https://ria.ru/20230207/turtsiya-1850202909.html

В турецком порту не удается потушить пожар, вспыхнувший после землетрясения

В турецком порту не удается потушить пожар, вспыхнувший после землетрясения - РИА Новости, 07.02.2023

В турецком порту не удается потушить пожар, вспыхнувший после землетрясения

Возникший после землетрясения мощный пожар разрастается в порту турецкого Искендеруна на юго-востоке Турции, сообщает агентство Anadolu. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T10:29

2023-02-07T10:29

2023-02-07T12:06

в мире

турция

хатай (провинция)

сильное землетрясение в турции и сирии

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СТАМБУЛ, 7 фев - РИА Новости. Возникший после землетрясения мощный пожар разрастается в порту турецкого Искендеруна на юго-востоке Турции, сообщает агентство Anadolu. Огонь разгорелся в понедельник вечером в контейнерах с грузом на территории порта. Контейнеры перевернулись во время землетрясения. Причина возникновения пожара пока не установлена. По данным агентства, к тушению привлечен корабль береговой охраны Yaşam, но огонь охватывает все новые зоны в порту. Порт Искендерун в провинции Хатай был в понедельник временно выведен из эксплуатации из-за разрушений после землетрясения в регионе.

турция

хатай (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, хатай (провинция), сильное землетрясение в турции и сирии