https://ria.ru/20230207/udobreniya-1850317029.html

Первая партия российских удобрений прибыла в Малави

Первая партия российских удобрений прибыла в Малави - РИА Новости, 07.02.2023

Первая партия российских удобрений прибыла в Малави

Первая партия российских удобрений прибыла в Малави в понедельник, новая партия ожидается во вторник, заявил РИА Новости министр сельского хозяйства страны Сэм... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T15:23

2023-02-07T15:23

2023-02-07T15:25

малави

уралхим

россия

экономика

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Первая партия российских удобрений прибыла в Малави в понедельник, новая партия ожидается во вторник, заявил РИА Новости министр сельского хозяйства страны Сэм Кавале. На прошлой неделе группа "Уралхим" сообщила, что первая благотворительная партия сложных удобрений весом в 20 тысяч тонн была выгружена в порту города Бейра (Мозамбик) и готова для транспортировки в финальную точку назначения – Малави. "Хорошо, что первая партия удобрений начала прибывать вчера. Сегодня мы ожидаем получить еще больше грузовиков, поскольку то были первые четыре, а есть целая очередь грузовиков, которые едут", - сказал Кавале. Как он отметил, в Малави ожидают, что в ближайшие 10-20 дней все удобрения прибудут в страну, если все пройдет гладко. "Мы рассчитываем, что с прибытием этих удобрений многие фермеры будут производить столь необходимое продовольствие", - добавил Кавале. Министр сельского хозяйства Малави выразил надежду на то, что поставленное удобрение получат 400 тысяч фермеров в стране. В конце ноября 2022 года группа "Уралхим" заявила, что в портах Европы заблокировано более 260 тысяч тонн её удобрений, которые она готова бесплатно поставить в африканские страны. Совладелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин пояснял, что компания из-за ограничительных мер столкнулась с невозможностью заплатить за фрахт самостоятельно, но договорилась о помощи с ООН. Позже представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил об отправке в Малави первой партии удобрений из России.

https://ria.ru/20230123/udobreniya-1846931452.html

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малави

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

малави, уралхим, россия, экономика