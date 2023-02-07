https://ria.ru/20230207/ukraina-1850191269.html

В Николаевской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

В Николаевской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 07.02.2023

В Николаевской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Объект инфраструктуры поврежден в Николаевской области Украины, сообщил во вторник глава областной военной администрации Виталий Ким. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T09:36

2023-02-07T09:36

2023-02-07T09:36

специальная военная операция на украине

в мире

николаевская область

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_8b3ee7338d152f0f804bdf4b9fac334e.jpg

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Николаевской области Украины, сообщил во вторник глава областной военной администрации Виталий Ким. "В Черноморской общине поврежден объект инфраструктуры", - написал Ким в своем телеграм-канале, отметив, что в Очаковской общине частично отсутствует электроэнергия. В свою очередь глава Днепропетровской областной военной администрации Николай Лукашук сообщил, что в области порядка 60 тысяч абонентов остались без воды в результате повреждения линии электропередачи и обесточивания насосных станций.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

николаевская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, николаевская область, украина