16:18 07.02.2023 (обновлено: 16:33 07.02.2023)
Президент Египта впервые за девять лет поговорил с Асадом
Президент Египта Ас-Сиси выразил лидеру Сирии Асаду соболезнования из-за землетрясения
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкПрезидент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси. Архивное фото
КАИР, 7 фев - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора выразил соболезнования президенту Сирии Башару Асаду в связи с погибшими в землетрясении, сообщил официальный представитель канцелярии египетского лидера.
Телефонный разговор египетского и сирийского президентов - первое на данный момент общение лидеров двух стран с момента прихода к власти в Египте в 2014 году Абдель Фаттаха ас-Сиси.
"В ходе телефонного разговора президент (Египта) выразил искренние соболезнования в связи с жертвами разрушительного землетрясения, произошедшего вчера, 6 февраля, и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления", - приводится в тексте заявления канцелярии.
В понедельник МИД Египта объявил, что Каир направит срочную гуманитарную помощь Турции и Сирии.
Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, в Турции 3549 человек погибли, пострадали более 22 тысяч. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 800 человек, пострадали более 1440.