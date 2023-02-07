https://ria.ru/20230207/sanktsii-1850323421.html
Мали выступает против санкций, заявил глава МИД
Мали выступает против санкций, заявил глава МИД - РИА Новости, 07.02.2023
Мали выступает против санкций, заявил глава МИД
Мали будет развивать торговые отношения с Россией и выступает против любых санкций, в том числе наложенных на другие государства, заявил глава МИД страны... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:38
2023-02-07T15:38
2023-02-07T15:38
мали
россия
сергей лавров
абдулай диоп
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БАМАКО, 7 фев - РИА Новости. Мали будет развивать торговые отношения с Россией и выступает против любых санкций, в том числе наложенных на другие государства, заявил глава МИД страны Абдулайе Диоп. "Россией будут приняты важные решения для того, чтобы передать нашей стране зерно, энергоносители и удобрения... Будем вместе работать над укреплением торгового сотрудничества, экономического… Господин министр, Мали выступает против каких-либо санкций, мы боролись против санкций здесь, 14 января 2022 года, более 4 тысяч малийцев вышли на улицы, чтобы сказать свое "нет" наложенным санкциям. И мы также не будем поддерживать санкции, наложенные на другие страны", - сказал Диоп в ходе совместной пресс-конференции с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
https://ria.ru/20230207/sotrudnichestvo-1850317854.html
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мали, россия, сергей лавров, абдулай диоп
Мали, Россия, Сергей Лавров, Абдулай Диоп
Мали выступает против санкций, заявил глава МИД
Глава МИД: Мали выступает против санкций и будет развивать торговые отношения с Россией