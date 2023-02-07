https://ria.ru/20230207/shtraf-1850298444.html
Свердловский суд оштрафовал почитателя нацистской Германии
Свердловский суд оштрафовал почитателя нацистской Германии - РИА Новости, 07.02.2023
Свердловский суд оштрафовал почитателя нацистской Германии
Свердловский областной суд оштрафовал на 100 тысяч рублей жителя Нижнего Тагила за реабилитацию нацизма - "отрицание фактов, установленных Нюрнбергским... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T14:43
2023-02-07T14:43
2023-02-07T14:43
германия
нижний тагил
нюрнберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Свердловский областной суд оштрафовал на 100 тысяч рублей жителя Нижнего Тагила за реабилитацию нацизма - "отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом", сообщает во вторник пресс-служба суда. По данным суда, в феврале 2021 года мужчина разместил во "ВКонтакте" комментарий, в котором "отрицал факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, оправдывал преступления, совершенные фашистской Германией в годы Второй мировой войны". Нюрнбергский процесс - судебный процесс над группой главных нацистских военных преступников. Проходил в Нюрнберге (Германия) с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале, созданном на основании Лондонского соглашения между правительствами СССР, США, Великобритании и Франции, к которому присоединились 19 других стран-членов Антигитлеровской коалиции. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме. Нюрнбергский трибунал, подведя правовыми средствами итоги Второй мировой войны, создал предпосылки для формирования основ современного мирового правопорядка, прежде всего в таких сферах, как защита прав человека и международное гуманитарное право.
https://ria.ru/20230202/shtraf-1849285475.html
германия
нижний тагил
нюрнберг
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e9af5db47718cd3edbd3f6ebc4d2992.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, нижний тагил, нюрнберг
Германия, Нижний Тагил, Нюрнберг
Свердловский суд оштрафовал почитателя нацистской Германии
Свердловский суд оштрафовал на сто тысяч рублей тагильчанина за реабилитацию нацизма
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев – РИА Новости.
Свердловский областной суд оштрафовал на 100 тысяч рублей жителя Нижнего Тагила за реабилитацию нацизма - "отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом", сообщает во вторник пресс-служба
суда.
По данным суда, в феврале 2021 года мужчина разместил во "ВКонтакте" комментарий, в котором "отрицал факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, оправдывал преступления, совершенные фашистской Германией в годы Второй мировой войны".
"Суд приговорил к штрафу в размере 100 тысяч рублей с рассрочкой на 10 месяцев по 10 тысяч рублей", - говорится в релизе.
Нюрнбергский процесс - судебный процесс над группой главных нацистских военных преступников. Проходил в Нюрнберге
(Германия) с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале, созданном на основании Лондонского соглашения между правительствами СССР
, США
, Великобритании
и Франции
, к которому присоединились 19 других стран-членов Антигитлеровской коалиции.
Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция.
Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.
Нюрнбергский трибунал, подведя правовыми средствами итоги Второй мировой войны, создал предпосылки для формирования основ современного мирового правопорядка, прежде всего в таких сферах, как защита прав человека и международное гуманитарное право.