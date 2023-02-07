https://ria.ru/20230207/venesuela-1850024747.html

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Венесуэле весной

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Венесуэле весной - РИА Новости, 07.02.2023

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Венесуэле весной

Крупный туроператор продлил полетную программу в Венесуэлу до октября и рассказал, сколько стоит отдых в этой стране, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T05:55

2023-02-07T05:55

2023-02-07T05:55

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венесуэла

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Крупный туроператор продлил полетную программу в Венесуэлу до октября и рассказал, сколько стоит отдых в этой стране, сообщает АТОР.Pegas Touristik пролонгировал до октября предложения в Венесуэлу. Программа выполняется в партнерстве с авиакомпанией Nordwind. Частота рейсов на остров Маргарита на летний сезон остается без изменений — один борт в десять дней.Многие отели по акции раннего бронирования предлагают скидки на весну и лето до 50 процентов. Так, с 5 апреля провести 11 ночей вдвоем в "трешке" с завтраками можно за 186 тысяч рублей. Любителям системы "все включено" придется отдать за путевку не менее 210 тысяч рублей. Доплатив 15 тысяч, можно поселиться в "четверке", а добавив еще четыре тысячи — уже в "пятерке". Во второй половине мая минимальная сумму отдыха увеличится примерно на десять–20 тысяч рублей.Спрос на ближайшие даты, например, на 22 февраля, туроператоры называют "очень активным". Распродано более 80 процентов кресел. Туры стоят от 208 тысяч рублей на двоих. Майские путевки дороже. Поездка с вылетом 26 апреля обойдется как минимум в 269 тысяч рублей на двоих.Зимой туры в Венесуэлу с блочной перевозкой на рейсах авиакомпании Conviasa продавали "Интурист" и Tez Tour. Туроператоры сообщили, что также рассматривают вопрос продления полетной программы на лето.

https://ria.ru/20230126/margarita-1847036906.html

венесуэла

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, венесуэла, ассоциация туроператоров россии (атор)