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Украина отменила НДС и пошлину на ввоз БПЛА, тепловизоров и средств связи - РИА Новости, 07.02.2023
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Украина отменила НДС и пошлину на ввоз БПЛА, тепловизоров и средств связи
Украина отменила НДС и пошлину на ввоз БПЛА, тепловизоров и средств связи - РИА Новости, 07.02.2023
Украина отменила НДС и пошлину на ввоз БПЛА, тепловизоров и средств связи
Украинский парламент проголосовал за отмену до конца года НДС и пошлины на ввоз в страну беспилотников, тепловизоров и средств связи, сообщается в... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T14:47
2023-02-07T14:47
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Украинский парламент проголосовал за отмену до конца года НДС и пошлины на ввоз в страну беспилотников, тепловизоров и средств связи, сообщается в Telegram-канале Верховной рады. "Парламент внес изменения в налоговый и таможенный кодексы, которыми освободил от НДС и ввозной пошлины летательные аппараты (БПЛА - ред.), тепловизоры, средства связи и средства тактической медицины", - говорится в сообщении. В парламенте уточнили, что отмена пошлины и НДС вводится на срок действия военного положения, но не более чем до конца года. Ранее во вторник Рада продлила срок действия мобилизации и военного положения с 19 февраля еще на 90 дней.
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верховная рада украины, украина, в мире, бпла
Верховная Рада Украины, Украина, В мире, БПЛА
14:47 07.02.2023
 
Украина отменила НДС и пошлину на ввоз БПЛА, тепловизоров и средств связи

Рада отменила НДС и пошлину на ввоз на Украину БПЛА, тепловизоров, средств связи

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкАвтомобили на международном пункте пропуска "Краковец - Корчева" (Украина - Польша) во Львовской области
Автомобили на международном пункте пропуска Краковец - Корчева (Украина - Польша) во Львовской области - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобили на международном пункте пропуска "Краковец - Корчева" (Украина - Польша) во Львовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Украинский парламент проголосовал за отмену до конца года НДС и пошлины на ввоз в страну беспилотников, тепловизоров и средств связи, сообщается в Telegram-канале Верховной рады.
"Парламент внес изменения в налоговый и таможенный кодексы, которыми освободил от НДС и ввозной пошлины летательные аппараты (БПЛА - ред.), тепловизоры, средства связи и средства тактической медицины", - говорится в сообщении.
В парламенте уточнили, что отмена пошлины и НДС вводится на срок действия военного положения, но не более чем до конца года.
Ранее во вторник Рада продлила срок действия мобилизации и военного положения с 19 февраля еще на 90 дней.
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