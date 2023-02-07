https://ria.ru/20230207/sotrudnichestvo-1850435407.html

Британия и Греция подписали новое соглашение об оборонном сотрудничестве

Британия и Греция подписали новое соглашение об оборонном сотрудничестве - РИА Новости, 07.02.2023

Британия и Греция подписали новое соглашение об оборонном сотрудничестве

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес и его коллега из Греции Николаос Панайотопулос подписали соглашение по укреплению сотрудничества в сфере обороны и... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T23:51

2023-02-07T23:51

2023-02-07T23:52

в мире

греция

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес и его коллега из Греции Николаос Панайотопулос подписали соглашение по укреплению сотрудничества в сфере обороны и безопасности, сообщило во вторник британское оборонное ведомство. Подписание документа "подчеркивает общую решимость" сотрудничать для устранения угроз безопасности в Евро-Атлантическом регионе. В рамках соглашения Британия и Греция рассмотрят новые возможности для усиления эффективности и взаимодействия вооруженных сил двух стран и "улучшения возможностей, предоставляемых НАТО", включая силы повышенной готовности, сказано в пресс-релизе. Кроме того, страны продолжат работать над инновационными решениями для удовлетворения будущих потребностей касательно вооружения, чтобы снизить затраты на его приобретение и обслуживание и максимизировать военное взаимодействие, отмечает минобороны. Ранее заместитель министра обороны Великобритании Алекс Чак встретился со своим американским коллегой Гейбом Камарилло и обсудил вопрос сотрудничества вооруженных сил двух стран.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, греция, великобритания, бен уоллес, нато