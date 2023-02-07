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День зимних видов спорта в России

День зимних видов спорта в России - РИА Новости, 07.02.2023

День зимних видов спорта в России

Ежегодно 7 февраля в России отмечается День зимних видов спорта. Праздник был учрежден по инициативе Олимпийского комитета России и приурочен к годовщине... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T01:02

2023-02-07T01:02

2023-02-07T01:02

справки

россия

день зимних видов спорта в россии

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Ежегодно 7 февраля в России отмечается День зимних видов спорта. Праздник был учрежден по инициативе Олимпийского комитета России и приурочен к годовщине открытия Олимпиады в Сочи в 2014 году.XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи – одни из самых успешных Олимпийских зимних Игр за всю историю их проведения. Олимпийская команда России стала первой в общекомандном медальном зачете. Празднование Дня зимних видов спорта направлено на пропаганду здорового образа жизни среди всех слоев населения, привлечение к занятиям физкультурой и спортом как можно большего числа людей. Успехи российских олимпийцев в Сочи заметно повысили интерес к спорту среди молодежи и подрастающего поколения. Тысячи ребят записались в самые разные секции и начали, таким образом, свой путь в спорте. Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное значение для укрепления здоровья граждан и повышения качества их жизни и, в связи с этим, является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие государства. 19 ноября 2020 года на заседании правительства РФ была одобрена Стратегия развития физической культуры и спорта до 2030 года. В ней указано 11 приоритетных направлений, охватывающих и любительский, и профессиональный спорт. В их числе – развитие инфраструктуры, формирование спортивного резерва, внедрение инновационных технологий в подготовку спортсменов, привлечение внебюджетного финансирования, международное сотрудничество. Согласно тексту указа президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", доля граждан России, систематически занимающихся физкультурой и спортом, должна за 10 лет вырасти до 70%. Согласно данным опроса, проведенного в 2022 году, 38% россиян занимаются зимними видами спорта. Самыми популярными стали беговые (15%) и горные лыжи (10%). Далее идут катание на коньках (7%), хоккей (4%) и сноуборд (2%). При этом 39% россиян заявили, что занимаются зимними видами спорта для поддержания физической формы, 26% для развлечения, а эмоциональную разгрузку выбрали 22% опрошенных. Около 10% таким образом проводят время с друзьями, а 3% воспринимают зимние виды спорта как возможность заработать. 16% респондентов занимаются спортом раз в неделю, 10% – два раза, а три раза и более – 12%.Порядка 62% опрошенных россиян признались, что они пробуют заниматься спортом зимой.Опрос показал, что каждый двадцатый (5%) россиянин регулярно принимает участие в любительских или профессиональных соревнованиях, а 76% опрошенных признались, что хотели бы попробовать поучаствовать в подобных турнирах или кубках.День зимних видов спорта – общенациональный праздник физкультуры, спорта и здорового образа жизни, который объединил сотни тысяч людей. По всей стране в этот день традиционно проводятся большое количество любительских соревнований по снежным и ледовым видам спорта, мастер-классы и автограф-сессии профессиональных спортсменов.В 2023 году мероприятия в рамках празднования Дня зимних видов спорта будут проходить на протяжении февраля-марта. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, день зимних видов спорта в россии