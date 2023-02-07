https://ria.ru/20230207/shtraf-1850298444.html

Свердловский суд оштрафовал почитателя нацистской Германии

Свердловский суд оштрафовал почитателя нацистской Германии - РИА Новости, 07.02.2023

Свердловский суд оштрафовал почитателя нацистской Германии

Свердловский областной суд оштрафовал на 100 тысяч рублей жителя Нижнего Тагила за реабилитацию нацизма - "отрицание фактов, установленных Нюрнбергским... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T14:43

2023-02-07T14:43

2023-02-07T14:43

германия

нижний тагил

нюрнберг

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Свердловский областной суд оштрафовал на 100 тысяч рублей жителя Нижнего Тагила за реабилитацию нацизма - "отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом", сообщает во вторник пресс-служба суда. По данным суда, в феврале 2021 года мужчина разместил во "ВКонтакте" комментарий, в котором "отрицал факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, оправдывал преступления, совершенные фашистской Германией в годы Второй мировой войны". Нюрнбергский процесс - судебный процесс над группой главных нацистских военных преступников. Проходил в Нюрнберге (Германия) с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале, созданном на основании Лондонского соглашения между правительствами СССР, США, Великобритании и Франции, к которому присоединились 19 других стран-членов Антигитлеровской коалиции. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме. Нюрнбергский трибунал, подведя правовыми средствами итоги Второй мировой войны, создал предпосылки для формирования основ современного мирового правопорядка, прежде всего в таких сферах, как защита прав человека и международное гуманитарное право.

https://ria.ru/20230202/shtraf-1849285475.html

германия

нижний тагил

нюрнберг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

германия, нижний тагил, нюрнберг