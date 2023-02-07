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Украина отменила НДС и пошлину на ввоз БПЛА, тепловизоров и средств связи
Украина отменила НДС и пошлину на ввоз БПЛА, тепловизоров и средств связи - РИА Новости, 07.02.2023
Украина отменила НДС и пошлину на ввоз БПЛА, тепловизоров и средств связи
Украинский парламент проголосовал за отмену до конца года НДС и пошлины на ввоз в страну беспилотников, тепловизоров и средств связи, сообщается в... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T14:47
2023-02-07T14:47
2023-02-07T14:47
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Украинский парламент проголосовал за отмену до конца года НДС и пошлины на ввоз в страну беспилотников, тепловизоров и средств связи, сообщается в Telegram-канале Верховной рады. "Парламент внес изменения в налоговый и таможенный кодексы, которыми освободил от НДС и ввозной пошлины летательные аппараты (БПЛА - ред.), тепловизоры, средства связи и средства тактической медицины", - говорится в сообщении. В парламенте уточнили, что отмена пошлины и НДС вводится на срок действия военного положения, но не более чем до конца года. Ранее во вторник Рада продлила срок действия мобилизации и военного положения с 19 февраля еще на 90 дней.
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верховная рада украины, украина, в мире, бпла
Верховная Рада Украины, Украина, В мире, БПЛА
Украина отменила НДС и пошлину на ввоз БПЛА, тепловизоров и средств связи
Рада отменила НДС и пошлину на ввоз на Украину БПЛА, тепловизоров, средств связи