09:35 07.02.2023 (обновлено: 10:30 07.02.2023)
СМИ узнали о сомнениях в Швейцарии из-за поставок оружия Украине
Reuters: Швейцария может отказаться от нейтрального статуса по поставкам оружия Киеву
Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Швейцария близка к тому, чтобы отказаться от нейтралитета в вопросе поставок оружия на Украину из-за давления европейских партнеров, пишет Reuters.
"На страну оказывают давление из-за рубежа после отклонения запросов Германии и Дании о разрешении на реэкспорт швейцарской бронетехники и боеприпасов для Украины", — говорится в публикации.
"На страну оказывают давление из-за рубежа после отклонения запросов Германии и Дании о разрешении на реэкспорт швейцарской бронетехники и боеприпасов для Украины", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что местные законодатели расходятся во мнениях по этому вопросу.
"Мы хотим быть нейтральными, но мы — часть западного мира. У нас не должно быть права вето, чтобы мешать другим помогать Украине. Если мы это сделаем, мы поддержим Россию, что не является нейтральной позицией", — сказал Тьерри Буркарт, лидер правоцентристской Свободной демократической партии, который предложил правительству разрешить реэкспорт оружия "в страны со схожими демократическими ценностями".
"Мы хотим быть нейтральными, но мы — часть западного мира. У нас не должно быть права вето, чтобы мешать другим помогать Украине. Если мы это сделаем, мы поддержим Россию, что не является нейтральной позицией", — сказал Тьерри Буркарт, лидер правоцентристской Свободной демократической партии, который предложил правительству разрешить реэкспорт оружия "в страны со схожими демократическими ценностями".
В свою очередь, депутат от зеленых Марионна Шлаттер заявила, что из-за разрешения на поставки оружия Украине страна может пойти по "скользкому пути" и отменить все ограничения, что несовместимо с нейтралитетом Швейцарии.
Кроме того, согласно опросу, проведенному исследовательским институтом Sotomo, 55% граждан выступают за разрешение реэкспорта вооружений Киеву.
Журналисты напоминают, что в соответствии со швейцарским нейтралитетом, установленным в 1815 году и закрепленным договором 1907 года, Швейцария не будет прямо или косвенно отправлять оружие любой из сторон войны. Также действует отдельное эмбарго на продажу вооружений Украине и России.
Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину произведенных в стране боеприпасов. Как подчеркивали власти, Берн может отказать в перепродаже военных материалов, если государство, для которого они предназначаются, вовлечено в международный вооруженный конфликт.
Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину произведенных в стране боеприпасов. Как подчеркивали власти, Берн может отказать в перепродаже военных материалов, если государство, для которого они предназначаются, вовлечено в международный вооруженный конфликт.
Россия ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы.