https://ria.ru/20230207/trafik-1850281711.html
Москва лучше других мегаполисов справляется с трафиком, считает Путин
Москва лучше других мегаполисов справляется с трафиком, считает Путин - РИА Новости, 07.02.2023
Москва лучше других мегаполисов справляется с трафиком, считает Путин
Президент России Владимир Путин считает, что Москва лучше справляется с трафиком, чем другие мегаполисы, хотя при таком количестве населения и его плотности это РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T14:01
2023-02-07T14:01
2023-02-07T14:04
москва
общество
россия
владимир путин
сергей собянин
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что Москва лучше справляется с трафиком, чем другие мегаполисы, хотя при таком количестве населения и его плотности это непростая задача."Помню, как еще несколько лет назад, не так давно, большие сомнения были по поводу того, сможет ли Москва обеспечить нормальное движение, нормальный трафик внутри города, внутри городских площадей. Да, конечно, при таком огромном количестве населения и при такой плотности это непростая задача, но в целом в Москве это удается лучше, чем во многих других мегаполисах мира", - сказал Путин на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным.
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москва, общество, россия, владимир путин, сергей собянин
Москва, Общество, Россия, Владимир Путин, Сергей Собянин
14:01 07.02.2023 (обновлено: 14:04 07.02.2023)
Москва лучше других мегаполисов справляется с трафиком, считает Путин
Путин: Москва лучше других мегаполисов справляется с трафиком, хотя это непросто