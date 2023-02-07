Рейтинг@Mail.ru
Мали выступает против санкций, заявил глава МИД - РИА Новости, 07.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230207/sanktsii-1850323421.html
Мали выступает против санкций, заявил глава МИД
Мали выступает против санкций, заявил глава МИД - РИА Новости, 07.02.2023
Мали выступает против санкций, заявил глава МИД
Мали будет развивать торговые отношения с Россией и выступает против любых санкций, в том числе наложенных на другие государства, заявил глава МИД страны... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:38
2023-02-07T15:38
мали
россия
сергей лавров
абдулай диоп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758730047_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_0e0f58ad705f1528b943e90685413a44.jpg
БАМАКО, 7 фев - РИА Новости. Мали будет развивать торговые отношения с Россией и выступает против любых санкций, в том числе наложенных на другие государства, заявил глава МИД страны Абдулайе Диоп. "Россией будут приняты важные решения для того, чтобы передать нашей стране зерно, энергоносители и удобрения... Будем вместе работать над укреплением торгового сотрудничества, экономического… Господин министр, Мали выступает против каких-либо санкций, мы боролись против санкций здесь, 14 января 2022 года, более 4 тысяч малийцев вышли на улицы, чтобы сказать свое "нет" наложенным санкциям. И мы также не будем поддерживать санкции, наложенные на другие страны", - сказал Диоп в ходе совместной пресс-конференции с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
https://ria.ru/20230207/sotrudnichestvo-1850317854.html
мали
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758730047_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_dfa000b81107e6a515a9a028131e4f97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мали, россия, сергей лавров, абдулай диоп
Мали, Россия, Сергей Лавров, Абдулай Диоп
15:38 07.02.2023
 
Мали выступает против санкций, заявил глава МИД

Глава МИД: Мали выступает против санкций и будет развивать торговые отношения с Россией

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Мали Абдулай Диоп
Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАМАКО, 7 фев - РИА Новости. Мали будет развивать торговые отношения с Россией и выступает против любых санкций, в том числе наложенных на другие государства, заявил глава МИД страны Абдулайе Диоп.
"Россией будут приняты важные решения для того, чтобы передать нашей стране зерно, энергоносители и удобрения... Будем вместе работать над укреплением торгового сотрудничества, экономического… Господин министр, Мали выступает против каких-либо санкций, мы боролись против санкций здесь, 14 января 2022 года, более 4 тысяч малийцев вышли на улицы, чтобы сказать свое "нет" наложенным санкциям. И мы также не будем поддерживать санкции, наложенные на другие страны", - сказал Диоп в ходе совместной пресс-конференции с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
Министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 15:25
Мали хочет усилить экономическое сотрудничество с Россией
 
МалиРоссияСергей ЛавровАбдулай Диоп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала