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TotalEneriges приостановит поставку топлива во Франции из-за забастовок - РИА Новости, 07.02.2023
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TotalEneriges приостановит поставку топлива во Франции из-за забастовок
TotalEneriges приостановит поставку топлива во Франции из-за забастовок - РИА Новости, 07.02.2023
TotalEneriges приостановит поставку топлива во Франции из-за забастовок
Более половины сотрудников крупнейшей энергетической компании Франции во вторник присоединятся к общенациональной забастовке против пенсионной реформы, из-за... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T11:50
2023-02-07T11:50
в мире
франция
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ПАРИЖ, 7 фев – РИА Новости. Более половины сотрудников крупнейшей энергетической компании Франции во вторник присоединятся к общенациональной забастовке против пенсионной реформы, из-за чего поставки топлива с нефтеперерабатывающих заводов компании будут нарушены, сообщило во вторник агентство Франс Пресс. "Поставки нефтепродуктов с заводов компании во Франции будут нарушены сегодня", - сообщили в дирекции компании. По данным компании, каждый второй сотрудник (56%) примет участие в забастовке. Согласно профсоюзу "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), акцию протеста поддержат от 75% до 100% работников НПЗ и нефтехранилищ. Так, по данным профсоюза, 87% работников крупнейшего во Франции НПЗ в Нормандии, на который приходится 22% нефтеперерабатывающих мощностей Франции, поддержат на забастовку. Кроме того, акции протеста устроят 80% сотрудников НПЗ в коммуне Фейзен, 90% сотрудников НПЗ в коммуне Донж и 75% работников биоперерабатывающего завода La Mede в коммуне Шатонёф-ле-Мартиг. К манифестациям также присоединится весь персонал топливного хранилища недалеко от Дюнкерка на севере Франции. В компании отметили, при этом, что дефицита топлива на заправочных станциях не ожидается. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет. Первая общенациональная забастовка против пенсионной реформы прошла по всей Франции 19 января - в этот день были проведены более 200 манифестаций по призыву восьми ведущих французских профсоюзов (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU). Самые крупные акции состоялись в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте. По данным МВД страны, в них приняли участие более миллиона человек, из них 80 тысяч – в Париже. Были задержаны 38 человек. Во второй общенациональной забастовке против повышения пенсионного возраста, состоявшейся 31 января, по данным профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), приняли участие 2,8 миллиона человек, из них 87 тысяч - в Париже.
https://ria.ru/20230206/zabastovka-1850154885.html
https://ria.ru/20230204/frantsiya-1849225660.html
https://ria.ru/20230207/neft-1850144285.html
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в мире, франция
В мире, Франция
11:50 07.02.2023
 
TotalEneriges приостановит поставку топлива во Франции из-за забастовок

Компания TotalEneriges приостановит поставку нефтепродуктов во Франции из-за забастовок

© AP Photo / Michel EulerШтаб-квартира компании Total в Париже
Штаб-квартира компании Total в Париже - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Michel Euler
Штаб-квартира компании Total в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 фев – РИА Новости. Более половины сотрудников крупнейшей энергетической компании Франции во вторник присоединятся к общенациональной забастовке против пенсионной реформы, из-за чего поставки топлива с нефтеперерабатывающих заводов компании будут нарушены, сообщило во вторник агентство Франс Пресс.
"Поставки нефтепродуктов с заводов компании во Франции будут нарушены сегодня", - сообщили в дирекции компании.
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По данным компании, каждый второй сотрудник (56%) примет участие в забастовке. Согласно профсоюзу "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), акцию протеста поддержат от 75% до 100% работников НПЗ и нефтехранилищ.
Так, по данным профсоюза, 87% работников крупнейшего во Франции НПЗ в Нормандии, на который приходится 22% нефтеперерабатывающих мощностей Франции, поддержат на забастовку. Кроме того, акции протеста устроят 80% сотрудников НПЗ в коммуне Фейзен, 90% сотрудников НПЗ в коммуне Донж и 75% работников биоперерабатывающего завода La Mede в коммуне Шатонёф-ле-Мартиг. К манифестациям также присоединится весь персонал топливного хранилища недалеко от Дюнкерка на севере Франции.
В компании отметили, при этом, что дефицита топлива на заправочных станциях не ожидается.
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Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
Первая общенациональная забастовка против пенсионной реформы прошла по всей Франции 19 января - в этот день были проведены более 200 манифестаций по призыву восьми ведущих французских профсоюзов (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU). Самые крупные акции состоялись в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте. По данным МВД страны, в них приняли участие более миллиона человек, из них 80 тысяч – в Париже. Были задержаны 38 человек.
Во второй общенациональной забастовке против повышения пенсионного возраста, состоявшейся 31 января, по данным профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), приняли участие 2,8 миллиона человек, из них 87 тысяч - в Париже.
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