https://ria.ru/20230207/sotrudnichestvo-1850435407.html
Британия и Греция подписали новое соглашение об оборонном сотрудничестве
Британия и Греция подписали новое соглашение об оборонном сотрудничестве - РИА Новости, 07.02.2023
Британия и Греция подписали новое соглашение об оборонном сотрудничестве
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес и его коллега из Греции Николаос Панайотопулос подписали соглашение по укреплению сотрудничества в сфере обороны и... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T23:51
2023-02-07T23:51
2023-02-07T23:52
в мире
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великобритания
бен уоллес
нато
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес и его коллега из Греции Николаос Панайотопулос подписали соглашение по укреплению сотрудничества в сфере обороны и безопасности, сообщило во вторник британское оборонное ведомство. Подписание документа "подчеркивает общую решимость" сотрудничать для устранения угроз безопасности в Евро-Атлантическом регионе. В рамках соглашения Британия и Греция рассмотрят новые возможности для усиления эффективности и взаимодействия вооруженных сил двух стран и "улучшения возможностей, предоставляемых НАТО", включая силы повышенной готовности, сказано в пресс-релизе. Кроме того, страны продолжат работать над инновационными решениями для удовлетворения будущих потребностей касательно вооружения, чтобы снизить затраты на его приобретение и обслуживание и максимизировать военное взаимодействие, отмечает минобороны. Ранее заместитель министра обороны Великобритании Алекс Чак встретился со своим американским коллегой Гейбом Камарилло и обсудил вопрос сотрудничества вооруженных сил двух стран.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, великобритания, бен уоллес, нато
В мире, Греция, Великобритания, Бен Уоллес, НАТО
23:51 07.02.2023 (обновлено: 23:52 07.02.2023)
Британия и Греция подписали новое соглашение об оборонном сотрудничестве
Министры обороны Британии и Греции подписали новое соглашение об оборонном сотрудничестве
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес и его коллега из Греции Николаос Панайотопулос подписали соглашение по укреплению сотрудничества в сфере обороны и безопасности, сообщило во вторник британское оборонное ведомство.
"Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос подписал декларацию об общем видении с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом в ходе визита в Британию", - говорится в заявлении, распространенном на сайте британского правительства.
Подписание документа "подчеркивает общую решимость" сотрудничать для устранения угроз безопасности в Евро-Атлантическом регионе. В рамках соглашения Британия и Греция рассмотрят новые возможности для усиления эффективности и взаимодействия вооруженных сил двух стран и "улучшения возможностей, предоставляемых НАТО
", включая силы повышенной готовности, сказано в пресс-релизе.
Кроме того, страны продолжат работать над инновационными решениями для удовлетворения будущих потребностей касательно вооружения, чтобы снизить затраты на его приобретение и обслуживание и максимизировать военное взаимодействие, отмечает минобороны.
Ранее заместитель министра обороны Великобритании Алекс Чак встретился со своим американским коллегой Гейбом Камарилло и обсудил вопрос сотрудничества вооруженных сил двух стран.