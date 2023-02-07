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Президент Египта впервые за девять лет поговорил с Асадом - РИА Новости, 07.02.2023
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Президент Египта впервые за девять лет поговорил с Асадом
Президент Египта впервые за девять лет поговорил с Асадом - РИА Новости, 07.02.2023
Президент Египта впервые за девять лет поговорил с Асадом
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора выразил соболезнования президенту Сирии Башару Асаду в связи с погибшими в землетрясении,... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T16:18
2023-02-07T16:33
в мире
египет
сирия
башар асад
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КАИР, 7 фев - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора выразил соболезнования президенту Сирии Башару Асаду в связи с погибшими в землетрясении, сообщил официальный представитель канцелярии египетского лидера.Телефонный разговор египетского и сирийского президентов - первое на данный момент общение лидеров двух стран с момента прихода к власти в Египте в 2014 году Абдель Фаттаха ас-Сиси."В ходе телефонного разговора президент (Египта) выразил искренние соболезнования в связи с жертвами разрушительного землетрясения, произошедшего вчера, 6 февраля, и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления", - приводится в тексте заявления канцелярии.Глава Египта, согласно заявлению, подтвердил солидарность Каира с Дамаском и рассказал о своем распоряжении оказать Сирии всю необходимую срочную помощь.В понедельник МИД Египта объявил, что Каир направит срочную гуманитарную помощь Турции и Сирии.Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, в Турции 3549 человек погибли, пострадали более 22 тысяч. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 800 человек, пострадали более 1440.
https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850233661.html
https://ria.ru/20230207/spasateli-1850304097.html
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в мире, египет, сирия, башар асад
В мире, Египет, Сирия, Башар Асад
16:18 07.02.2023 (обновлено: 16:33 07.02.2023)
 
Президент Египта впервые за девять лет поговорил с Асадом

Президент Египта Ас-Сиси выразил лидеру Сирии Асаду соболезнования из-за землетрясения

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкПрезидент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси. Архивное фото
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КАИР, 7 фев - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора выразил соболезнования президенту Сирии Башару Асаду в связи с погибшими в землетрясении, сообщил официальный представитель канцелярии египетского лидера.
Телефонный разговор египетского и сирийского президентов - первое на данный момент общение лидеров двух стран с момента прихода к власти в Египте в 2014 году Абдель Фаттаха ас-Сиси.
Разбор завалов после землетрясения в Адане, Турция - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
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"В ходе телефонного разговора президент (Египта) выразил искренние соболезнования в связи с жертвами разрушительного землетрясения, произошедшего вчера, 6 февраля, и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления", - приводится в тексте заявления канцелярии.
Глава Египта, согласно заявлению, подтвердил солидарность Каира с Дамаском и рассказал о своем распоряжении оказать Сирии всю необходимую срочную помощь.
В понедельник МИД Египта объявил, что Каир направит срочную гуманитарную помощь Турции и Сирии.
Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, в Турции 3549 человек погибли, пострадали более 22 тысяч. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 800 человек, пострадали более 1440.
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