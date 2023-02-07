https://ria.ru/20230207/shveytsariya-1850191146.html

СМИ узнали о сомнениях в Швейцарии из-за поставок оружия Украине

СМИ узнали о сомнениях в Швейцарии из-за поставок оружия Украине - РИА Новости, 07.02.2023

СМИ узнали о сомнениях в Швейцарии из-за поставок оружия Украине

Швейцария близка к тому, чтобы отказаться от нейтралитета в вопросе поставок оружия на Украину из-за давления европейских партнеров, пишет Reuters. "На страну... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T09:35

2023-02-07T09:35

2023-02-07T10:30

специальная военная операция на украине

в мире

украина

швейцария

россия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155038/96/1550389608_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_7ee7a91e992c0444328e9f6cf0dcfa78.jpg

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Швейцария близка к тому, чтобы отказаться от нейтралитета в вопросе поставок оружия на Украину из-за давления европейских партнеров, пишет Reuters. "На страну оказывают давление из-за рубежа после отклонения запросов Германии и Дании о разрешении на реэкспорт швейцарской бронетехники и боеприпасов для Украины", — говорится в публикации. В статье отмечается, что местные законодатели расходятся во мнениях по этому вопросу. "Мы хотим быть нейтральными, но мы — часть западного мира. У нас не должно быть права вето, чтобы мешать другим помогать Украине. Если мы это сделаем, мы поддержим Россию, что не является нейтральной позицией", — сказал Тьерри Буркарт, лидер правоцентристской Свободной демократической партии, который предложил правительству разрешить реэкспорт оружия "в страны со схожими демократическими ценностями". В свою очередь, депутат от зеленых Марионна Шлаттер заявила, что из-за разрешения на поставки оружия Украине страна может пойти по "скользкому пути" и отменить все ограничения, что несовместимо с нейтралитетом Швейцарии. Кроме того, согласно опросу, проведенному исследовательским институтом Sotomo, 55% граждан выступают за разрешение реэкспорта вооружений Киеву.Журналисты напоминают, что в соответствии со швейцарским нейтралитетом, установленным в 1815 году и закрепленным договором 1907 года, Швейцария не будет прямо или косвенно отправлять оружие любой из сторон войны. Также действует отдельное эмбарго на продажу вооружений Украине и России. Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину произведенных в стране боеприпасов. Как подчеркивали власти, Берн может отказать в перепродаже военных материалов, если государство, для которого они предназначаются, вовлечено в международный вооруженный конфликт.Россия ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы.

https://ria.ru/20230207/arestovich-1850186094.html

https://ria.ru/20230207/ukraina-1850152324.html

украина

швейцария

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, швейцария, россия, нато