https://ria.ru/20230207/ukraina-1850299578.html

Украина отменила НДС и пошлину на ввоз БПЛА, тепловизоров и средств связи

Украина отменила НДС и пошлину на ввоз БПЛА, тепловизоров и средств связи - РИА Новости, 07.02.2023

Украина отменила НДС и пошлину на ввоз БПЛА, тепловизоров и средств связи

Украинский парламент проголосовал за отмену до конца года НДС и пошлины на ввоз в страну беспилотников, тепловизоров и средств связи, сообщается в... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T14:47

2023-02-07T14:47

2023-02-07T14:47

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Украинский парламент проголосовал за отмену до конца года НДС и пошлины на ввоз в страну беспилотников, тепловизоров и средств связи, сообщается в Telegram-канале Верховной рады. "Парламент внес изменения в налоговый и таможенный кодексы, которыми освободил от НДС и ввозной пошлины летательные аппараты (БПЛА - ред.), тепловизоры, средства связи и средства тактической медицины", - говорится в сообщении. В парламенте уточнили, что отмена пошлины и НДС вводится на срок действия военного положения, но не более чем до конца года. Ранее во вторник Рада продлила срок действия мобилизации и военного положения с 19 февраля еще на 90 дней.

https://ria.ru/20230207/artemovsk-1850299095.html

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верховная рада украины, украина, в мире, бпла