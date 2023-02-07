https://ria.ru/20230207/schwarzenegger-1850211353.html

Жена Шварценеггера пошла в монастырь после расставания с ним

Жена Шварценеггера пошла в монастырь после расставания с ним - РИА Новости, 07.02.2023

Жена Шварценеггера пошла в монастырь после расставания с ним

Мария Шрайвер пошла в монастырь за поддержкой после расставания с Арнольдом Шварценеггером, пишет People со ссылкой на подкаст "Making Space with Hoda Kotb". РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T12:11

2023-02-07T12:11

2023-02-07T12:11

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Мария Шрайвер пошла в монастырь за поддержкой после расставания с Арнольдом Шварценеггером, пишет People со ссылкой на подкаст "Making Space with Hoda Kotb".Она хотела побыть в тишине и получить совет. По ее словам, она никогда не позволяла себе быть уязвимой и слабой. Однако после разговора с настоятельницей Мария решила, что должна разобраться, какая роль ей отведена в этом мире.Экс-супруга звезды "Терминатора" также призналась, что всегда ощущала себя "невидимкой" рядом со знаменитым мужем и родственниками – она племянница 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди. Шрайвер и Шварценеггер познакомились в 1977 году и поженились в 1986-м. У них четверо общих детей: дочери Кэтрин (33 года) и Кристина (31 год) и сыновья Патрик (29) и Кристофер (25). На развод Мария подала в июле 2011-ого после 25 лет брака. За два месяца до этого Шварценеггер публично заявил, что у него есть еще один ребенок. Сына Джозефа (25) ему родила их домохозяйка. Бракоразводный процесс был завершен в 2021 году.

https://ria.ru/20230206/schwarzenegger-1849958388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, арнольд шварценеггер