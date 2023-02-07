https://ria.ru/20230207/turtsiya-1850202909.html
В турецком порту не удается потушить пожар, вспыхнувший после землетрясения
В турецком порту не удается потушить пожар, вспыхнувший после землетрясения - РИА Новости, 07.02.2023
В турецком порту не удается потушить пожар, вспыхнувший после землетрясения
Возникший после землетрясения мощный пожар разрастается в порту турецкого Искендеруна на юго-востоке Турции, сообщает агентство Anadolu. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T10:29
2023-02-07T10:29
2023-02-07T12:06
в мире
турция
хатай (провинция)
сильное землетрясение в турции и сирии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850232920_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_bb1d418c85bac92395e687ccdb6e20cc.jpg
СТАМБУЛ, 7 фев - РИА Новости. Возникший после землетрясения мощный пожар разрастается в порту турецкого Искендеруна на юго-востоке Турции, сообщает агентство Anadolu. Огонь разгорелся в понедельник вечером в контейнерах с грузом на территории порта. Контейнеры перевернулись во время землетрясения. Причина возникновения пожара пока не установлена. По данным агентства, к тушению привлечен корабль береговой охраны Yaşam, но огонь охватывает все новые зоны в порту. Порт Искендерун в провинции Хатай был в понедельник временно выведен из эксплуатации из-за разрушений после землетрясения в регионе.
турция
хатай (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850232920_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_92d91f34eb44227aeee381a9ded6e2d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, хатай (провинция), сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Хатай (провинция), Сильное землетрясение в Турции и Сирии
10:29 07.02.2023 (обновлено: 12:06 07.02.2023)
В турецком порту не удается потушить пожар, вспыхнувший после землетрясения
В Турции не могут потушить пожар в порту Искендеруна, вспыхнувший после землетрясения