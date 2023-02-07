https://ria.ru/20230207/soboleznovaniya-1850335632.html

Президент Египта впервые за девять лет поговорил с Асадом

Президент Египта впервые за девять лет поговорил с Асадом - РИА Новости, 07.02.2023

Президент Египта впервые за девять лет поговорил с Асадом

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора выразил соболезнования президенту Сирии Башару Асаду в связи с погибшими в землетрясении,... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T16:18

2023-02-07T16:18

2023-02-07T16:33

в мире

египет

сирия

башар асад

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КАИР, 7 фев - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора выразил соболезнования президенту Сирии Башару Асаду в связи с погибшими в землетрясении, сообщил официальный представитель канцелярии египетского лидера.Телефонный разговор египетского и сирийского президентов - первое на данный момент общение лидеров двух стран с момента прихода к власти в Египте в 2014 году Абдель Фаттаха ас-Сиси."В ходе телефонного разговора президент (Египта) выразил искренние соболезнования в связи с жертвами разрушительного землетрясения, произошедшего вчера, 6 февраля, и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления", - приводится в тексте заявления канцелярии.Глава Египта, согласно заявлению, подтвердил солидарность Каира с Дамаском и рассказал о своем распоряжении оказать Сирии всю необходимую срочную помощь.В понедельник МИД Египта объявил, что Каир направит срочную гуманитарную помощь Турции и Сирии.Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, в Турции 3549 человек погибли, пострадали более 22 тысяч. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 800 человек, пострадали более 1440.

https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850233661.html

https://ria.ru/20230207/spasateli-1850304097.html

египет

сирия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, египет, сирия, башар асад