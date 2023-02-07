10:28 07.02.2023 (обновлено: 10:54 07.02.2023)
Житель Пермского края год прятал тело убитого им отца в диване
Житель Пермского края зарезал отца и год прятал его тело в диване
© Следственное управление СКР по Пермскому краюВ городе Чайковский арестован местный житель, подозреваемый в убийстве отца
© Следственное управление СКР по Пермскому краю
В городе Чайковский арестован местный житель, подозреваемый в убийстве отца
ПЕРМЬ, 7 фев - РИА Новости. Житель Пермского края подозревается в убийстве отца, с телом которого он потом прожил год в одной квартире, сообщает краевая полиция во вторник.
По данным ведомства, на днях к участковому обратилась жительница города Чайковский - она пожаловалась, что очень давно не видела своего соседа. При проверке выяснилось, что 57-летний мужчина жил вместе с 34-летним сыном, при этом родственник к силовикам с заявлением о пропаже отца не обращался.
Когда полицейские пришли к нему домой, то с порога почувствовали характерный неприятный запах. Они осмотрели квартиру, в том числе заглянули в раскладной диван и увидели там обмотанное пленкой и скотчем тело пропавшего мужчины.
Как выяснило следствие, год назад сын поссорился с отцом при распитии спиртного, после чего зарезал родителя. Испугавшись последствий, он спрятал тело в диван и так и оставил. "Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В настоящее время гражданин заключен под стражу", - говорится в релизе.
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