https://ria.ru/20230207/shor-1850349352.html
Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" оспорила в суде продление режима ЧП
Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" оспорила в суде продление режима ЧП - РИА Новости, 07.02.2023
Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" оспорила в суде продление режима ЧП
Оппозиционная партия "Шор" оспорила в Конституционном суде Молдавии решение о продлении режима чрезвычайного положения, сообщила журналистам вице-председатель... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T17:08
2023-02-07T17:08
2023-02-07T17:09
жкх
молдавия
украина
кишинев
марина таубер
молдовагаз
газпром
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КИШИНЕВ, 7 фев - РИА Новости. Оппозиционная партия "Шор" оспорила в Конституционном суде Молдавии решение о продлении режима чрезвычайного положения, сообщила журналистам вице-председатель политсилы Марина Таубер. Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля прошлого года из-за ситуации на Украине, затем его неоднократно продлевали. На прошлой неделе парламент одобрил продление этого режима в стране еще на 60 дней, начиная с 4 февраля. Парламентская оппозиция выступала против этого решения. "Сегодня вместе с коллегами по партии "Шор" мы подали обращение в Конституционный суд. Мы не видим причин для продления режима ЧП, есть много юридических аргументов в пользу того, что это решение нарушает принципы разделения власти в стране", - заявила Таубер. Представители оппозиции отметили, что изначально режим чрезвычайного положения вводился из-за проблем в энергетике, а также для возможности оказания оперативной помощи беженцам с Украины. Однако обе эти проблемы на сегодняшний день отчасти урегулированы. Представители партии "Шор" настаивают, что комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая во время режима ЧП может принимать решения в обход парламента, превышает свои полномочия и пытается подменить собой все ветви власти. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья). "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.
https://ria.ru/20230202/boykot-1849220425.html
https://ria.ru/20230126/protest-1847580339.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, молдавия, украина, кишинев, марина таубер, молдовагаз, газпром
ЖКХ, Молдавия, Украина, Кишинев, Марина Таубер, Молдовагаз, Газпром
17:08 07.02.2023 (обновлено: 17:09 07.02.2023)
Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" оспорила в суде продление режима ЧП
Таубер: партия "Шор" оспорила в Конституционном суде Молдавии продление режима ЧП
КИШИНЕВ, 7 фев - РИА Новости. Оппозиционная партия "Шор" оспорила в Конституционном суде Молдавии решение о продлении режима чрезвычайного положения, сообщила журналистам вице-председатель политсилы Марина Таубер.
Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля прошлого года из-за ситуации на Украине
, затем его неоднократно продлевали. На прошлой неделе парламент одобрил продление этого режима в стране еще на 60 дней, начиная с 4 февраля. Парламентская оппозиция выступала против этого решения.
"Сегодня вместе с коллегами по партии "Шор" мы подали обращение в Конституционный суд. Мы не видим причин для продления режима ЧП, есть много юридических аргументов в пользу того, что это решение нарушает принципы разделения власти в стране", - заявила Таубер.
Представители оппозиции отметили, что изначально режим чрезвычайного положения вводился из-за проблем в энергетике, а также для возможности оказания оперативной помощи беженцам с Украины. Однако обе эти проблемы на сегодняшний день отчасти урегулированы.
Представители партии "Шор" настаивают, что комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая во время режима ЧП может принимать решения в обход парламента, превышает свои полномочия и пытается подменить собой все ветви власти.
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев
вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья). "Молдовагаз
" поставляет в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).
Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом
" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.