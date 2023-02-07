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Жена Шварценеггера пошла в монастырь после расставания с ним - РИА Новости, 07.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230207/schwarzenegger-1850211353.html
Жена Шварценеггера пошла в монастырь после расставания с ним
Жена Шварценеггера пошла в монастырь после расставания с ним - РИА Новости, 07.02.2023
Жена Шварценеггера пошла в монастырь после расставания с ним
Мария Шрайвер пошла в монастырь за поддержкой после расставания с Арнольдом Шварценеггером, пишет People со ссылкой на подкаст "Making Space with Hoda Kotb". РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T12:11
2023-02-07T12:11
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Мария Шрайвер пошла в монастырь за поддержкой после расставания с Арнольдом Шварценеггером, пишет People со ссылкой на подкаст "Making Space with Hoda Kotb".Она хотела побыть в тишине и получить совет. По ее словам, она никогда не позволяла себе быть уязвимой и слабой. Однако после разговора с настоятельницей Мария решила, что должна разобраться, какая роль ей отведена в этом мире.Экс-супруга звезды "Терминатора" также призналась, что всегда ощущала себя "невидимкой" рядом со знаменитым мужем и родственниками – она племянница 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди. Шрайвер и Шварценеггер познакомились в 1977 году и поженились в 1986-м. У них четверо общих детей: дочери Кэтрин (33 года) и Кристина (31 год) и сыновья Патрик (29) и Кристофер (25). На развод Мария подала в июле 2011-ого после 25 лет брака. За два месяца до этого Шварценеггер публично заявил, что у него есть еще один ребенок. Сына Джозефа (25) ему родила их домохозяйка. Бракоразводный процесс был завершен в 2021 году.
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новости культуры, знаменитости, арнольд шварценеггер
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Арнольд Шварценеггер
12:11 07.02.2023
 
Жена Шварценеггера пошла в монастырь после расставания с ним

Мария Шрайвер пошла в монастырь за советом после расставания с Арнольдом Шварценеггером

© AFP 2023 / Brian Baer/PoolМария Шрайвер и Арнольд Шварценеггер
Мария Шрайвер и Арнольд Шварценеггер - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AFP 2023 / Brian Baer/Pool
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Мария Шрайвер пошла в монастырь за поддержкой после расставания с Арнольдом Шварценеггером, пишет People со ссылкой на подкаст "Making Space with Hoda Kotb".
Она хотела побыть в тишине и получить совет. По ее словам, она никогда не позволяла себе быть уязвимой и слабой. Однако после разговора с настоятельницей Мария решила, что должна разобраться, какая роль ей отведена в этом мире.
Экс-супруга звезды "Терминатора" также призналась, что всегда ощущала себя "невидимкой" рядом со знаменитым мужем и родственниками – она племянница 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди.
Шрайвер и Шварценеггер познакомились в 1977 году и поженились в 1986-м. У них четверо общих детей: дочери Кэтрин (33 года) и Кристина (31 год) и сыновья Патрик (29) и Кристофер (25).
На развод Мария подала в июле 2011-ого после 25 лет брака. За два месяца до этого Шварценеггер публично заявил, что у него есть еще один ребенок. Сына Джозефа (25) ему родила их домохозяйка. Бракоразводный процесс был завершен в 2021 году.
Голливудский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выступает на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 10:56Культура
СМИ: Арнольд Шварценеггер попал в ДТП
 
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