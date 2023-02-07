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В турецком порту не удается потушить пожар, вспыхнувший после землетрясения - РИА Новости, 07.02.2023
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В турецком порту не удается потушить пожар, вспыхнувший после землетрясения
В турецком порту не удается потушить пожар, вспыхнувший после землетрясения - РИА Новости, 07.02.2023
В турецком порту не удается потушить пожар, вспыхнувший после землетрясения
Возникший после землетрясения мощный пожар разрастается в порту турецкого Искендеруна на юго-востоке Турции, сообщает агентство Anadolu. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T10:29
2023-02-07T12:06
в мире
турция
хатай (провинция)
сильное землетрясение в турции и сирии
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СТАМБУЛ, 7 фев - РИА Новости. Возникший после землетрясения мощный пожар разрастается в порту турецкого Искендеруна на юго-востоке Турции, сообщает агентство Anadolu. Огонь разгорелся в понедельник вечером в контейнерах с грузом на территории порта. Контейнеры перевернулись во время землетрясения. Причина возникновения пожара пока не установлена. По данным агентства, к тушению привлечен корабль береговой охраны Yaşam, но огонь охватывает все новые зоны в порту. Порт Искендерун в провинции Хатай был в понедельник временно выведен из эксплуатации из-за разрушений после землетрясения в регионе.
турция
хатай (провинция)
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в мире, турция, хатай (провинция), сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Хатай (провинция), Сильное землетрясение в Турции и Сирии
10:29 07.02.2023 (обновлено: 12:06 07.02.2023)
 
В турецком порту не удается потушить пожар, вспыхнувший после землетрясения

В Турции не могут потушить пожар в порту Искендеруна, вспыхнувший после землетрясения

© AP Photo / Serdar OzsoyПожар в порту Искендерун в Турции
Пожар в порту Искендерун в Турции - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Serdar Ozsoy
Пожар в порту Искендерун в Турции
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СТАМБУЛ, 7 фев - РИА Новости. Возникший после землетрясения мощный пожар разрастается в порту турецкого Искендеруна на юго-востоке Турции, сообщает агентство Anadolu.
Огонь разгорелся в понедельник вечером в контейнерах с грузом на территории порта. Контейнеры перевернулись во время землетрясения. Причина возникновения пожара пока не установлена.
По данным агентства, к тушению привлечен корабль береговой охраны Yaşam, но огонь охватывает все новые зоны в порту.
Порт Искендерун в провинции Хатай был в понедельник временно выведен из эксплуатации из-за разрушений после землетрясения в регионе.
 
В миреТурцияХатай (провинция)Сильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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