19:43 07.02.2023 (обновлено: 20:26 07.02.2023)
МЧС хочет применить самолет Бе-200 для тушения пожара в порту Искендеруна
МЧС планирует применить самолет Бе-200 для помощи в тушении пожара в порту Искендеруна
Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские спасатели по поручению главы МЧС России Александра Куренкова планируют применить самолет-амфибию Бе-200 для оказания помощи в тушении мощного пожара в порту турецкого Искендеруна, сообщили в МЧС России.
В понедельник вечером в контейнерах с грузом на территории порта Искендерун начался мощный пожар. Контейнеры перевернулись во время землетрясения. Причина возникновения пожара пока не установлена. Сейчас порт временно выведен из эксплуатации. Во вторник агентство Anadolu написало, что пожар в порту разрастается.
"По обращению турецкой стороны и в соответствии с поручением главы МЧС России Александра Куренкова ведомство направляет самолет Бе-200 в Турецкую Республику. Самолет-амфибию планируется применить для оказания помощи в тушении мощного пожара, который разрастается в порту Искендеруна", - говорится в сообщении.
Как уточняется, российские спасатели прибыли в Турцию и Сирию и направились в наиболее пострадавший и труднодоступный район Кахраманмараш, что стало возможным благодаря оснащению аэромобильной группировки МЧС России всем необходимым оборудованием.
Отмечается, что сейчас спасатели проводят обследование территории и разбор завалов разрушенных зданий. На помощь в ликвидации последствий землетрясения прибыли более 100 сотрудников ведомства и мобильный госпиталь.
Также более 50 спасателей работают в Сирии. Уже извлекли первого пострадавшего из-под завалов и передали врачам.