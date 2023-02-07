https://ria.ru/20230207/ubiystvo-1850202614.html

Житель Пермского края год прятал тело убитого им отца в диване

Житель Пермского края год прятал тело убитого им отца в диване - РИА Новости, 07.02.2023

Житель Пермского края год прятал тело убитого им отца в диване

Житель Пермского края подозревается в убийстве отца, с телом которого он потом прожил год в одной квартире, сообщает краевая полиция во вторник. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T10:28

2023-02-07T10:28

2023-02-07T10:54

происшествия

пермский край

чайковский

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ПЕРМЬ, 7 фев - РИА Новости. Житель Пермского края подозревается в убийстве отца, с телом которого он потом прожил год в одной квартире, сообщает краевая полиция во вторник. По данным ведомства, на днях к участковому обратилась жительница города Чайковский - она пожаловалась, что очень давно не видела своего соседа. При проверке выяснилось, что 57-летний мужчина жил вместе с 34-летним сыном, при этом родственник к силовикам с заявлением о пропаже отца не обращался. Когда полицейские пришли к нему домой, то с порога почувствовали характерный неприятный запах. Они осмотрели квартиру, в том числе заглянули в раскладной диван и увидели там обмотанное пленкой и скотчем тело пропавшего мужчины. Как выяснило следствие, год назад сын поссорился с отцом при распитии спиртного, после чего зарезал родителя. Испугавшись последствий, он спрятал тело в диван и так и оставил. "Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В настоящее время гражданин заключен под стражу", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20230206/ubiystvo-1850108816.html

пермский край

чайковский

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, пермский край, чайковский, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)