordwind. Частота рейсов на остров Маргарита на летний сезон остается без изменений — один борт в десять дней.
Многие отели по акции раннего бронирования предлагают скидки на весну и лето до 50 процентов. Так, с 5 апреля провести 11 ночей вдвоем в "трешке" с завтраками можно за 186 тысяч рублей. Любителям системы "все включено" придется отдать за путевку не менее 210 тысяч рублей. Доплатив 15 тысяч, можно поселиться в "четверке", а добавив еще четыре тысячи — уже в "пятерке". Во второй половине мая минимальная сумму отдыха увеличится примерно на десять–20 тысяч рублей.
Спрос на ближайшие даты, например, на 22 февраля, туроператоры называют "очень активным". Распродано более 80 процентов кресел. Туры стоят от 208 тысяч рублей на двоих. Майские путевки дороже. Поездка с вылетом 26 апреля обойдется как минимум в 269 тысяч рублей на двоих.
Зимой туры в Венесуэлу с блочной перевозкой на рейсах авиакомпании Conviasa продавали "Интурист" и Tez Tour. Туроператоры сообщили, что также рассматривают вопрос продления полетной программы на лето.
Пляж Эль Тирано на острове Маргарита - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмВенесуэлаАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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