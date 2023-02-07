https://ria.ru/20230207/sotrudnichestvo-1850317854.html

Мали хочет усилить экономическое сотрудничество с Россией

Мали хочет усилить экономическое сотрудничество с Россией - РИА Новости, 07.02.2023

Мали хочет усилить экономическое сотрудничество с Россией

Мали хочет усилить экономическое сотрудничество с Россией и укрепить партнёрство с Москвой, заявил министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T15:25

2023-02-07T15:25

2023-02-07T15:25

в мире

россия

мали

москва

абдулай диоп

сергей лавров

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БАМАКО, 7 фев - РИА Новости. Мали хочет усилить экономическое сотрудничество с Россией и укрепить партнёрство с Москвой, заявил министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп. "Мы также хотим усилить экономическую составляющую наших отношений. Мы приветствуем решение по укреплению отношений между Москвой и Бамако — эта ось "Бамако — Москва" должна укрепляться", — сказал он в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. "Мы решили укрепить наше партнёрство вместе с Россией и таким образом мы показываем, что не будем оправдываться за выбор партнёров, который мы сделали. Это решение малийцев, решение, которое было принято совершенно ответственно", - добавил глава малийской дипломатии.

https://ria.ru/20230207/mali-1850314903.html

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мали

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в мире, россия, мали, москва, абдулай диоп, сергей лавров