https://ria.ru/20230207/spetsoperatsiya-1850428070.html

Спецоперация, 7 февраля: в январе ВСУ потеряли более 6,5 тысячи военных

Спецоперация, 7 февраля: в январе ВСУ потеряли более 6,5 тысячи военных - РИА Новости, 07.02.2023

Спецоперация, 7 февраля: в январе ВСУ потеряли более 6,5 тысячи военных

Российские войска продолжают перемалывать все поставляемое Западом Киеву вооружение, за январь украинские войска потеряли более 6,5 тысячи военнослужащих, 26... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T22:31

2023-02-07T22:31

2023-02-07T22:31

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

херсон

россия

сергей шойгу

илон маск

антониу гутерреш

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские войска продолжают перемалывать все поставляемое Западом Киеву вооружение, за январь украинские войска потеряли более 6,5 тысячи военнослужащих, 26 самолетов и 7 вертолетов, заявил в ходе тематического селекторного совещания министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что, "несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран", противник несет значительные потери. Выступление Шойгу Шойгу добавил, что США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт поставками тяжелого вооружения и призывами к Украине захватывать территории РФ, это втягивает страны НАТО в конфликт и может привести к непредсказуемой эскалации. По словам министра, Украина понимает невозможность победить Россию военным путем, поэтому продолжает тактику устрашения, нанося удары по мирному населению. По словам Шойгу, "о варварской сущности украинского руководства также свидетельствует его нежелание прекратить огонь на время православного Рождества". Он подчеркнул, что в ходе режима прекращения огня на Рождество Украина произвела свыше 550 артиллерийских и минометных обстрелов, украинская артиллерия подавлялась ответным огнем. Он добавил, что российские войска продолжат обеспечивать безопасность российских граждан в новых регионах и защиту жителей Украины от геноцида со стороны киевского режима. Министр заявил, что Вооруженные силы РФ на Донецком и Запорожском направлениях освободили Соледар, Клещеевку, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевку, успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артемовска. Ход спецоперации Минобороны РФ сообщили, что на Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад войск Украины в районах населенных пунктов Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР, потери противника на данном направлении за сутки составили более 50 украинских военнослужащих. На Красно-Лиманском направлении, уточнили в Минобороны, в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии, а также тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад войск Украины в районах населенных пунктов Новосадовое (ДНР), Невское, Червонопоповка и Червоная Диброва (ЛНР), а также Серебрянского лесничества, уничтожено свыше 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля. В Минобороны РФ добавили, что "Южная" группировка ВС РФ в ходе наступательных действий на Донецком направлении за сутки уничтожила более 90 украинских военных и шесть единиц техники, а также склад боеприпасов в районе Ильичовки в ДНР. В ведомстве отметили, что на донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений войск Украины, а также наступательных действий штурмовых отрядов "Южной" группировки войск за сутки уничтожено более 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО "Град" и гаубица "МСТА-Б". Кроме того, в районе Ильичовки в ДНР уничтожен украинский склад артиллерийских боеприпасов. В Минобороны подчеркнули, что на Херсонском направлении в результате систематического огневого воздействия артиллерии по скоплениям живой силы и техники противника за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, самоходная гаубица "Акация", а также склад боеприпасов войск Украины в районе населенного пункта Тараса Шевченко Херсонской области. Минобороны РФ заявило, что ракетными войсками и артиллерией группировок войск сил Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 139 районах. В ведомстве добавили, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерия группировки войск "Восток" нанесла огневое поражение живой силе и технике 1-й танковой и 72-й механизированной бригад украинской армии в районе Угледара и Водяного в ДНР. В районе Разлива, Доброволья и Новоэкономического в ДНР поражены четыре склада боеприпасов украинских войск. Общие потери противника за сутки на данных направлениях, уточнили в Минобороны РФ, составили более 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-20, две гаубицы Д-30, а также самоходная гаубица "Гвоздика". В министерстве обороны отметили, что российские системы ПВО за сутки уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР и Запорожской области, а также сбили семь реактивных снарядов систем HIMARS и "Ураган". Всего с начала проведения специальной военной операции, сказали в ведомстве, российские войска уничтожили 382 самолета, 206 вертолетов, 3036 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7771 танк и другие боевые бронированные машины, 1010 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4020 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8282 единицы специальной военной автомобильной техники. Международная обстановка Издание Spiegel со ссылкой на источники в ведомстве сообщило, что правительство ФРГ выдало разрешение на поставку Украине 178 танков Leopard 1, поставки, по оценке ведомств, состоятся летом и в следующем году. Часть танков должна будет поступить на Украину этим летом, но большая часть – в 2024 году. Американский предприниматель Илон Маск, отвечая на пост американского журналиста Люка Рудковского, который на фоне заявления генсека ООН Антониу Гутерреша о вероятности роста эскалации конфликта на Украине призвал "не устраивать третью мировую войну", заявил, что большинство людей не замечают опасности эскалации конфликта на Украине. Об этом Маск написал в своем Twitter. Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник в эфире второго немецкого канала ZDF утверждает, что Киев хотел бы мирных переговоров, при этом, по его мнению, Москва к ним не готова и ее к этому надо "подтолкнуть" новыми поставками вооружений Украине. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов телеканалу CNN заявил, что украинские войска могут наносить удары по целям на территории России с помощью произведенного на Украине оружия. Американская газета New York Times рассказала о заполненных моргах и тяжелых потерях украинских войск в Донбассе, а также о жалобах военных на нехватку оружия и боеприпасов. Как пишет издание, в одном из прифронтовых госпиталей на подконтрольной Киеву территории морг был забит телами украинских солдат, в другом госпитале носилки с ранеными стояли даже в коридорах и почти весь день прибывал непрерывный поток машин скорой помощи. Депутат французского парламента, лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в эфире телеканала Europe 1 заявил, что действия Запада более не направлены на поддержку обороноспособности Украины, а имеют своей целью разрушение России, что противоречит интересам Европы. Источник сообщил РИА Новости, что в России для нужд специальной военной операции на Украине в несколько раз нарастили производство управляемых артиллерийских снарядов, которые станут одним из средств эффективного уничтожения танков Abrams и Leopard. Обстановка на новых территорияхВ Telegram-канале администрации Херсонского округа сообщили, что энергетики продолжают работы по восстановлению электроснабжения Новой Каховки и 10 населенных пунктов в Херсонской области, обесточенных после удара украинских войск Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live" заявил об успехах российских подразделений в окрестностях Северска, освобождение которого стратегически важно для дальнейшего освобождения Красного Лимана. По его словам, российские подразделения продвигаются по всей линии фронта в республике. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телерадиокомпании "Таврия" заявил, что час освобождения Херсона близок, украинские войска это знают и чувствуют. Он отметил, что украинские войска разместили артиллерийские установки в Херсоне возле жилых домов.

https://ria.ru/20230207/ukraina-1850152324.html

https://ria.ru/20230206/zelenskiy-1849879124.html

https://ria.ru/20230206/zapad-1849885566.html

https://ria.ru/20230206/kosmos-1849883241.html

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Евгения Нефедова

безопасность, херсонская область , херсон, россия, сергей шойгу, илон маск, антониу гутерреш, m1 abrams