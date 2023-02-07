https://ria.ru/20230207/strategiya-1850341338.html

Тверские власти утвердили стратегию духовно-нравственного воспитания

Тверские власти утвердили стратегию духовно-нравственного воспитания - РИА Новости, 07.02.2023

Тверские власти утвердили стратегию духовно-нравственного воспитания

Правительство Тверской области на заседании во вторник утвердило стратегию духовно-нравственного воспитания в регионе на 2023 год, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T16:40

2023-02-07T16:40

2023-02-07T16:42

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 7 фев – РИА Новости. Правительство Тверской области на заседании во вторник утвердило стратегию духовно-нравственного воспитания в регионе на 2023 год, сообщает пресс-служба правительства области."Для нас в первую очередь важно вовлечь детей и молодёжь в развитие общества, нашей страны. В полном объёме должны быть выполнены задачи по воспитанию у подрастающего поколения уважения к истории и культуре России, понимания роли православия в формировании ключевых ценностей нашего народа, преемственности трудовых и семейных традиций", - отметил на заседании губернатор региона Игорь Руденя.Одним из ключевых направлений работы глава региона назвал военно-патриотическое воспитание молодого поколения."Сегодня тверская молодёжь активно участвует в помощи семьям мобилизованных, в поддержке военнослужащих, выполняющих боевые задания в ходе специальной военной операции", - цитирует пресс-служба главу региона.В 2023 году мероприятия стратегии ориентированы на несколько ключевых направлений с учетом возраста детей и молодёжи.Одно из основных - воспитание традиционных семейных ценностей и укрепление института семьи. В стратегию включён ряд мероприятий, направленных на расширение форм взаимодействия ребенка с родителями.Во всех муниципалитетах будет запущен региональный исследовательский проект "История моей семьи". Предполагается открытие в учреждениях допобразования совместных детско-родительских кружков, организация семейных палаточных лагерей, семейных лыжных походов.Ещё один приоритет стратегии этого года - воспитание любви к Родине. Начнётся реализация двухдневных и однодневных образовательных туров для учеников 8-х классов по посещению Тверского императорского дворца и мультимедийного исторического парка "Россия – Моя история".В Верхневолжье стартует новый проект "Мужское дело", в рамках которого курс начальной военной подготовки пройдут почти 5,5 тысячи старшеклассников и студентов.Еще одно направление стратегии – воспитание уважения к человеку труда. Руденя поручил создать на базе школ региона учебно-производственные комплексы, где каждому ученику 9-11 классов будет предоставлена возможность получить первые профессиональные навыки. Как подчеркнул глава региона, комплексы должны начать функционировать с 1 сентября 2023 года.Стратегия духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области впервые была принята в 2018 году. Совместную работу по ее реализации ведут органы власти, учреждения образования и культуры, Тверская митрополия и общественность, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230201/sertifikaty-1849028988.html

https://ria.ru/20230131/natsproekt-1848668910.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя