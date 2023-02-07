Рейтинг@Mail.ru
Сирия готова пропустить помощь при условии, что ее не получат террористы - РИА Новости, 07.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230207/siriya-1850429869.html
Сирия готова пропустить помощь при условии, что ее не получат террористы
Сирия готова пропустить помощь при условии, что ее не получат террористы - РИА Новости, 07.02.2023
Сирия готова пропустить помощь при условии, что ее не получат террористы
Сирия готова разрешить доставку помощи во все регионы страны при условии, что она не попадет к террористическим группировкам, заявил глава МИД страны Фейсал... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T22:48
2023-02-07T22:48
в мире
сирия
турция
фейсал микдад
реджеп тайип эрдоган
красный полумесяц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850310963_0:77:1280:797_1920x0_80_0_0_e73c193d27ebe22c05f39e18b5e1273c.jpg
КАИР, 7 фев - РИА Новости. Сирия готова разрешить доставку помощи во все регионы страны при условии, что она не попадет к террористическим группировкам, заявил глава МИД страны Фейсал Микдад телеканалу Al-Mayadeen. Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, превышает 4,5 тысячи, раненых – более 26 тысяч. По данным Международной федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца на вторник, жертвами землетрясения на всей территории Сирии стали более 1,5 тысячи человек, свыше 3,5 тысячи получили ранения. Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
https://ria.ru/20230207/oblomki-1850426336.html
сирия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850310963_106:0:1243:853_1920x0_80_0_0_692c211e876f43c1089b514bf0f07935.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, турция, фейсал микдад, реджеп тайип эрдоган, красный полумесяц
В мире, Сирия, Турция, Фейсал Микдад, Реджеп Тайип Эрдоган, Красный полумесяц
22:48 07.02.2023
 
Сирия готова пропустить помощь при условии, что ее не получат террористы

МИД Сирии: страна готова пропустить помощь при условии, что ее не получат террористы

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтроительная техника во время разбора завалов разрушенного в результате землетрясения жилого дома в сирийском Алеппо
Строительная техника во время разбора завалов разрушенного в результате землетрясения жилого дома в сирийском Алеппо - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Строительная техника во время разбора завалов разрушенного в результате землетрясения жилого дома в сирийском Алеппо
Читать ria.ru в
КАИР, 7 фев - РИА Новости. Сирия готова разрешить доставку помощи во все регионы страны при условии, что она не попадет к террористическим группировкам, заявил глава МИД страны Фейсал Микдад телеканалу Al-Mayadeen.
"Сирийское государство готово позволить доставку помощи во все регионы при условии, что она не дойдет до террористов", - сказал Микдад.
Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, превышает 4,5 тысячи, раненых – более 26 тысяч. По данным Международной федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца на вторник, жертвами землетрясения на всей территории Сирии стали более 1,5 тысячи человек, свыше 3,5 тысячи получили ранения. Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
Строительная техника во время разбора завалов разрушенного в результате землетрясения жилого дома в сирийском Алеппо - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 22:05
Российские военные в Сирии спасли 42 человека после землетрясения
 
В миреСирияТурцияФейсал МикдадРеджеп Тайип ЭрдоганКрасный полумесяц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала