https://ria.ru/20230207/samolet-1850410941.html

МЧС хочет применить самолет Бе-200 для тушения пожара в порту Искендеруна

МЧС хочет применить самолет Бе-200 для тушения пожара в порту Искендеруна - РИА Новости, 07.02.2023

МЧС хочет применить самолет Бе-200 для тушения пожара в порту Искендеруна

Российские спасатели по поручению главы МЧС России Александра Куренкова планируют применить самолет-амфибию Бе-200 для оказания помощи в тушении мощного пожара... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T19:43

2023-02-07T19:43

2023-02-07T20:26

россия

сирия

турция

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

бе-200

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские спасатели по поручению главы МЧС России Александра Куренкова планируют применить самолет-амфибию Бе-200 для оказания помощи в тушении мощного пожара в порту турецкого Искендеруна, сообщили в МЧС России. В понедельник вечером в контейнерах с грузом на территории порта Искендерун начался мощный пожар. Контейнеры перевернулись во время землетрясения. Причина возникновения пожара пока не установлена. Сейчас порт временно выведен из эксплуатации. Во вторник агентство Anadolu написало, что пожар в порту разрастается. Как уточняется, российские спасатели прибыли в Турцию и Сирию и направились в наиболее пострадавший и труднодоступный район Кахраманмараш, что стало возможным благодаря оснащению аэромобильной группировки МЧС России всем необходимым оборудованием. Отмечается, что сейчас спасатели проводят обследование территории и разбор завалов разрушенных зданий. На помощь в ликвидации последствий землетрясения прибыли более 100 сотрудников ведомства и мобильный госпиталь. Также более 50 спасателей работают в Сирии. Уже извлекли первого пострадавшего из-под завалов и передали врачам.

https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850404941.html

россия

сирия

турция

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, сирия, турция, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бе-200, сильное землетрясение в турции и сирии