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МЧС хочет применить самолет Бе-200 для тушения пожара в порту Искендеруна - РИА Новости, 07.02.2023
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МЧС хочет применить самолет Бе-200 для тушения пожара в порту Искендеруна
МЧС хочет применить самолет Бе-200 для тушения пожара в порту Искендеруна - РИА Новости, 07.02.2023
МЧС хочет применить самолет Бе-200 для тушения пожара в порту Искендеруна
Российские спасатели по поручению главы МЧС России Александра Куренкова планируют применить самолет-амфибию Бе-200 для оказания помощи в тушении мощного пожара... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T19:43
2023-02-07T20:26
россия
сирия
турция
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
бе-200
сильное землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские спасатели по поручению главы МЧС России Александра Куренкова планируют применить самолет-амфибию Бе-200 для оказания помощи в тушении мощного пожара в порту турецкого Искендеруна, сообщили в МЧС России. В понедельник вечером в контейнерах с грузом на территории порта Искендерун начался мощный пожар. Контейнеры перевернулись во время землетрясения. Причина возникновения пожара пока не установлена. Сейчас порт временно выведен из эксплуатации. Во вторник агентство Anadolu написало, что пожар в порту разрастается. Как уточняется, российские спасатели прибыли в Турцию и Сирию и направились в наиболее пострадавший и труднодоступный район Кахраманмараш, что стало возможным благодаря оснащению аэромобильной группировки МЧС России всем необходимым оборудованием. Отмечается, что сейчас спасатели проводят обследование территории и разбор завалов разрушенных зданий. На помощь в ликвидации последствий землетрясения прибыли более 100 сотрудников ведомства и мобильный госпиталь. Также более 50 спасателей работают в Сирии. Уже извлекли первого пострадавшего из-под завалов и передали врачам.
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россия
сирия
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россия, сирия, турция, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бе-200, сильное землетрясение в турции и сирии
Россия, Сирия, Турция, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Бе-200, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
19:43 07.02.2023 (обновлено: 20:26 07.02.2023)
 
МЧС хочет применить самолет Бе-200 для тушения пожара в порту Искендеруна

МЧС планирует применить самолет Бе-200 для помощи в тушении пожара в порту Искендеруна

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкМногоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС
Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские спасатели по поручению главы МЧС России Александра Куренкова планируют применить самолет-амфибию Бе-200 для оказания помощи в тушении мощного пожара в порту турецкого Искендеруна, сообщили в МЧС России.
В понедельник вечером в контейнерах с грузом на территории порта Искендерун начался мощный пожар. Контейнеры перевернулись во время землетрясения. Причина возникновения пожара пока не установлена. Сейчас порт временно выведен из эксплуатации. Во вторник агентство Anadolu написало, что пожар в порту разрастается.
"По обращению турецкой стороны и в соответствии с поручением главы МЧС России Александра Куренкова ведомство направляет самолет Бе-200 в Турецкую Республику. Самолет-амфибию планируется применить для оказания помощи в тушении мощного пожара, который разрастается в порту Искендеруна", - говорится в сообщении.
Как уточняется, российские спасатели прибыли в Турцию и Сирию и направились в наиболее пострадавший и труднодоступный район Кахраманмараш, что стало возможным благодаря оснащению аэромобильной группировки МЧС России всем необходимым оборудованием.
Отмечается, что сейчас спасатели проводят обследование территории и разбор завалов разрушенных зданий. На помощь в ликвидации последствий землетрясения прибыли более 100 сотрудников ведомства и мобильный госпиталь.
Также более 50 спасателей работают в Сирии. Уже извлекли первого пострадавшего из-под завалов и передали врачам.
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РоссияСирияТурцияАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Бе-200Сильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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