Рейтинг@Mail.ru
Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" оспорила в суде продление режима ЧП - РИА Новости, 07.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230207/shor-1850349352.html
Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" оспорила в суде продление режима ЧП
Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" оспорила в суде продление режима ЧП - РИА Новости, 07.02.2023
Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" оспорила в суде продление режима ЧП
Оппозиционная партия "Шор" оспорила в Конституционном суде Молдавии решение о продлении режима чрезвычайного положения, сообщила журналистам вице-председатель... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T17:08
2023-02-07T17:09
жкх
молдавия
украина
кишинев
марина таубер
молдовагаз
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d125922449b7270d1f2ce7dd0372cbd0.jpg
КИШИНЕВ, 7 фев - РИА Новости. Оппозиционная партия "Шор" оспорила в Конституционном суде Молдавии решение о продлении режима чрезвычайного положения, сообщила журналистам вице-председатель политсилы Марина Таубер. Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля прошлого года из-за ситуации на Украине, затем его неоднократно продлевали. На прошлой неделе парламент одобрил продление этого режима в стране еще на 60 дней, начиная с 4 февраля. Парламентская оппозиция выступала против этого решения. "Сегодня вместе с коллегами по партии "Шор" мы подали обращение в Конституционный суд. Мы не видим причин для продления режима ЧП, есть много юридических аргументов в пользу того, что это решение нарушает принципы разделения власти в стране", - заявила Таубер. Представители оппозиции отметили, что изначально режим чрезвычайного положения вводился из-за проблем в энергетике, а также для возможности оказания оперативной помощи беженцам с Украины. Однако обе эти проблемы на сегодняшний день отчасти урегулированы. Представители партии "Шор" настаивают, что комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая во время режима ЧП может принимать решения в обход парламента, превышает свои полномочия и пытается подменить собой все ветви власти. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья). "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.
https://ria.ru/20230202/boykot-1849220425.html
https://ria.ru/20230126/protest-1847580339.html
молдавия
украина
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d24c9919a230ce6a26272390a2535a85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, молдавия, украина, кишинев, марина таубер, молдовагаз, газпром
ЖКХ, Молдавия, Украина, Кишинев, Марина Таубер, Молдовагаз, Газпром
17:08 07.02.2023 (обновлено: 17:09 07.02.2023)
 
Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" оспорила в суде продление режима ЧП

Таубер: партия "Шор" оспорила в Конституционном суде Молдавии продление режима ЧП

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 7 фев - РИА Новости. Оппозиционная партия "Шор" оспорила в Конституционном суде Молдавии решение о продлении режима чрезвычайного положения, сообщила журналистам вице-председатель политсилы Марина Таубер.
Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля прошлого года из-за ситуации на Украине, затем его неоднократно продлевали. На прошлой неделе парламент одобрил продление этого режима в стране еще на 60 дней, начиная с 4 февраля. Парламентская оппозиция выступала против этого решения.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 13:01
Партия "Шор" решила бойкотировать заседание парламента
"Сегодня вместе с коллегами по партии "Шор" мы подали обращение в Конституционный суд. Мы не видим причин для продления режима ЧП, есть много юридических аргументов в пользу того, что это решение нарушает принципы разделения власти в стране", - заявила Таубер.
Представители оппозиции отметили, что изначально режим чрезвычайного положения вводился из-за проблем в энергетике, а также для возможности оказания оперативной помощи беженцам с Украины. Однако обе эти проблемы на сегодняшний день отчасти урегулированы.
Представители партии "Шор" настаивают, что комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая во время режима ЧП может принимать решения в обход парламента, превышает свои полномочия и пытается подменить собой все ветви власти.
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья). "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).
Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.
Акция протеста в Кишиневе
26 января, 13:51
Сторонники "Шор" провели акцию протеста, выступая против низких пенсий
 
ЖКХМолдавияУкраинаКишиневМарина ТауберМолдовагазГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала