Сирия готова пропустить помощь при условии, что ее не получат террористы
МИД Сирии: страна готова пропустить помощь при условии, что ее не получат террористы
© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтроительная техника во время разбора завалов разрушенного в результате землетрясения жилого дома в сирийском Алеппо
Строительная техника во время разбора завалов разрушенного в результате землетрясения жилого дома в сирийском Алеппо
КАИР, 7 фев - РИА Новости. Сирия готова разрешить доставку помощи во все регионы страны при условии, что она не попадет к террористическим группировкам, заявил глава МИД страны Фейсал Микдад телеканалу Al-Mayadeen.
"Сирийское государство готово позволить доставку помощи во все регионы при условии, что она не дойдет до террористов", - сказал Микдад.
Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, превышает 4,5 тысячи, раненых – более 26 тысяч. По данным Международной федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца на вторник, жертвами землетрясения на всей территории Сирии стали более 1,5 тысячи человек, свыше 3,5 тысячи получили ранения. Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.