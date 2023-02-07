https://ria.ru/20230207/udobreniya-1850317029.html
Первая партия российских удобрений прибыла в Малави
Первая партия российских удобрений прибыла в Малави - РИА Новости, 07.02.2023
Первая партия российских удобрений прибыла в Малави
Первая партия российских удобрений прибыла в Малави в понедельник, новая партия ожидается во вторник, заявил РИА Новости министр сельского хозяйства страны Сэм... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:23
2023-02-07T15:23
2023-02-07T15:25
малави
уралхим
россия
экономика
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Первая партия российских удобрений прибыла в Малави в понедельник, новая партия ожидается во вторник, заявил РИА Новости министр сельского хозяйства страны Сэм Кавале. На прошлой неделе группа "Уралхим" сообщила, что первая благотворительная партия сложных удобрений весом в 20 тысяч тонн была выгружена в порту города Бейра (Мозамбик) и готова для транспортировки в финальную точку назначения – Малави. "Хорошо, что первая партия удобрений начала прибывать вчера. Сегодня мы ожидаем получить еще больше грузовиков, поскольку то были первые четыре, а есть целая очередь грузовиков, которые едут", - сказал Кавале. Как он отметил, в Малави ожидают, что в ближайшие 10-20 дней все удобрения прибудут в страну, если все пройдет гладко. "Мы рассчитываем, что с прибытием этих удобрений многие фермеры будут производить столь необходимое продовольствие", - добавил Кавале. Министр сельского хозяйства Малави выразил надежду на то, что поставленное удобрение получат 400 тысяч фермеров в стране. В конце ноября 2022 года группа "Уралхим" заявила, что в портах Европы заблокировано более 260 тысяч тонн её удобрений, которые она готова бесплатно поставить в африканские страны. Совладелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин пояснял, что компания из-за ограничительных мер столкнулась с невозможностью заплатить за фрахт самостоятельно, но договорилась о помощи с ООН. Позже представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил об отправке в Малави первой партии удобрений из России.
https://ria.ru/20230123/udobreniya-1846931452.html
https://ria.ru/20230108/udobreniya-1843465078.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
малави, уралхим, россия, экономика
Малави, Уралхим, Россия, Экономика
15:23 07.02.2023 (обновлено: 15:25 07.02.2023)
Первая партия российских удобрений прибыла в Малави
Министр сельского хозяйства Кавале: первая партия российских удобрений прибыла в Малави
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Первая партия российских удобрений прибыла в Малави в понедельник, новая партия ожидается во вторник, заявил РИА Новости министр сельского хозяйства страны Сэм Кавале.
На прошлой неделе группа "Уралхим
" сообщила, что первая благотворительная партия сложных удобрений весом в 20 тысяч тонн была выгружена в порту города Бейра (Мозамбик
) и готова для транспортировки в финальную точку назначения – Малави.
"Хорошо, что первая партия удобрений начала прибывать вчера. Сегодня мы ожидаем получить еще больше грузовиков, поскольку то были первые четыре, а есть целая очередь грузовиков, которые едут", - сказал Кавале.
Как он отметил, в Малави ожидают, что в ближайшие 10-20 дней все удобрения прибудут в страну, если все пройдет гладко.
"Мы рассчитываем, что с прибытием этих удобрений многие фермеры будут производить столь необходимое продовольствие", - добавил Кавале.
Министр сельского хозяйства Малави выразил надежду на то, что поставленное удобрение получат 400 тысяч фермеров в стране.
В конце ноября 2022 года группа "Уралхим" заявила, что в портах Европы
заблокировано более 260 тысяч тонн её удобрений, которые она готова бесплатно поставить в африканские страны. Совладелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин
пояснял, что компания из-за ограничительных мер столкнулась с невозможностью заплатить за фрахт самостоятельно, но договорилась о помощи с ООН
. Позже представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик
сообщил об отправке в Малави первой партии удобрений из России
.