https://ria.ru/20230207/turtsiya-1850299283.html
Землетрясения в Турции затронули 13 миллионов человек, заявил Эрдоган
Землетрясения в Турции затронули 13 миллионов человек, заявил Эрдоган - РИА Новости, 07.02.2023
Землетрясения в Турции затронули 13 миллионов человек, заявил Эрдоган
Землетрясения в Турции коснулись 10 провинций общим населением около 13 миллионов человек, заявил во вторник президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T14:46
2023-02-07T14:46
2023-02-07T15:04
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
сильное землетрясение в турции и сирии
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СТАМБУЛ, 7 фев – РИА Новости. Землетрясения в Турции коснулись 10 провинций общим населением около 13 миллионов человек, заявил во вторник президент страны Реджеп Тайип Эрдоган."Два землетрясения стали величайшим потрясением не только в истории страны, мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф в мире", - заявил Эрдоган в ходе брифинга из координационного центра."На территории затронутых катастрофой 10 провинций проживают порядка 13 миллионов человек", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850233661.html
турция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
14:46 07.02.2023 (обновлено: 15:04 07.02.2023)
Землетрясения в Турции затронули 13 миллионов человек, заявил Эрдоган
Президент Турции Эрдоган заявил, что землетрясения затронули 13 миллионов человек