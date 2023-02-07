https://ria.ru/20230207/turtsiya-1850299283.html

Землетрясения в Турции затронули 13 миллионов человек, заявил Эрдоган

Землетрясения в Турции затронули 13 миллионов человек, заявил Эрдоган - РИА Новости, 07.02.2023

Землетрясения в Турции затронули 13 миллионов человек, заявил Эрдоган

Землетрясения в Турции коснулись 10 провинций общим населением около 13 миллионов человек, заявил во вторник президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T14:46

2023-02-07T14:46

2023-02-07T15:04

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

сильное землетрясение в турции и сирии

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СТАМБУЛ, 7 фев – РИА Новости. Землетрясения в Турции коснулись 10 провинций общим населением около 13 миллионов человек, заявил во вторник президент страны Реджеп Тайип Эрдоган."Два землетрясения стали величайшим потрясением не только в истории страны, мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф в мире", - заявил Эрдоган в ходе брифинга из координационного центра."На территории затронутых катастрофой 10 провинций проживают порядка 13 миллионов человек", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850233661.html

турция

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии