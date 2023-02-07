https://ria.ru/20230207/siriya-1850429869.html

Сирия готова пропустить помощь при условии, что ее не получат террористы

Сирия готова пропустить помощь при условии, что ее не получат террористы - РИА Новости, 07.02.2023

Сирия готова пропустить помощь при условии, что ее не получат террористы

Сирия готова разрешить доставку помощи во все регионы страны при условии, что она не попадет к террористическим группировкам, заявил глава МИД страны Фейсал... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T22:48

2023-02-07T22:48

2023-02-07T22:48

в мире

сирия

турция

фейсал микдад

реджеп тайип эрдоган

красный полумесяц

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КАИР, 7 фев - РИА Новости. Сирия готова разрешить доставку помощи во все регионы страны при условии, что она не попадет к террористическим группировкам, заявил глава МИД страны Фейсал Микдад телеканалу Al-Mayadeen. Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, превышает 4,5 тысячи, раненых – более 26 тысяч. По данным Международной федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца на вторник, жертвами землетрясения на всей территории Сирии стали более 1,5 тысячи человек, свыше 3,5 тысячи получили ранения. Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.

https://ria.ru/20230207/oblomki-1850426336.html

сирия

турция

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сирия, турция, фейсал микдад, реджеп тайип эрдоган, красный полумесяц