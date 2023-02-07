https://ria.ru/20230207/ukraina-1850191269.html
В Николаевской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
В Николаевской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 07.02.2023
В Николаевской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Объект инфраструктуры поврежден в Николаевской области Украины, сообщил во вторник глава областной военной администрации Виталий Ким. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T09:36
2023-02-07T09:36
2023-02-07T09:36
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
украина
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Николаевской области Украины, сообщил во вторник глава областной военной администрации Виталий Ким. "В Черноморской общине поврежден объект инфраструктуры", - написал Ким в своем телеграм-канале, отметив, что в Очаковской общине частично отсутствует электроэнергия. В свою очередь глава Днепропетровской областной военной администрации Николай Лукашук сообщил, что в области порядка 60 тысяч абонентов остались без воды в результате повреждения линии электропередачи и обесточивания насосных станций.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаевская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина
В Николаевской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Глава ОВА Николаевской области Ким заявил о повреждении объекта инфраструктуры